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Все про:хабар (2646) Львівщина (886) прикордонники (671) підкуп (174)

 Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали заступника начальника одного з відділень Львівського прикордонного загону під час спроби дати хабар своєму колезі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР 01

За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів, хотів отримати інформацію щодо місця розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Згодом отриману інформацію він хотів використати для сприяння іншим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із України в Республіку Польща.

Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР 02

Після надання неправомірної вигоди, прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучено, крім цього, у затриманого виявлено готівку у розмірі 2100 доларів, походження якої буде з’ясованопід час досудового розслідування.

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Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР 03

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка посідає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132614
 
 
 Топ коментарі
 
начать выполнять свои предвыборные обещания, а не рассказывать, что это были шутки.
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коллега устранил конкурента, ведь откаты значительно увеличились после назначения зелей нового главы Госпогранслужбы Дейнеко
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Не бороться с контрабандой-Зеля покрывает
Бороться с контрабандой-Зеля берет откаты.
Что Зеле делать, чтобы порохоботу угодить ?
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начать выполнять свои предвыборные обещания, а не рассказывать, что это были шутки.
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Не бороться с контрабандой - Порох покрывал
Бороться с контрабандой - Порох брал откаты.
Что Пороху было делать, чтобы зебилам угодить ?
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Я вас умоляю... Где Зе, а где нюансы всей системы охраны границы... Не льстите ему... Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР - Цензор.НЕТ 4764
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Скажет что имел при себе 100тыс, остальное украли, и выйдет по "условке". Но со страшной карой - "запрет занимать должности в ДПСУ на срод до 3-ех лет")
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Просто делают то, что делал зеля в евролабе, зная, что подвинуть могут, а хорошие показатели - попытка удержаться)))
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А причем тут Зеленнский в комментариях?
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У меня естъ такая секретная информация о нарядах на Украинско-Польской границе. Внимание, информация секретная, прошу никому не говорить!!!


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ДИВНА ІНФОРМАЦІЯ.

200 У ПРИКОРДОННИКІВ МІЖ СОБОЮ-ЦЕ БЕЗКОШТОВНО Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР - Цензор.НЕТ 6931
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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