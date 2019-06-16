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 Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ

Найманці російсько-терористичних військ обстріляли школу, яка наразі функціонує в окупованій Михайлівці. Будівля розташована за 58 км на захід від Луганська

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

"Спостерігачі виявили свіжі отвори від куль у склопакетах вікон на кількох поверхах будівлі. Пошкодження були спричинені вогнем зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Директорка школи повідомила про те, що пошкодження сталися вночі 13 червня. Люди не постраждали.

За даними СММ, найближчі позиції бойовиків розташовано за 700 метрів на північ від пошкодженої школи.

Крім того, в окупованій Михайлівці спостерігачі виявили пошкодження місцевого магазину внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132616
 
 
 Топ коментарі
 
Як би ці землі не верещали хуйловвіді, такого не сталося б.
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"защитники" орко-кацапские - горите в аду твари
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Вот и я думаю, какая сумасшедшая тяга к знаниям, что ходят учиться под огнем шальных пуль обдолбанных "братьев" и не переносят школу куда-нибудь вглубь! А может, они любители экстрима?
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действующая школа в 700 метрах от позиций сепаров..ёшкин кот..
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вижу, что ты поклонник одного лысого поклонника йозефа внучатый поклонник
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"защитники" орко-кацапские - горите в аду твари
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Як би Парашенко з дурчиновим не продали наші землі такого не сталося б
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Як би ці землі не верещали **********, такого не сталося б.
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У вас в лахте уже начали китайцев на работу брать ? Pin Poy написал коммент, а Rem Mer его тут же лайкнул Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6108
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Вот и я думаю, какая сумасшедшая тяга к знаниям, что ходят учиться под огнем шальных пуль обдолбанных "братьев" и не переносят школу куда-нибудь вглубь! А может, они любители экстрима?
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Лучше сказать, почему за 5 лет не построили школу в безопасном месте. Ах да, АТО должно длиться считанные дни.
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дисциплинированные наши командиры не нарушили приказ гавнокомандующего и не стреляли в ответ по мирным повстанцам а школы садики дети бабы ещё нарожают, а строили построят чего мелочиться страна багатая
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Сепарня нажерлась і вирішила постріляти.
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ща тебя, братик, за неудобную правду забанят Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5983
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Не розумію цього пріколу рузького міра , постійно самим себе обстрілювати . Ну реально . В чому прікол ? Насрати ближньому , жити в гавні і трусити про злих бандерівців ? Це напевно треба вродитися в ********** , щоб від цього торчати . Чуже воно мені . І незрозуміле .
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Это все в порядке нормы для сепаров, все будут молчать, воеять начнут если ответ получать
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ
 
 
 
 
 
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