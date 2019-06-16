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 Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Громадянин Алжиру потонув біля пляжу "Молодіжний" в київському Гідропарку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

16 червня о 9:10 до ДСНС надійшла інформація про те, що на пляжі "Молодіжний", що в Гідропарку, в річці Дніпро зникла людина.

Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 25 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника, за попередніми даними громадянина Алжиру. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132628
 
 
 Топ коментарі
 
Там в "Венеции" дохренища водоворотов , да ещё на скутерах фигачат регулярно ... поэтому не удивительно , что там буи в 10 метрах от берега или даже в 7 метрах .

А вообще , я не понимаю , почему не запретить там скутеры ?! Что им Матвеевского залива мало , он же шире "Молодёжного в раз 5 !
Но , плять , нужно ж пронестись мимо берега с охуенной скоростью - писец !
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Що Ви хочете від мера-боксера, він не може нормально організувати навіть рятувальну службу на водоймах. Вчора в Києві стався теракт - вибухнули гаражі, хоч би хтось з комунальників сьогодні прийщов ліквідовувати наслідки вибуху, прибирати територію від скла та уламків! Нікого не було,КМДА в коматозі, всі чиновники стоять по храмах святкують Трійцю, або поїхали за кордон, а працювати немає кому. Газовщиків немає, електриків немає, прибиральників немає - ось як працює КМДА мера-крадія Кличка. Пішохідний міст тупо вкрали у швейцарських архітекторів і вкрали по-ідіотські, бездумно і кримінально, як і все що Кличко робить в Києві. Керівництво Кличка було абсолютно провальним і вкрадений пішохідний міст це квінтесенція цього кримінально-бидлуватого панування!
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Последний раз купался в Днепре лет 10(если не больше) назад, чего и Вам желаю.
А по сути.... Если слабо Волдемар в фонтан нырнуть... Никакой спасатель не спасёт. Доставал одну на Венеции.... Ели откачал, ещё и по морде получил))) До и/в рот не дошло.... ( Точнее дошло но гораздо позже)) Бухой человек даже с того света.- Бухой.... Жесть.. Её Света звали)))
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Там в "Венеции" дохренища водоворотов , да ещё на скутерах фигачат регулярно ... поэтому не удивительно , что там буи в 10 метрах от берега или даже в 7 метрах .

А вообще , я не понимаю , почему не запретить там скутеры ?! Что им Матвеевского залива мало , он же шире "Молодёжного в раз 5 !
Но , плять , нужно ж пронестись мимо берега с ******** скоростью - писец !
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Що Ви хочете від мера-боксера, він не може нормально організувати навіть рятувальну службу на водоймах. Вчора в Києві стався теракт - вибухнули гаражі, хоч би хтось з комунальників сьогодні прийщов ліквідовувати наслідки вибуху, прибирати територію від скла та уламків! Нікого не було,КМДА в коматозі, всі чиновники стоять по храмах святкують Трійцю, або поїхали за кордон, а працювати немає кому. Газовщиків немає, електриків немає, прибиральників немає - ось як працює КМДА мера-крадія Кличка. Пішохідний міст тупо вкрали у швейцарських архітекторів і вкрали по-ідіотські, бездумно і кримінально, як і все що Кличко робить в Києві. Керівництво Кличка було абсолютно провальним і вкрадений пішохідний міст це квінтесенція цього кримінально-бидлуватого панування!
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Игореха, объясни мне пожалуйста, почему коммунальники должны убирать в гаражном кооперативе? У тебя в Чорткове они тоже гаражи убирают?
И покажи мне город за 400 тысяч, где на пляжах не тонут люди? И, кстати, Гидропарк по размеру как твой Чортков и там куча диких пляжей.
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Гаражі вибухнули прямо під будинками в Києві, якщо комунальники Кличка не мають жодного відношення до Києва, то і Кличко не буде жодного відношення до посади мера! Київ за Кличка перетворився на епіцентр будівельного тероризму! Забудувати нахрін весь Київ уродливими багатоповерхівками - більше Кличка нічого не турбує!
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це не проблема КИєва...це загальна проблема України - повна деградація керівництва на всіх рівнях, занепад та стагнація. Вони тільки пильнують де вкрасти, та/або розіграти тендири між своїми. Коло замкнулося. І світла поки в кінці туннелю не видно.
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Це просто перестали саджати за хабарі та крадіжки, а то б все це "керівництво" вже б відбуло по три-чотири терміни в колонії і подохло від туберкульозу.
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нема кому саджати і не буде - всі хто мають саджати - або пов'язані - куми, свати, або в тендерах і в долі. Судді і прокуратори з поліцейським начальством, якщо не в кумах, то наділене земельними 10-12 сотками
Коло замкнене повністю ще і залізобетоном скріплене. так і жиємо.
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Там же спасатель сидит. Он спал? Я там был недавно, так этот спасатель вместо своих прямых обязанностей, занимался тренировкой на воде каких-то пловцов любителей. Привлечь к ответственности негодяя.
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Последний раз купался в Днепре лет 10(если не больше) назад, чего и Вам желаю.
А по сути.... Если слабо Волдемар в фонтан нырнуть... Никакой спасатель не спасёт. Доставал одну на Венеции.... Ели откачал, ещё и по морде получил))) До и/в рот не дошло.... ( Точнее дошло но гораздо позже)) Бухой человек даже с того света.- Бухой.... Жесть.. Её Света звали)))
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А ти щоб наступне, мразота.
То втонула просто людина. А здохнеш ти - так люди і скажуть: щось в лісі здохло.
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Хе, кому ж еще там тонуть? Точно не киевлянам...
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Секс-туризм не задался с самого начала...
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А кацапы никак не могут утонуть...все время всплывают
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А мог бы жить... если б поехал в другую страну.
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В Днепре сегодня текут промьішленньіе стоки разбавленньіе речной водой увьі. Как вспомнишь какая вода бьіла раньше, так заплачешь
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГромадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС
 
 
 
 
 
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