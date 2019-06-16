 Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інформатор" повідомляє, побувавши на місці вибуху.

Подія сталася близько 23:30, коли більшість мешканців будинків, які розташовані поруч, спали. Всі вони прокинулися від сильного поштовху. У багатьох квартирах повилітали не лише шибки, а й вікна разом із рамами, пошкоджено фасад будівель і предмети, які булив гаражі, навіть всередині квартир є пробиті стіни.

Будинок, який розташований найближче до місця вибуху, залишився не тільки без газу, а й без електроенергії. Бо щось обірвало кабель на будівлі. У квартирах, які розташовані трохи далі, шибки вибило лише з дерев'яних вікон, металопластикові залишилися цілими. Осколки ж засипали все подвір’я, під ногами перехожих хрустіла від скла земля.

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Станом на 8:30 16 червня на місці події чергували правоохоронці і кілька рятувальників, місце вибуху огородили, але й журналісти, і мешканці могли спокійно підійти до уламків, навіть незважаючи на стрічку. Люди самостійно прибирали наслідки вибуху за допомогою мішків і мітел. Вони розповіли нам, що жодні комунальники до них на допомогу не приїжджали.

Близько 9:00 за цією адресою приїхав глава Шевченківської районної адміністрації Гаряга Олег Олександрович. Він поспілкувався з власниками постраждалих квартир і оглянув місце події з фахівцями. Мешканців хвилювало питання, хто буде відшкодовувати збитки, що їм робити, як жити без вікон, світла і газу. Конкретно на всі запитання Гаряга не відповів. Лише порадив міняти вікна самостійно власним коштом, адже поки з'ясовуватимуть, хто винен у трагедії, жодних дій влада не робитиме. Що стосується світла і газу, то електроенергію постараються включити найближчим часом, з газом складніше. Адже під час вибуху бетонні плити впали на газову трубу, що могло спричинити ще страшніші наслідки. Тому, щоб уникнути повторних ситуацій, газ поки буде відключено.

За словами мешканців відомо, що гаражі здавали в оренду. Там часто стояли фургончики з кавою, які можна часто по бачити у місті. Поруч також триває будівництво якоїсь елітної на вигляд новобудови. Там вікна також вибито з першого по п'ятий поверх. Будівля, що розташована за гаражами, в сусідньому дворі, також залишилася без кількох вікон. Голова Шевченківської адміністрації повідомив, що вже 17 червня, в понеділок, збереться комісія з надзвичайних ситуацій. Фахівці вирішуватимуть, хто і як відшкодовуватиме збитки мешканцям, і обговорюватимуть можливі причини того, що сталося.

Станом на 12:40 16 червня за цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінальну кодексу України.

У відділі комунікації столичної поліції повідомили, що причиною вибуху міг стати витік газу в одному з гаражів.

"Слідчі провели огляд місця події і встановили, що вибух стався, ймовірно, від витоку газу в одному з гаражів. Наразі поліцейські опитують власника і встановлюють причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

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