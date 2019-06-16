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Все про:Дніпропетровськ (1047) житло (163) шахрайство (261)

 Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук

Сім'ю українського воїна Василя Вітюка, поки він перебував на передовій, незаконно виселяють із власного будинку в Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє режисерка-документалістка Сніжана Потапчук. Наводимо її текст повністю.

"Дніпро! Волонтери! Юристи! Активісти! Чиновники!

SOS!!!

Родину ветерана АТО Вітюка Василя, поки він перебував на передовій, незаконно виселяють із власного будинку! Точніше, вже виселили.

Василя я знаю ще з 2014 року.  Він - танкіст 93-ї бригади.

У родині - троє неповнолітніх дітей 17, 11 і 2 років.

Це історія з шахраями, які, маючи зав'язки в держструктурах, переоформлюють нерухоме майно - і раптом із роботи ви приходите вже не у свою квартиру.

Поліція розводить руками. Типу, з усіма документами все гаразд. Дім - не ваш! На вихід!

Лише суд може встановити порушення законодавства. Проте якщо суддя у схемі, то суд не відбудеться.

Тепер прізвища:
Третяк Тетяна Василівна - державний реєстратор Чумаківської сільської ради. Її сестра - Наталія Василівна Третяк - працює в Києві у Мін’юсті.

На замовлення Манжгаладзе Ірини Сусоївни рік тому Тетяна Василівна проводить оборудку з посиланням на засідання Дніпровської міськради (якого насправді не було) про присвоєння адреси, за якою мешкає родина Василя Вітюка, Манжгаладзе Ірині Сусоївні. І все.

Бабушкінський суд справу ще і не починав розглядати. Чому? Бо суддя, яка веде справу (Женеску Елеонора В'ячеславівна), - подруга Третяк Тетяни Василівни.

Зараз Василь взяв відпустку і приїхав до родини. Вони тимчасово виїхали з будинку до товариша по зброї - танкіста.

Манжгаладзе Ірина Сусоївна постійно погрожує дружині Василя Ользі Вітюк фізичною розправою. Василя вже били. Виламували двері у дім.

Дуже прошу, друзі! Давайте станемо на захист Василя!
Адвоката йому дала спілка АТО, наскільки я зрозуміла, але він переляканий до нестями. Тому все у глухому куті!

Тут потрібна допомога і правова, і юридична, і чиновницька, і банально дружня, щоб можна було приїхати до тьоті Манжгаладзе Ірини Сусоївни, а також до Третяк Тетяни Василівни і сказати, що так дєлать нізя! Що буде наказаніє! І не після смерті, а ще за життя".

Дивіться також: "Ваш син у поліції", "грошова реформа" і псевдолікарі, - правоохоронці розповіли про схеми шахраїв із виманювання грошей. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132612
 
   
 Топ коментарі
 
Это история с мошенниками которые, имея завязки в госструктурах, переоформляют недвижимое имущество - и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру. Источник: https://censor.net.ua/n3132612

Как думаешь, порохобот, эта группировка сформировалась за последние 2 недели?
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Посрать на ветке, это так по-петекантропски.
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В четвёртых, в первую очередь, не по делу, как и первые три, т.к. попросили помощи у юристов.
Или тут опять зерада, что законы приходилось согласовывать и с оппоблоком, но их необходимо было принять?
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Если Вы внимательно читали, то адвоката семье предостави СОЮЗ АТО, а не местные адвокатские обьединения. Это еще раз говорит, что Институт представительства граждан в суде, существовавший до 03.10.2017 г., целенаправлено был уничтожен. На кону стоял впорос ( и стоит), как отобрать у крестьян землю ( паи), а у "плебса" квартиры и дома за долги по ЖКУ. Закон пролобирован финасовыми-групами (монополиями). Вы не в теме.
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Я в теме статьи и это

nightly hawks Закликати юристів ( які не є адвокатами) для допомоги не має сенсу


тоже, а потом началось непонятно что...




