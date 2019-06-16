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 За 5 років на Донбасі від вибухів мін загинули 977 цивільних осіб, - МінТОТ

За 5 років війни на Донбасі від вибухів мін загинули 977 цивільних осіб, 1 528 осіб було поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За словами глави МінТОТ Вадима Черниша, на Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, на розмінування яких потрібні будуть десятиліття, а постійні обстріли з боку найманців РФ ускладнюють цю ситуацію.

З огляду на це, першочерговим і невідкладним завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забрудненні мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей та юнацтва в навчальних закладах.

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На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році у розмірі 5 мільйонів гривень, розпорядником цих коштів є МінТОТ.

У межах цього фінансування буде проведено навчання дітей та дорослих, зокрема працівників підприємств, аграріїв, інформаційні кампанії, маркування територій тощо. Частина діяльності охоплюватиме всю зону ООС, а в громадах поблизу лінії розмежування буде створено координаційні групи, що впроваджуватимуть широкий комплекс заходів із протимінної діяльності. Попередньо було відібрано 10 громад: Станиця Луганська, Новоайдар, Тошківка, Щастя, Талаківка, Білогорівка, Курахове, Сартана, Волноваха, Комишувата.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132619
 
 
 Топ коментарі
 
Мало. Наших військових в рази загинуло більше. А те, що оті гниди з каціаськими паспортами вошкались по замінованій, їхніми ж ублюдками землі, нікого не піпчить.
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Та да.
А за скільки днів русскіє хєрроі, дійшли до Києва у 2014?
Нагадай-те.
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Если они в 2014 бегали с трехцветной тряпкой и орали"путен, введи войска, расея, памаги....расея, расея, пути, введи войска", то кто им доктор? Сами напросились- сами выгребайте. У меня, никакого сочувствия к таким не было, нет и не будет. Кормильцы, блин....шо бы там повыздыхали.
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Мало. Наших військових в рази загинуло більше. А те, що оті гниди з каціаськими паспортами вошкались по замінованій, їхніми ж ублюдками землі, нікого не піпчить.
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Та да.
А за скільки днів русскіє хєрроі, дійшли до Києва у 2014?
Нагадай-те.
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Главное что бы защитники Украины остались живы и здоровы
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Если они в 2014 бегали с трехцветной тряпкой и орали"путен, введи войска, расея, памаги....расея, расея, пути, введи войска", то кто им доктор? Сами напросились- сами выгребайте. У меня, никакого сочувствия к таким не было, нет и не будет. Кормильцы, блин....шо бы там повыздыхали.
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Таке враження , що путлєр прикриваючись рюзькє міром , просто знищує ватніків і колорадів , а не защіщаєт їх . А бандерівці навпаки - рятують вату , пускають їх до себе за мясом , хлібом , бульбою , ліками і документами . Чай , кава , цукор , лимони , суха тепла одежа та усміхнений персонал КПВВ
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Меньше надо было "русский мир" звать... Он пришёл... ""Во всей красе...". Где нет "русского мира" - нет ни смертей, ни увечий, ни горя...
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В Крыму "русский мир" там нет ни смертей, ни увечий, ни горя. Во как.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа 5 років на Донбасі від вибухів мін загинули 977 цивільних осіб, - МінТОТ
 
 
 
 
 
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