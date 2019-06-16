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 Від початку доби зафіксовано 4 ворожі обстріли, 1 українського воїна поранено, - Міноборони

Станом на 12:00 16 червня російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій ЗСУ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку після години ночі ворожа провокація із застосуванням стрілецької зброї була зафіксована неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку противник за ніч двічі обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного: на початку доби з боку населеного пункту Пікуза - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а через годину після цього з боку Ужівки - з великокаліберного кулемета.

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Крім того, вогонь із кулеметів великого калібру окупанти з 5 ранку протягом майже півгодини вели по позиціях наших військ у районі Талаківки.

За наявною інформацією, з початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил був поранений. Зараз необхідну медичну допомогу нашому воїну надають лікарі одного з військових мобільних госпіталів.

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Втрати ворога внаслідок вогню з боку наших військових уточнюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132623
 
 
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Украинскому воину-защитнику желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби зафіксовано 4 ворожі обстріли, 1 українського воїна поранено, - Міноборони
 
 
 
 
 
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