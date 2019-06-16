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Все про:вибух (1699) Київ (6162)

 Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок потужного нічного вибуху в гаражі на Тургенєвській у Києві повністю зруйнувано ще два гаражі, у всіх будівлях, які неподалік від місця події, повибивало шибки. Також постраждали машини, які стояли поруч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інформатор" повідомляє, побувавши на місці вибуху.

Подія сталася близько 23:30, коли більшість мешканців будинків, які розташовані поруч, спали. Всі вони прокинулися від сильного поштовху. У багатьох квартирах повилітали не лише шибки, а й вікна разом із рамами, пошкоджено фасад будівель і предмети, які булив гаражі, навіть всередині квартир є пробиті стіни.

Будинок, який розташований найближче до місця вибуху, залишився не тільки без газу, а й без електроенергії. Бо щось обірвало кабель на будівлі. У квартирах, які розташовані трохи далі, шибки вибило лише з дерев'яних вікон, металопластикові залишилися цілими. Осколки ж засипали все подвір’я, під ногами перехожих хрустіла від скла земля.

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Станом на 8:30 16 червня на місці події чергували правоохоронці і кілька рятувальників, місце вибуху огородили, але й журналісти, і мешканці могли спокійно підійти до уламків, навіть незважаючи на стрічку. Люди самостійно прибирали наслідки вибуху за допомогою мішків і мітел. Вони розповіли нам, що жодні комунальники до них на допомогу не приїжджали.

Близько 9:00 за цією адресою приїхав глава Шевченківської районної адміністрації Гаряга Олег Олександрович. Він поспілкувався з власниками постраждалих квартир і оглянув місце події з фахівцями. Мешканців хвилювало питання, хто буде відшкодовувати збитки, що їм робити, як жити без вікон, світла і газу. Конкретно на всі запитання Гаряга не відповів. Лише порадив міняти вікна самостійно власним коштом, адже поки з'ясовуватимуть, хто винен у трагедії, жодних дій влада не робитиме. Що стосується світла і газу, то електроенергію постараються включити найближчим часом, з газом складніше. Адже під час вибуху бетонні плити впали на газову трубу, що могло спричинити ще страшніші наслідки. Тому, щоб уникнути повторних ситуацій, газ поки буде відключено.

За словами мешканців відомо, що гаражі здавали в оренду. Там часто стояли фургончики з кавою, які можна часто по бачити у місті. Поруч також триває будівництво якоїсь елітної на вигляд новобудови. Там вікна також вибито з першого по п'ятий поверх. Будівля, що розташована за гаражами, в сусідньому дворі, також залишилася без кількох вікон. Голова Шевченківської адміністрації повідомив, що вже 17 червня, в понеділок, збереться комісія з надзвичайних ситуацій. Фахівці  вирішуватимуть, хто і як відшкодовуватиме збитки мешканцям, і обговорюватимуть можливі причини того, що сталося.

Станом на 12:40 16 червня за цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінальну кодексу України.

У відділі комунікації столичної поліції повідомили, що причиною вибуху міг стати витік газу в одному з гаражів.

"Слідчі провели огляд місця події і встановили, що вибух стався, ймовірно, від витоку газу в одному з гаражів. Наразі поліцейські опитують власника і встановлюють причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

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Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 01

Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 02
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 03
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 04
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 05
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 06

Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 07
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 08
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 09
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 10
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 11
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 12
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 13
Потужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132621
 
 
 Топ коментарі
 
Адмін мабуть працює в приміщенні без кондиціонера
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Воу-воу, афтар, ти файли переплутав! Як Орлан в гаражі залетів?
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Хріна собі як Київ ісламізували... Мощный взрыв на Тургеневской: разрушены три гаража, причина - утечка газа - Цензор.НЕТ 7333

Мощный взрыв на Тургеневской: разрушены три гаража, причина - утечка газа - Цензор.НЕТ 3823
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Адмін мабуть працює в приміщенні без кондиціонера
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Напевно таки добряче нрвонуло в Києві, аж кацапські безпілотники посипалися з неба в Сирії.
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А что это за орлы с безпилотником, можно узнать?
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Это же сколько там того газа бахнуло？
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адміне, я розумію що сьогодні Трійця, але викладати фото із збитим Орланом в Сирії в темі про підрив газу в Києві, якось недоречно
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Та для цензорят це нормально, вони навіть очільників обладміністрацій губєрнатарамі називають на кацапський манер.
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або вони з Донбасу, в нас так було поширено їх називати
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Воу-воу, афтар, ти файли переплутав! Як Орлан в гаражі залетів?
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Оказывается где то в Турции (или Сирии) тоже есть улица Тургеньевская.

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Газ так не взрывается, и нет следов пожара...Мощный взрыв на Тургеневской: разрушены три гаража, причина - утечка газа - Цензор.НЕТ 5915
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если была утечка с газопровода,а гаражи с подвалами-то именно так.рванул газ в подвалах.
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Гыг, в школі уроки прокурив за гаражами? Затям: газ з газопроводу в підвал не полізе навіть під ритуальні танці таких підбарижників, як ти!
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та ты шо...так фургончики авто используют не метан(природный газ), а пропан-бутан,который тяжелее воздуха.и таки да,в этих фургонах скорее всего имеется газопровод к конфорке,ведь не поджигают же они их прямо в баллоне? Мощный взрыв на Тургеневской: разрушены три гаража, причина - утечка газа - Цензор.НЕТ 2153
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та клавіша,шо російскою дає "ё" українською дає ' (апостроф) .
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Газопроводов в подвалах никогда не было и тем более в гаражах...
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Вибух газу не завжди спричиняє пожежу.

Для взрыва газа характерно то, что в момент взрыва гаснет также и огонь, вызвавший взрыв. Это означает, что часто после взрыва газа не возникает пожара. Это происходит по двум причинам: во-первых, взрыв происходит за очень короткое время. Другие предметы в помещении за это время не успевают загореться, а воспламенившийся газ сразу же гаснет сам. Во-вторых, взрыв в помещении создает настолько высокое давление, что оно гасит пламя. Возникающее давление достаточно велико, чтобы разрушить самые слабые конструкции, и газы вырываются наружу.
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А последствия подтопления , пусть боженька оплатит! Дебил обыкновенный. Писледствия черезвычайной ситуации, ****, сначала ликвидируй, потом ищи виноватого. "Искать" будут без фанатизма лет надцать, так что теперь всем пострадавшим жить без окон?
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Жильё надо страховать, и за соседями - присматривать. Так в цивилизованном мире. Здесь в рот государству не заглядывают.
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Ого, рвонуло в Києві так, що аж безпілотники в Сирії впали.
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цензорята бухают наверное талибов с беспилотником затулили
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Контентщик прозевал, или стажер фото размещал- залил с папки что было.
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Цензор жартівник як і преЗЄдент наш.
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Не потрібно нічого видаляти, адже цензорята вирішили так нас розвеселити. До речі, а ви помітили, там де гумор, там нема порохотягів?
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Ну і навіщо Україні створювати атомну бомбу, якщо від вибуху в гаражі кацапські безпілотники аж в Сиріїї гепнулися з неба.
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Родная улица ... но на ней 85 номеров ... судя по всему ниже Павловской это всё произошло ...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПотужний вибух на Тургенєвській: зруйновано три гаражі, причина - витік газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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