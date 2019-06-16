 Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє режисерка-документалістка Сніжана Потапчук. Наводимо її текст повністю.

"Дніпро! Волонтери! Юристи! Активісти! Чиновники!

SOS!!!

Родину ветерана АТО Вітюка Василя, поки він перебував на передовій, незаконно виселяють із власного будинку! Точніше, вже виселили.

Василя я знаю ще з 2014 року. Він - танкіст 93-ї бригади.

У родині - троє неповнолітніх дітей 17, 11 і 2 років.

Це історія з шахраями, які, маючи зав'язки в держструктурах, переоформлюють нерухоме майно - і раптом із роботи ви приходите вже не у свою квартиру.

Поліція розводить руками. Типу, з усіма документами все гаразд. Дім - не ваш! На вихід!

Лише суд може встановити порушення законодавства. Проте якщо суддя у схемі, то суд не відбудеться.

Тепер прізвища:

Третяк Тетяна Василівна - державний реєстратор Чумаківської сільської ради. Її сестра - Наталія Василівна Третяк - працює в Києві у Мін’юсті.

На замовлення Манжгаладзе Ірини Сусоївни рік тому Тетяна Василівна проводить оборудку з посиланням на засідання Дніпровської міськради (якого насправді не було) про присвоєння адреси, за якою мешкає родина Василя Вітюка, Манжгаладзе Ірині Сусоївні. І все.

Бабушкінський суд справу ще і не починав розглядати. Чому? Бо суддя, яка веде справу (Женеску Елеонора В'ячеславівна), - подруга Третяк Тетяни Василівни.

Зараз Василь взяв відпустку і приїхав до родини. Вони тимчасово виїхали з будинку до товариша по зброї - танкіста.

Манжгаладзе Ірина Сусоївна постійно погрожує дружині Василя Ользі Вітюк фізичною розправою. Василя вже били. Виламували двері у дім.

Дуже прошу, друзі! Давайте станемо на захист Василя!

Адвоката йому дала спілка АТО, наскільки я зрозуміла, але він переляканий до нестями. Тому все у глухому куті!

Тут потрібна допомога і правова, і юридична, і чиновницька, і банально дружня, щоб можна було приїхати до тьоті Манжгаладзе Ірини Сусоївни, а також до Третяк Тетяни Василівни і сказати, що так дєлать нізя! Що буде наказаніє! І не після смерті, а ще за життя".

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