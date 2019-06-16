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Все про:Зеленський (1720) Пєсков (542) Путін (9049)

 Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков

Президент Російської Федерації Володимир Путін зараз займає вичікувальну позицію. Йому потрібно зрозуміти підходи нового президента України Володимира Зеленського до основних складових порядку денного російсько-українських відносин, перш ніж зустрічатися з ним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспрессо", про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".

"Це, по-перше, загалом недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей, - пояснив Пєсков. - Досі немає розуміння, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін притримується вичікувальної позиції".

Пєсков додав, що "в цілому підхід позитивний", і є "очікування стриманого оптимізму".

"Але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки, на жаль, немає ні в кого", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132625
 
   
 Топ коментарі
 
Me‏ @tetyana_sm 3 ч.3 часа назад

Китай передав Україні 50 швидких, блазень заслугу Супрун і меценатів приписав собі. Брехня і цинізм в цього т.з. "народного президента" зашкалює!
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З річницею визволення!

Posted By: anti-colorados Червень 16, 2019

Вчора сталося те, що мало статися. На парад, який провели всі силові структури, дислоковані в районі Маріуполя, в честь п'ятої річниці визволення від окупантів, головнокомандувач так і не з'явився. Ні, він був в Маріуполі, пустував біля фонтану, напевно - їв шаурму і, швидше за все, був зайнятий ще якимось гостро-невідкладною справою, яке виявилося важливіше цього параду.

Хтось на критику зё-влади говорить: «дайте їм 100 днів, щоб можна було оцінити зроблене». Але ці 100 днів потрібні тому, у кого зір мінус сто, повна глухота і відсутність нюху до такої міри, що навіть вигребуха залишиться непоміченою.

Перша особа держави безумовно більш обмежене в своїх бажаннях, ніж будь-який пересічний громадянин. Воно і зрозуміло, на ньому лежать обов'язки, що виникають з його статусу. Зокрема, він зобов'язаний відвідувати подібні заходи, і не тільки відвідувати, але і вимовляти відповідні мови, вручати нагороди та інше. Ні, поплескати в фонтані було потрібніше.

Дивлячись на цей сюр ловиш себе на думці про те, що частина населення цим розчулюється. Країна воює, кожен день - загиблі і поранені, а вони пороззявляли рукавиці і дивляться як дорослий мужик тиняється по фонтану. Ось це і є те, чого вони хотіли?

Більш того, в воюючою країні на посаду начальника генштабу поставлено людину, яка всерйоз міркує про скорочення чисельності армії! І це - теж нормально? А адже ще Наполеон Бонапарт попереджав своїх сучасників і нащадків про те, що: «Народ, який не хоче годувати власну армію, незабаром буде змушений годувати армію окупанта».

Захоплений Крим і половина Донбасу стали наслідком порушення цього попередження. Армію досокращалі до того, що вона практично перестала існувати. І ось знову пішли ці розмови. Але це - нудно і нецікаво. Куди важливіше роззявити рукавицю і дивитися фонтан-шоу, шаурма-шоу та інше. І це при тому, що в зё-команді ще гальмують (до виборів) всю фантазію. Схоже на те, що можна побачити ще й не таке.
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Кацапы как обычно страдают.У нас кто бы не был президентом,вы идете лесом)))
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Я ... не смог сдержать свой оптимизм...


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У этой усатой мрази задача чесать языком,в то время как различные мертвечуки и Ко скупают СМИ в Украине и прочие активы,отравляя сознание украинцев и проводя мягкую оккупацию.
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враг занимает выжидательную позицию... Очень интересный подход в освещении событий ...
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пусть только эта сопля зеленая, полезет не втихаря, а публично, вылизывать ***** - тут ему и конец придет...
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Эта "сопля" облачина доверием 75% избирателей, будете мешать пообрываем яйца!
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ему все и давно мешают, а как известно, плохому танцору.......... Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1917 Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9559
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На сколько давно? Это как Свыну 5 лет?
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А чому б у Пєскова не було б стриманого оптимізму, якщо назва статті "ПЕРЕХОПЛЕНЕ ЛИСТУВАННЯ: КАМПАНІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ФІНАНСУВАЛАСЯ ЛЮДЬМИ МАЛОФЄЄВА І СУРКОВА - РОЗСЛІДУВАННЯ ЗМІ" говорить сама за себе. https://www.5.ua/polityka/perekhoplene-lystuvannia-kampaniia-zelenskoho-finansuvalasia-liudmy-malofieieva-i-surkova-rozsliduvannia-zmi-190726.html
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Это ты кому ссылку на 5 канал накарябал? Совсем дурак?
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Что бы не спугнутьукраинсский ЛОХОтрат,- ПУКин ДО ВЫБОРОВ открыто ЗЕленого поддерживать НЕ БУДЕТ !!
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.!!!!!
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так уже 2 месяца как выборы закончились , а вы все выборами живете ? Через месяц опять выборы, в парламент , а потом возможно и местные . Так до каких выборов ?
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В зебілят теж стриманий оптимізм, побачимо в кого цього оптимізму більше.
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кацапня.я вам обнадеживающую новость приволок...есть окно возможностей для карьерного роста Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7454.почти вся лахта пригожинская подходит...

Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 924
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А я бы не сказал!....Да...Димон, тебе уже и огурцом угрожали? Небось читал?
Что-то пошло не так? Может нужно плечо подставить? Ну ты же.....комочек жизни,да ?
Га-га-га.
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У Путина в отношение Зеленского - оптимизм, у нас - пессимизм. Так и живем.
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Ты за свои 25% идиотов отчитывайся, а не за Украину!
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идиотов 73%. точнее, нужно ввести 2 поправки и получится около 30%, лахта
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Мирко,ты от имени Рональда пишешь? Пупок не лусне?
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"больше не кормлю - шуруй сшибать милостыньку на другую паперть" ты писал, лошара?
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Российско-Украинские отношения - будут рассматриваться после - деокупации Крима и Донбасса , и выплатой репараций.
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Они там всем Кремлем праздновали "ТрампНаш"... Это идиоты! Они тогда ничего не понимаали и сейчас понять не могут. Трудно думать под звук фанфар дурацких... Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1939
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Ху*ло- ты, конечно, выжидай, но место для Зели в Ростове готовь- скоро пригодится. Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4752
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Свынячий грипп просто необходим....
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Ты чмо.
Не трожь нашего законно избранного президента!
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А зачем он по детсадам и школам стреляет?
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Боже, какое оно убогое. И вот это "избранное", и вот эти его "избиратели".
Ху*лу надо много места в Ростове готовить. А Ростов не резиновый. Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9674
Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 6051
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Отечество славится ваше насилием,
ложью, жестокостью славно оно,
кровью чеченскою славится бестия - скоро концу наступить суждено.
Не будет ни Путина и ни Медведева,
свободный в Россию придет человек,
и памятью страшной - о злобной империи - проклянут Россию потомки навек.
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Но помнить проклятия мы не привыкли,
Опять мы мессий для утехи найдём -
Чтоб от батога мы не отвыкли,
И тех, кто напомнит, мы быстро сотрём.
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яка різниця між зюзею і Порошенком?
Другий строк Порошенка хмуйло не витримало б, а на зюзю дивиться з опримізмом
питання?
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Зеленский- законно выбранный президент! (не хунта)
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Януковіча і Порошенко путєн поздоровив відразу. А у Зеленському він не впевнений. І дякули невпевнені. І тролі мінстеця невпевнені. Хм.
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И что это за позиция? Откуда он выжидает? Сзади? Или сврху?
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Проблема в том, что за 5 последних лет не было сделано вообще них..уя, чтобы эта мертвечуковская тварь даже пикнуть боялась... Вот и все
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А счасс Эта пукинсская тварь ВОЗВРАЩАЕТЬСЯ в Украину и занимает РУКОВОДЯЩИЕ МЕСТА . В СТРАТЕГИЧЕССКИХ ОТРАСЛЯХ РУКОВОДСТВА !!!
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Зеленский- законный президент! (Не хунта)
Путин, угомонись.
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Януковощ был высоким и где он теперь? Есть картинка?
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Теперь Ху*лу надо каблуки всего на 3 см выше, чем у Зели. Экономия бюджета параши. Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 6861
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Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 259СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺‏ @simfforeu 3 ч.3 часа назад

Зеленський вніс подання до ВР щодо призначення міністром МЗС Вадима Пристайка. Давайте пригадаємо, що в 2016 ця людина пропонувала домовитися з керівництвом т.з. "днр" та змиритися з втратою територій.
Який преЗЕдент, такі й кадри

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1140232103961026560




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Ну ок. Вспомним кононенко с грановским. Смотрящие от петруччо. Таки прав Макиавелли! Прав сукин сын
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Mendosa - не указывай что мне делать, и я не расскажу кто ты... Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9904
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Путин занимает выжидательную позицию :Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4308
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***** з Мєдвєдєвим можуть сміливо танцювати ;Хава Нагіла;.
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Песков с таким пафосом вещает, как будто он Левитан в СССР, а не говорящие усы при ***** ущербном.
Можно сравнить СССР и ******** (за исключением нюансов торговли).
******** - это НОЛЬ, дно во всех смыслах. в СССР дети сталина воевали, в ******** дети всех выродков-поцритов кто-гле. Кто в париже, кто в лондоне, кто-где
тупой песков не в курсе что ******** это 1% мирового ВВП, да и то лишь от продажи РЕСУРСОВ. По факту ******** это донная страна которая не может склепать сковородку.. А пафоса то сколько, "вяличия". руцкагаварящих свиней пора депортировать на исконно-руцкаю, духовито-скрепную землю - в ********, с франций, лондонов и т.д.
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Значит при Пете "оптимизма" у кремлядей не было, а вот при ЗЕкловуне появился сдержанный оптимизм...ЧТо то мне подсказывает что после выборов в Раду откровенно сепарская Слуга Бабломойского "сдержанный оптимизм" кремляди переведёт в нескрываемую победную радость...
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