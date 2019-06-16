 Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України, голова політсили Петро Порошенко під час виступу на традиційному гуцульському фестивалі "Полонинське літо".
"Надзвичайно важливо, щоб свято "Полонинського літа" обов’язково проводилось щороку. Щоб ворог бачив: Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу!" - переконаний Порошенко.
Він також відвідав святкове богослужіння в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня на Івано-Франківщині та привітав прихожан зі світлим святом Трійці.
"Я хочу подякувати кожному з вас за ці 5 років нашого єднання, розвитку і творення фундаменту України. Ми створили українську автокефальну, незалежну від Москви православну церкву... Ми бачимо відродження наших культурних традицій, ми бачимо, що у нас є всі підстави рухати нашу країну вперед. Я дякую кожному з вас за цей внесок!" – наголосив Порошенко.
Але треба розділяти слова Порошенка і його справи. Це зовсім не одне і те саме, а скоріше прямо протилежне. Рух в Європу був такий швидкий, що ліс вже контробандою виїхав, більшість продуктивного населення теж виїхало, бо європейські гроші в Україну чомусь не поспішають.
Рух в Європу за Порошенка найкраще можна оцінити по тогорічній Мюнхенській конференції, коли пан Порошенко робив доповідь порожньому залу. А діяльність Порошенка по жодному за п'ять років побудованому відчизняному літаку, автівці, ракеті, танку(без російських комплектуючих), заводу набоїв... І тільки супердорогі і нікому не потрібні річкові бронекатери "Гюрза" і санітарні Богдани заводів Порошенка. То кому служемо вірою і правдою? З ким робимо селфі?
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Нехай Вовік 100 разів клоун, але він ще ЖОДНОГО разу не збрехав і нічого не вкрав. А пан Порошенко досі проплачує своїми вкраденими десятками мільярдів доларів цілу ботоферму тролів, майже всіх журналістів, політтехнологів, нардепів, суддів... Це що? Порошенко залишить Україну в спокої лише, коли заштовхає її в прірву остаточно? А винуватий клоун? Кому ви служите, панове?
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
День 6:Шаурма, Московское поздравление Киеву
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
День14: збільшення АП
День15:Ганьба в Брюсселі
День16:Нові обличчя:Лутковська та Кучма
День17:Заборона стріляти у відповідь
День18:Знайшлися сервери.Продаж місць у СН
День19:Зам голови сбу з медаллю ФСБ
День20:Зниження тарифів то шутка.
Главное не єта мишура , а то , что видят украинцьі. И наказьівают нерадивьіх , двуличньіх и алчньіх политиков на вьіборах.
Via Carpathia (also Via Capathia or Via Carpatia) is a planned transnational highway network connecting *****ėda in Lithuania with Thessaloniki in Greece. It is currently planned to open in 2025