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 "Це абсурд", - у Гройсмана спростували чутки про висунення ексголови Херсонської ОДА Гордєєва на виборах у Раду

Партія "Українська стратегія Гройсмана" не висуває кандидатом на виборах до Верховної Ради в мажоритарному окрузі Херсонської області ексголову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, з ім'ям якого пов'язують замовлення вбивства Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар глави уряду Василь Рябчук на своїй сторінці у фейсбуці.

"Хтось запустив чутку, що партія "Українська стратегія Гройсмана" нібито висуває за мажоритаркою на одному з херсонських округів Андрія Гордєєва, з ім'ям якого пов'язують замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Це абсурд хоча б тому, що тиждень тому було сказано, що "Українська стратегія Гройсмана" не висуватиме мажоритарників. Але ще абсурдніше припустити, що Володимир Гройсман міг би підтримати висунення людини, яка може бути причетною до цього жорстокого вбивства", - написав Рябчук.

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Він вкотре підкреслив позицію Гройсмана: знайти і покарати всіх виконавців і замовників вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні.

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Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

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11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Раніше співзасновниця проекту "Слідство.Інфо" Гнна Бабинець заявила, що херсонські правоохоронці, ймовірно, причетні до вбивства Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132611
 
 
 Топ коментарі
 
абсурд и полное неуважение к народу и государству это полуграмотный и наглый организм в кресле премьера..
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считаете гройсмана образованным и интеллигентным человеком, которому самое место и время занимать должность..? за зелю пока сказать ничего не могу, а этот уже достал своей хуцпой..
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... чем сильнее отрицательные эмоции оппонента - тем больше всего, что так и будет...
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украину давно пора переименовать в абсурдию, количество гениев на 1 кв.сантиметр а районе крещатика явно зашкаливает
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русь-украина звучит прикольнее, а рашку в московию, и утвердить указом преза украины+постановлением рады
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Такого названия не было. Была Киевская Русь.
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согласно правил современной украинской грамматики звучит, как куйывская "Це абсурд", - у Гройсмана спростували чутки про висунення ексголови Херсонської ОДА Гордєєва на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 4497
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Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 Это ж надо )) Он еще стратег )) А по лицу и делам ,незаметно ))
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Да он лишился ума, что поставил Украину и себя на один уровень.
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абсурд и полное неуважение к народу и государству это полуграмотный и наглый организм в кресле премьера..
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Только не премьера а президента. А так все верно)
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Так уже выгнали, в свынарнике он, на мясокомбинат собирается!
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где ж вигнали - только вчера в луже фонтане валялся)
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Андруша, это не этот, это тот, ну который Свын....
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считаете гройсмана образованным и интеллигентным человеком, которому самое место и время занимать должность..? за зелю пока сказать ничего не могу, а этот уже достал своей хуцпой..
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я за Гройсмана ниче сказать не могу, - а зеля таки достал своей хуцпой с медалями и кумами.
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и вот напоминают ниже про скорые - нормальный чел так будет делать?
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Гордееву необходимо было очищение через фонтан пройти и стразу бы стал чистым, как Рюкзаков и Богдан.
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По отношению к автомобилю - левым, по отношению к зебам - это - достижение Зелемойского вопреки Супрун...
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мабуть, він того ключа звідкілясь витяг, що такий задоволений
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за що я люблю українську журналістику, так це за чудові евфемізми, типу - "у Зеленського", "у Гройсмана"...
прямо, як назви пивнушок
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"Оне не будут выдвигать мажоритарщиков" - тогда зачем они нахер пруЦЦо ?!

Не , ну подсолить Пэтрухе это дело святое - тут я обама руками "ЗЕ" ...

Другой вопрос , какой гешефт Гройсману с этой априори непроходной списьки ?!

Только мажоритарка им хоть какие голоса может дать . Как и Кличку , как и Михо , как и Яйценюху .

Ну а насчёт Гордеева - странная вещь Катя Ганзюк была одна , а на скольких "заказчиков" пытаются ахтифисты повесить это столь нелепое и неудачное (по целям) преступление .
Гордеев , Мангер , Рищук ...
Здаётся мне , что реальный заказчик это такой се серенький небогатенький чинуша , которому Катя карьеру обломала . Вот и заказал такое тупое преступление с непонятной целью : толи запугать , толи отомстить , толи убить .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це абсурд", - у Гройсмана спростували чутки про висунення ексголови Херсонської ОДА Гордєєва на виборах у Раду
 
 
 
 
 
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