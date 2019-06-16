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Все про:Зеленський (1720) Пєсков (543) Путін (9049)

 Путін дотримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков

Президент Російської Федерації Володимир Путін зараз дотримується вичікувальної позиції. Йому потрібно зрозуміти підходи нового президента України Володимира Зеленського до основних складових порядку денного російсько-українських відносин, перш ніж зустрічатися з ним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспрессо", про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".

"Це, по-перше, загалом недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей, - пояснив Пєсков. - Досі немає розуміння, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін дотримується вичікувальної позиції".

Пєсков додав, що "загалом  підхід позитивний", і є "очікування стриманого оптимізму".

"Але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки, на жаль, немає ні в кого", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Днем батька. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132625
 
 
 Топ коментарі
 
Me‏ @tetyana_sm 3 ч.3 часа назад

Китай передав Україні 50 швидких, блазень заслугу Супрун і меценатів приписав собі. Брехня і цинізм в цього т.з. "народного президента" зашкалює!
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З річницею визволення!

Posted By: anti-colorados Червень 16, 2019

Вчора сталося те, що мало статися. На парад, який провели всі силові структури, дислоковані в районі Маріуполя, в честь п'ятої річниці визволення від окупантів, головнокомандувач так і не з'явився. Ні, він був в Маріуполі, пустував біля фонтану, напевно - їв шаурму і, швидше за все, був зайнятий ще якимось гостро-невідкладною справою, яке виявилося важливіше цього параду.

Хтось на критику зё-влади говорить: «дайте їм 100 днів, щоб можна було оцінити зроблене». Але ці 100 днів потрібні тому, у кого зір мінус сто, повна глухота і відсутність нюху до такої міри, що навіть вигребуха залишиться непоміченою.

Перша особа держави безумовно більш обмежене в своїх бажаннях, ніж будь-який пересічний громадянин. Воно і зрозуміло, на ньому лежать обов'язки, що виникають з його статусу. Зокрема, він зобов'язаний відвідувати подібні заходи, і не тільки відвідувати, але і вимовляти відповідні мови, вручати нагороди та інше. Ні, поплескати в фонтані було потрібніше.

Дивлячись на цей сюр ловиш себе на думці про те, що частина населення цим розчулюється. Країна воює, кожен день - загиблі і поранені, а вони пороззявляли рукавиці і дивляться як дорослий мужик тиняється по фонтану. Ось це і є те, чого вони хотіли?

Більш того, в воюючою країні на посаду начальника генштабу поставлено людину, яка всерйоз міркує про скорочення чисельності армії! І це - теж нормально? А адже ще Наполеон Бонапарт попереджав своїх сучасників і нащадків про те, що: «Народ, який не хоче годувати власну армію, незабаром буде змушений годувати армію окупанта».

Захоплений Крим і половина Донбасу стали наслідком порушення цього попередження. Армію досокращалі до того, що вона практично перестала існувати. І ось знову пішли ці розмови. Але це - нудно і нецікаво. Куди важливіше роззявити рукавицю і дивитися фонтан-шоу, шаурма-шоу та інше. І це при тому, що в зё-команді ще гальмують (до виборів) всю фантазію. Схоже на те, що можна побачити ще й не таке.
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Кацапы как обычно страдают.У нас кто бы не был президентом,вы идете лесом)))
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что оптимизм для куйла, то для нас пессимизм
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а что зеля собирается встречаться с тем питарасом? если встретится значит сам питарас и враг Украины будет ясно уже наверняка
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Вся история Украины похожа на лестницу в курятнике. Такая-же короткая и вся в г@вне.И на ней постоянно кого-то топчут.
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Понять политику царя немудрено. Попытаются нагнуть Зе "по-хорошему". а если не согласится, будут мочить ровно так же как Пороха. Они даже не предполагают в чем-то считаться с Украиной. Они считают, что наше государство нужно уничтожить.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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Не, ну если Х*ло вечный, то может быть и выждет, и то по факт=)
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НЕ Путин а ***** . Во первых . Во вторых срать я на тебя хотел . Чмо !
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Цепь замкнулась - Рабинович, Медведчук, Бойко, Путин... Дуем в одну дудку. И где патриёты? Где эти негодующие граждане?
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Не просто устраивает, а ждет команды
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Письков по определению Путину отлизывает, сам знает, что. Рамзанчику же он дальновидно лижет самую кадырочку.
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В тому, що він не вивчав українську, а вивчив, бо професія вимушує. На відміну від вас, російскьих тролів, яких найняли гадити в укр. мережах, але ви мову ігноруєте Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 6552
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дятел, тролли бывают спецом говорят на украинском, это не показатель тормоз
янукович тоже мог говорить и на украинском, хана вышевата тормознутая, у них оценивается деятельность Президента по том говорит ли он на украинском))))))))))
я прекрасно знаю украинский, были хорошие оценки но с вами я буду говорить на російській мові специально Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9156
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кстати, у меня всегда было подозрение а вот такие как sulima ivan случайно не тоже..)
тут не зря
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Иди своей (нашей) страной займись, оптимист ***** плешивый... богатейшая страна, пенсионеры от голода мрут
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Официально!
Отныне порохоботы переименовываются в ПЕСдунов!
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Аби тільки не ЗЕбілами пархатими....
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караулллллллл
срочно танки, бомбы, Джавелины и прочую дрочь в бой
всех патриотов в ружье и в акопы, пока не началось
Геращенко ждёт на передовой
Порох в резерве
Пастор на разработке нового оружия
Даешь парад на Красной Площади !!!
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Випийте настоянки глоду, може попустить
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Думаєте - курники? Ні. Тут живуть люди.
Селище Ленінське, Амурська область, жовтень 2018 року.Путін притримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков - Цензор.НЕТ 6813
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у клоуна тоже не знают, как быть с этим
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З приводу Пороха у кремлядської нечисті ніякої вижидатєльной пазіціїї не було Все було чітко і ясно. а от з Зе-кодлом у ботоксного щура з"явився шанс не просто на успіх а на цілий джек-пот.
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Если у кремлядей есть "ожидания сдержанного оптимизма", то скоро , очень скоро зеробеня откроется во всей российской красе = чем раньше выборы в Раду, тем раньше.Источник: https://censor.net.ua/n3132625
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Плохой знак для Зеленского, если он дал повод для оптимизма за поребриком.
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МАЛО ТОГО !!! ОН ОТСЫЛАЕТ НА КАЗНЬ ПРАВДОНЕССУЩИХ !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін дотримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков
 
 
 
 
 
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