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А заявление в прокуратуру писал? А апелляция на решение суда? Кто боится? Адвокат или танкист? Так написано, что ничего не поймёшь. Сусоивна явно нарывается.
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отримав відрубані зюзіком руки свинарчуків і не знає, що з ними далі робити
у депресії
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Билецкий самодеятельностью не занимается, только по заданию, у него такие моральные принципы...
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Огромное спасибо Бутусову что выложил этот крик души . ЭТО СТРАШНЫЙ КРИК .
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И при чем здесь бутусов если "об этом на странице в Facebookсообщает режиссер-документалист Снежана Потапчук." ???
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Сейчас самое время пригласить бывшего гаранта, чтобы он пропел свою любимую мантру "Вера! Армия! Томос!" и судьи с регистраторами вспомнили про совесть, закон, порядок.
Но и Зеленое Чепушило врядли начнет выполнять свои предвыборные обещания, ставшие после выборов всего лишь шутками-прибаутками.
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В теперішнього гаранта закликати не хочеш, кацапура? Будете чекати 100 днів?
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Суд, разбирательства - дело конечно хорошее, но долгое. Для начала нужно сделать физическое замечание всем этим "регистраторам", работницам Минюста и прочим "свидетелям святого Барыги", уверовавшим в свою безнаказанность. Практика показывает, что на поверку скисают они достаточно быстро: героев то среди них нет. Тут дело в другом: герой должен быть со стороны потерпевшего, а вот с этим у нас как всегда проблема...
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Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук - Цензор.НЕТ 7843Borys Filatov Андрій Лозовий Андрюша, это как раз именно та история, когда люди думают, что своими воплями в фейсбуках и теганием всех подряд - они решат давнюю проблему.
Меня эту ****** как раздражает. Мэрия этих жуликов Манжгаладзе гоняет уже как пару лет, есть два уголовных дела, я в курсе всего, лично Женя Межевикин просил, жена Васи живет на голове у секретаря горсовета Олександр Санжара
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Это инфо для тех, кто пишет что этот беспредел начался при Зе. Мер Днепра кому то поручил, те занимаются имитацией процесса. Но когда трогают мэра, это его раздражает . Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук - Цензор.НЕТ 2629
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дела не единичные...
очень много черных риэлторов, которые сбивают в кучу натариусов, ЖЭКовских, участковых, судейских...которые знают все щели в Законах и как пролезть в игольное ушко целому верблюду...
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Я думаю он просто за комуналку не платил, хотя в армии зарабатывает хорошо. Куда деньги делись?
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Пока пару десятков таких жуликов не будут висеть на фонаре нихрена не прекратится. Имеется отсутствие судебной институции. А ваще в ентой стране есть государство?
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А шо Василию слабо на танке к судье приехать?
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Згадав уривок з "Чорнобильської Мадонни" by Іван Драч (написано за 16 років до бульдозериста Марвіна Хімейєра):

Не чіпайте мене.
Я - трактористка.
Якось - це було по війні -
Голова матюкав тракториста,
Вздовж і впоперек,
Так і сяк його смужив,
Півруки йому люто виважував,
Плюнув
І пішов у контору.

Демобілізований тракторист
Незворушно вернувся додому,
Незворушно води напився,
Незворушно у клуню зайшов.
Розвернулася клуня -
Вийшов танк.
Звідки він взявся?
Чого він чекав у клуні?
Танк люто йшов на контору.
Голова під місток сховався.
Танк залишив від тої контори
Купу нещасної глини -
Трощив усе і патрошив,
Доки нарешті ухекався.
Тракторист тоді вийшов із танка
І пішов у район... здаватись...
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Здаватись? Танк був, а документів інших не було поїхати на Урал, чи Кавказ, і почати нове життя.
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Дійсно, у післявоєнні роки можна було й рвонути кудись... і знайти було б доволі важко, з тодішньою архаїчною канцелярією...
Але так у тексті. Автора вже не запитаєш - Іван Драч минулого року помер.
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взять бы всю эту банду вместе с судьей за волосы и на майдан, пускай бы там на коленях извинялись перед Василием, потом на нары и другим не повадно было бы.
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Да 100% мужик сидит на нуле, получает хорошие бабки. Но не оплачивает ЖКХ. Ну вот где деньги?
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с чего ты взял, что он что-то там не оплачивает?
статью читай цапа.
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Я лишь предположил. А такие статьи я сам могу писать по 10-ть штук на дню. Но не платят.
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какой смысл было писать сюда свои предположения?
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Ну понимаешь... Это модно. Вот так говорить: власти прижимают патриотов, сажают их в тюрьмы. А потом оказывается, что всё совсем не так... и сидят они по делу. Как батальон Торнадо. Но адвокаты неплохо заработали, пропиарились. Народ в стимуле держится.
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Если Василя уже били. значит точно взял кредит на дом и решил не отдавать
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Откуда такие фантазии о неуплате ЖКХ? А считать чужие деньги неприлично, он же не чиновник. По поводу беспредела местной власти есть хоть какие то мысли, Антон?
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Дрозд - ты идиот или...?
Тихо в лесу только не спят дрозды .... Ну дальше ты знаешь.
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Нужно брать отпуск прямо с танком вместе и открывать огонь по сельсовету ... Такой се friendly fire !!!

