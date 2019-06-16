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Все про:Порошенко (9053) Європейська Солідарність (15)

 Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко

Такі карпатські фестивалі, як "Via Carpatia" і "Полонинське літо", свідчать про те, що Україна розвивається і рухається до своєї європейської мети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України, голова політсили Петро Порошенко під час виступу на традиційному гуцульському фестивалі "Полонинське літо".

"Надзвичайно важливо, щоб свято "Полонинського літа" обов’язково проводилось щороку. Щоб ворог бачив: Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу!" - переконаний Порошенко.

Він також відвідав святкове богослужіння в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня на Івано-Франківщині та привітав прихожан зі світлим святом Трійці.

"Я хочу подякувати кожному з вас за ці 5 років нашого єднання, розвитку і творення фундаменту України. Ми створили українську автокефальну, незалежну від Москви православну церкву...  Ми бачимо відродження наших культурних традицій, ми бачимо, що у нас є всі підстави рухати нашу країну вперед. Я дякую кожному з вас за цей внесок!" – наголосив Порошенко.

Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко 01
Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко 02
Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко 03
Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132629
 
   
 Топ коментарі
 
украинский народ должен видеть хряка мальдивского за решёткой
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Не дуже багато марадера, щодня?
Хай відпочине.
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поехали с хряком на гастроли в виде масовки! Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4332
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одна Маленька Осляндія тут за всіх віддувається ..))
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вы тут работайте 73%...\с вас хоть посмеяться можно...)\
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браво уважаемый ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!! весь народ украины будет голосовать за ЕС!!! вернем отцу нации ПОРОШЕНКО пост президента!!! только ПОРОШЕНКО способен сломать хребет *****!! кто против ПОРОШЕНКО- тот кремлевская подстилка!!! 73% зедибилов будут гореть в аду!!!!
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Ого!. Лизнул так лизнул.. Тьху...мерзость. Красную ленточку этому идиоту.
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Он только о врагах и думает. А надо было хоть на 5 минут о людях подумать.
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в то время, когда ты лежал на диване и писал свои лживые пасквили, ПОРОШЕНКО со своим сыном на передовой с оружием в руках проливали кровь отражая атаки путинской армии!!! гореть вам в аду 73% зедибилов!!!
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а вы о себе не способны подумать? барин нужен? нашли?? выбрали...)))))))))
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Украина движется в сторону ЕС, только уже без тебя аутсайдер.
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Всіх зі Святом!
Але треба розділяти слова Порошенка і його справи. Це зовсім не одне і те саме, а скоріше прямо протилежне. Рух в Європу був такий швидкий, що ліс вже контробандою виїхав, більшість продуктивного населення теж виїхало, бо європейські гроші в Україну чомусь не поспішають.
Рух в Європу за Порошенка найкраще можна оцінити по тогорічній Мюнхенській конференції, коли пан Порошенко робив доповідь порожньому залу. А діяльність Порошенка по жодному за п'ять років побудованому відчизняному літаку, автівці, ракеті, танку(без російських комплектуючих), заводу набоїв... І тільки супердорогі і нікому не потрібні річкові бронекатери "Гюрза" і санітарні Богдани заводів Порошенка. То кому служемо вірою і правдою? З ким робимо селфі?
___________
Нехай Вовік 100 разів клоун, але він ще ЖОДНОГО разу не збрехав і нічого не вкрав. А пан Порошенко досі проплачує своїми вкраденими десятками мільярдів доларів цілу ботоферму тролів, майже всіх журналістів, політтехнологів, нардепів, суддів... Це що? Порошенко залишить Україну в спокої лише, коли заштовхає її в прірву остаточно? А винуватий клоун? Кому ви служите, панове?
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День 1:Референдум за мир
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
День 6:Шаурма, Московское поздравление Киеву
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
День14: збільшення АП
День15:Ганьба в Брюсселі
День16:Нові обличчя:Лутковська та Кучма
День17:Заборона стріляти у відповідь
День18:Знайшлися сервери.Продаж місць у СН
День19:Зам голови сбу з медаллю ФСБ
День20:Зниження тарифів то шутка.
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https://youtu.be/-RQ_VZIzl4Q .
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додивилася фільм Чорнобиль. Вражаюче. Хоча фільм був дубльований українською, остання фраза, як висновок чомусь російською. З вашого дозволу, я її викладу. Вона мені нагадала сьогодення і наші вчинки. Якими будуть наслідки за ними - побачимо найблищому майбутньому. «Быть ученным значить быть наивным. Мы так уперлись в поиске правды, что не думаем, как мало людей хочет, что бы мы ее нашли. Но она всегда там видим мы ее или нет, выбираем или нет. Правде плевать на наши нужды и желания, и плевать на наши правительства, идеологию, религии . Она будет ждать все время. В конце концов, это подарок Чернобыля. Когда то цена правды меня пугала. Теперь я спрошу. Какова цена лжи?» (с)
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Петро Олексійович, прокиньтеся. З 21. 05. ми рухаємся в ссср-2.0.
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5 років правління банди Офшоркіна вже показали напрямок руху - Україні знадобиться 50 років, що дорости до Польщі
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Согласен. Только с клоуном и Бабломойским понадобица минимум 100 лет. Грабёж и настоящие мародёры только сейчас пришли.
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Еще как СТЫДНО! Вокруг зебенин балаган-квартал с клоунскими носами, чавкающих шаурмой. Ну ничьо, овоща пережили и это недоразумение на израиль копняками погоним!)
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Смешно - недавно враг видел распятого мальчика и хунту, а сейчас он должен увидеть движение в ЕС (не путать с рестайлингом БПП) ?
Главное не єта мишура , а то , что видят украинцьі. И наказьівают нерадивьіх , двуличньіх и алчньіх политиков на вьіборах.
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Поросенки вирішили пробиратися в ЄС якимись манівцями, гірськими стежками. Зібравшись на галявині коло церкви, вирішили йти всім селом... Навіть не підозрюючи, що для ЄС ота їхня омріяна та коє-як позначена на старенькій паскудній дорожній карті "Via Carpatia", означає щось зовсім інше. Ще й пролягає "впоперек" - в обхід євроукраїнських устримлінь...



Via Carpathia (also Via Capathia or Via Carpatia) is a planned transnational highway network connecting *****ėda in Lithuania with Thessaloniki in Greece. It is currently planned to open in 2025
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Новости про Петю более содержательны и по делу, чем шутовские новости про клоуна с шаурмой и беготнёй по фонтанам. Петя вот настоящий президент Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВорог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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