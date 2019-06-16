 Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє режисерка-документалістка Сніжана Потапчук. Наводимо її текст повністю.
"Дніпро! Волонтери! Юристи! Активісти! Чиновники!
SOS!!!
Родину ветерана АТО Вітюка Василя, поки він перебував на передовій, незаконно виселяють із власного будинку! Точніше, вже виселили.
Василя я знаю ще з 2014 року. Він - танкіст 93-ї бригади.
У родині - троє неповнолітніх дітей 17, 11 і 2 років.
Це історія з шахраями, які, маючи зав'язки в держструктурах, переоформлюють нерухоме майно - і раптом із роботи ви приходите вже не у свою квартиру.
Поліція розводить руками. Типу, з усіма документами все гаразд. Дім - не ваш! На вихід!
Лише суд може встановити порушення законодавства. Проте якщо суддя у схемі, то суд не відбудеться.
Тепер прізвища:
Третяк Тетяна Василівна - державний реєстратор Чумаківської сільської ради. Її сестра - Наталія Василівна Третяк - працює в Києві у Мін’юсті.
На замовлення Манжгаладзе Ірини Сусоївни рік тому Тетяна Василівна проводить оборудку з посиланням на засідання Дніпровської міськради (якого насправді не було) про присвоєння адреси, за якою мешкає родина Василя Вітюка, Манжгаладзе Ірині Сусоївні. І все.
Бабушкінський суд справу ще і не починав розглядати. Чому? Бо суддя, яка веде справу (Женеску Елеонора В'ячеславівна), - подруга Третяк Тетяни Василівни.
Зараз Василь взяв відпустку і приїхав до родини. Вони тимчасово виїхали з будинку до товариша по зброї - танкіста.
Манжгаладзе Ірина Сусоївна постійно погрожує дружині Василя Ользі Вітюк фізичною розправою. Василя вже били. Виламували двері у дім.
Дуже прошу, друзі! Давайте станемо на захист Василя!
Адвоката йому дала спілка АТО, наскільки я зрозуміла, але він переляканий до нестями. Тому все у глухому куті!
Тут потрібна допомога і правова, і юридична, і чиновницька, і банально дружня, щоб можна було приїхати до тьоті Манжгаладзе Ірини Сусоївни, а також до Третяк Тетяни Василівни і сказати, що так дєлать нізя! Що буде наказаніє! І не після смерті, а ще за життя".
Или тут опять зерада, что законы приходилось согласовывать и с оппоблоком, но их необходимо было принять?
nightly hawks Закликати юристів ( які не є адвокатами) для допомоги не має сенсу
тоже, а потом началось непонятно что...
у депресії
Но и Зеленое Чепушило врядли начнет выполнять свои предвыборные обещания, ставшие после выборов всего лишь шутками-прибаутками.
Меня эту ****** как раздражает. Мэрия этих жуликов Манжгаладзе гоняет уже как пару лет, есть два уголовных дела, я в курсе всего, лично Женя Межевикин просил, жена Васи живет на голове у секретаря горсовета Олександр Санжара
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Это инфо для тех, кто пишет что этот беспредел начался при Зе. Мер Днепра кому то поручил, те занимаются имитацией процесса. Но когда трогают мэра, это его раздражает .
очень много черных риэлторов, которые сбивают в кучу натариусов, ЖЭКовских, участковых, судейских...которые знают все щели в Законах и как пролезть в игольное ушко целому верблюду...
Не чіпайте мене.
Я - трактористка.
Якось - це було по війні -
Голова матюкав тракториста,
Вздовж і впоперек,
Так і сяк його смужив,
Півруки йому люто виважував,
Плюнув
І пішов у контору.
Демобілізований тракторист
Незворушно вернувся додому,
Незворушно води напився,
Незворушно у клуню зайшов.
Розвернулася клуня -
Вийшов танк.
Звідки він взявся?
Чого він чекав у клуні?
Танк люто йшов на контору.
Голова під місток сховався.
Танк залишив від тої контори
Купу нещасної глини -
Трощив усе і патрошив,
Доки нарешті ухекався.
Тракторист тоді вийшов із танка
І пішов у район... здаватись...
Але так у тексті. Автора вже не запитаєш - Іван Драч минулого року помер.
статью читай цапа.
Тихо в лесу только не спят дрозды .... Ну дальше ты знаешь.
Азиатщина , пляяяять - какой нахер ЕС и НАТО ?!
Когда мне начали угрожать, я взял автомат и один в могиле, а четверо в больнице, остальные разбежались.
Больше мне никто угрожать не пытается.
Вони позбавлені фактів, написані тарабарщиною аби про що.
Нема головного.
Що написано у судовому рішенні про переміну власників житла?
Цитати документів.
Як насправді відбувалась подія переміни власників житла,
Зібрані документи, свідчення, фотознімки, відео.
Цього навмисне нема.
Замість документів і фактів, що ілюструють аргументи двох сторін, я читаю тарабарщину.
Арсен Борисович Аваков - друг Игоря Валерьевича Коломойского. Зеленский Владимир Александрович - друг юного лейтенанта СБУ Баканова.
Волонтеры! Юристы! Активисты! SOS!!!
Очередная стряпнина на коленке. типа АТОшника обижают.
Боюсь . АТОшник взял в кредит бабло на дом и не захотел отдавать. Вот его и турнули.
Вот в такую версию я действительно поверю.
Что это такое - боец АТО напуган гражданскими беспредельщиками, угрождающими его семье, когда он не напуган на передовой вооруженными до зубов врагами. Вообще не важно, кто в такую ситуацию попал, если есть возможность, нужно помочь. Но человек с военным опытом, над головой которого свистели пули и осколки снарядов ... нужно сразу давать, как в официальных сводках, "адекватную ответку".
Делать людей бомжами, это так по-европейски.