Азиатщина , пляяяять - какой нахер ЕС и НАТО ?!
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За таке потрібно КАРАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мутное дело. "Василия уже били"- на передовой его били??? Скорее взял кредит под недвижимость, и решил не отдавать. Типа он ветеран АТО, ему простят.
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Из фэйсбучного SOS: танкист Василий с 2014 года находится на передке. Василию угрожают, выламывают дверь и уже били. Сейчас Василий взял отпуск. Он испуган до исступления(с).
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Я тоже с весны 14 года на передке был.
Когда мне начали угрожать, я взял автомат и один в могиле, а четверо в больнице, остальные разбежались.
Больше мне никто угрожать не пытается.
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Я зустрічаю декілька разів на рік подібні публікації.
Вони позбавлені фактів, написані тарабарщиною аби про що.
Нема головного.
Що написано у судовому рішенні про переміну власників житла?
Цитати документів.

Як насправді відбувалась подія переміни власників житла,
Зібрані документи, свідчення, фотознімки, відео.
Цього навмисне нема.
Замість документів і фактів, що ілюструють аргументи двох сторін, я читаю тарабарщину.
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Согласен, фактов мало. Не верю, что на ровном месте можно отобрать хату. Ну вообще на ровном. Хотя, спорить с тем, что в стране существует беспредел в сфере недвижимости - тоже глупо.
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Женеску Элеонора Вячеславовна - подруга Третьяк Татьяны Васильевны. Источник: https://censor.net.ua/n3132612
Арсен Борисович Аваков - друг Игоря Валерьевича Коломойского. Зеленский Владимир Александрович - друг юного лейтенанта СБУ Баканова.
Волонтеры! Юристы! Активисты! SOS!!!
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Судя по статье - дело тухлятиной попахивает. Ибо нет ни фото документов. ни причины выселения и т.д. и т.п.
Очередная стряпнина на коленке. типа АТОшника обижают.
Боюсь . АТОшник взял в кредит бабло на дом и не захотел отдавать. Вот его и турнули.
Вот в такую версию я действительно поверю.
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Человек рискует жизнью на передовой, когда угрожают его стране. Тут конкретно угрожают его семье и его личному имуществу. Есть смысл решить вопрос, как на передовой, да, рискуя свободой, но с уверенностью с безопасности семьи (квартиру на всякий случай продать и сменить место проживания после). По другому беспредельщики все равно не понимают.

Что это такое - боец АТО напуган гражданскими беспредельщиками, угрождающими его семье, когда он не напуган на передовой вооруженными до зубов врагами. Вообще не важно, кто в такую ситуацию попал, если есть возможность, нужно помочь. Но человек с военным опытом, над головой которого свистели пули и осколки снарядов ... нужно сразу давать, как в официальных сводках, "адекватную ответку".
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Пора на танках приезжать, судьи вообще охренели. Был бы ваЗЕлин за справедливость, тут же били бы проверки всех судей и их семей, кумовей и дружков о их имуществе.
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Хорошая "реклама" для кампании по мобилизации военных. Впору не дамбас защищать, а мирную жизнь от такого вот беспредела. Ты едь на дамбас, а пока будешь там, и бизнес отожмут, и дом... но ты едь.
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Донбасс, а не домбас.
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Человек защищал евроценности, а его эти евроценности сделали бомжом.
Делать людей бомжами, это так по-европейски.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук
 
 
 
 
 
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