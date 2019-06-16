 Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспрессо", про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".
"Це, по-перше, загалом недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей, - пояснив Пєсков. - Досі немає розуміння, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін притримується вичікувальної позиції".
Пєсков додав, що "в цілому підхід позитивний", і є "очікування стриманого оптимізму".
"Але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки, на жаль, немає ні в кого", - додав він.
- Вам поменять памперс?
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Что-то пошло не так? Может нужно плечо подставить? Ну ты же.....комочек жизни,да ?
Га-га-га.
Не трожь нашего законно избранного президента!
Ху*лу надо много места в Ростове готовить. А Ростов не резиновый.
ложью, жестокостью славно оно,
кровью чеченскою славится бестия - скоро концу наступить суждено.
Не будет ни Путина и ни Медведева,
свободный в Россию придет человек,
и памятью страшной - о злобной империи - проклянут Россию потомки навек.
Опять мы мессий для утехи найдём -
Чтоб от батога мы не отвыкли,
И тех, кто напомнит, мы быстро сотрём.
Другий строк Порошенка хмуйло не витримало б, а на зюзю дивиться з опримізмом
питання?
ги
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Путин, угомонись.
Зеленський вніс подання до ВР щодо призначення міністром МЗС Вадима Пристайка. Давайте пригадаємо, що в 2016 ця людина пропонувала домовитися з керівництвом т.з. "днр" та змиритися з втратою територій.
Який преЗЕдент, такі й кадри
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1140232103961026560
Можно сравнить СССР и ******** (за исключением нюансов торговли).
******** - это НОЛЬ, дно во всех смыслах. в СССР дети сталина воевали, в ******** дети всех выродков-поцритов кто-гле. Кто в париже, кто в лондоне, кто-где
тупой песков не в курсе что ******** это 1% мирового ВВП, да и то лишь от продажи РЕСУРСОВ. По факту ******** это донная страна которая не может склепать сковородку.. А пафоса то сколько, "вяличия". руцкагаварящих свиней пора депортировать на исконно-руцкаю, духовито-скрепную землю - в ********, с франций, лондонов и т.д.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210379