 "Це абсурд", - у Гройсмана спростували чутки про висунення ексголови Херсонської ОДА Гордєєва на виборах у Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар глави уряду Василь Рябчук на своїй сторінці у фейсбуці.

"Хтось запустив чутку, що партія "Українська стратегія Гройсмана" нібито висуває за мажоритаркою на одному з херсонських округів Андрія Гордєєва, з ім'ям якого пов'язують замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Це абсурд хоча б тому, що тиждень тому було сказано, що "Українська стратегія Гройсмана" не висуватиме мажоритарників. Але ще абсурдніше припустити, що Володимир Гройсман міг би підтримати висунення людини, яка може бути причетною до цього жорстокого вбивства", - написав Рябчук.

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Він вкотре підкреслив позицію Гройсмана: знайти і покарати всіх виконавців і замовників вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні.

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Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

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11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Раніше співзасновниця проекту "Слідство.Інфо" Гнна Бабинець заявила, що херсонські правоохоронці, ймовірно, причетні до вбивства Гандзюк.