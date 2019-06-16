 Путін дотримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспрессо", про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".
"Це, по-перше, загалом недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей, - пояснив Пєсков. - Досі немає розуміння, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін дотримується вичікувальної позиції".
Пєсков додав, що "загалом підхід позитивний", і є "очікування стриманого оптимізму".
"Але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки, на жаль, немає ні в кого", - додав він.
янукович тоже мог говорить и на украинском, хана вышевата тормознутая, у них оценивается деятельность Президента по том говорит ли он на украинском))))))))))
я прекрасно знаю украинский, были хорошие оценки но с вами я буду говорить на російській мові специально
тут не зря
Отныне порохоботы переименовываются в ПЕСдунов!
срочно танки, бомбы, Джавелины и прочую дрочь в бой
всех патриотов в ружье и в акопы, пока не началось
Геращенко ждёт на передовой
Порох в резерве
Пастор на разработке нового оружия
Даешь парад на Красной Площади !!!
Селище Ленінське, Амурська область, жовтень 2018 року.