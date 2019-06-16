 Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
16 червня о 9:10 до ДСНС надійшла інформація про те, що на пляжі "Молодіжний", що в Гідропарку, в річці Дніпро зникла людина.
Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 25 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника, за попередніми даними громадянина Алжиру. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.
А вообще , я не понимаю , почему не запретить там скутеры ?! Что им Матвеевского залива мало , он же шире "Молодёжного в раз 5 !
Но , плять , нужно ж пронестись мимо берега с ******** скоростью - писец !
И покажи мне город за 400 тысяч, где на пляжах не тонут люди? И, кстати, Гидропарк по размеру как твой Чортков и там куча диких пляжей.
Коло замкнене повністю ще і залізобетоном скріплене. так і жиємо.
А по сути.... Если слабо Волдемар в фонтан нырнуть... Никакой спасатель не спасёт. Доставал одну на Венеции.... Ели откачал, ещё и по морде получил))) До и/в рот не дошло.... ( Точнее дошло но гораздо позже)) Бухой человек даже с того света.- Бухой.... Жесть.. Её Света звали)))
Ну, за то, чтоби всє!
То втонула просто людина. А здохнеш ти - так люди і скажуть: щось в лісі здохло.