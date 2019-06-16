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 Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії

В останній день Суперфіналу Світової серії з артистичного плавання в Будапешті (Угорщина) відбулись змагання в довільних програмах у всіх дисциплінах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Марта Федіна та Анастасія Савчук із результатом 93,9000 бала здобули впевнену перемогу серед дуетів, випередивши в змаганні за золото італійську пару Лінда Черруті-Констанца Ферро (90,8333) та іспанський тандем Она Карбонель-Паула Рамирез (90,4667).

Українські синхроністки також посіли перше місце в групових виступах, а Марта Федіна в сольній програмі виграла золото (93,4667). Друге місце посіла Жаклін Сімоно з Канади (90,2333), бронза дісталася іспанці Іріс Тіо (87,4667).

Зазначимо, що в перший день Суперфіналу Світової серії українки вибороли два золота і одне срібло в технічних програмах.

Дивіться також: Українська збірна завоювала золото і срібло на змаганнях з артистичного плавання в Барселоні, - НОК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132610
 
   
 Топ коментарі
 
наші ж ви золоті рибки, вітаємо з золотими медалями!
красуні-гарнюні...молодці українські квіточки!
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наші ж ви золоті рибки, вітаємо з золотими медалями!
красуні-гарнюні...молодці українські квіточки!
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Зебил, начинай обсираться от удивления, что украинцы хоть на что то способны!...)))
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Почему рейтинг Зеленского растет? Потому что люди видят что он не идет на договорняки с ворами, которых мы все ненавидим, видят как бессильно беснуются "бывшие", видят что Зе не такой как они. Зе даже не нужна реклама, шипение порохоскота лучше любой рекламы.
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Следующему президенту Украины предстоит побороть прочно укоренившуюся в стране клептократию (коррупция и лоббирование личных интересов властей), которая возникла еще в советское время и укрепилась при действующем правительстве Петра Порошенко. К таким выводам в своем исследовании пришел профессор американского Борнмутского и польского Козьминского университетов Кристофер Хартлетт, сообщает The Washington Post.
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смена президента дала мощный толчок даже в спорте
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потому что банда под предводительством авторитета по кличке Кондитер, только грабила и убивала любое развитие, даже в спорте
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каким боком вы это ему приписываете? Или он эту команду создал, финансировал или хотя бы знает о ее существовании.
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я просто издеваюсь над хрякоботами а они ведутся))
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...что, вася, пока сам себя не похвалишь - больше никто не похвалит? Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 5247
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країна 404 завоювала 5 золотих нагород
а країна alredy exist щось завоювала, окрім Донецька і Луганська?
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а окромя синхронисток в стране есть хронисты - петя с гюгой,длюня и прочие члены...свинских лож
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а есть хроники-торчки,которые данные о своей моче берегут пуще репутации Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 8023
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мечтаешь поделиться своими анализами? тогда вам ,батенька, к психиатру... Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 4917
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а где ты,убогое про мои анализы прочитал?и шо тебе сказал твой психиатр?шо ты не отличаешься от прочих 73%? Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 4283

Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 8691
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так вы,батенька,тово -рециркулятор,значит:мочитесь и глотаете,мочитесь и опять глотаете, сверхчеловек,одним словом,ну, или суперплинтус Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 3278
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кацапа,не приставай...а то скажу ,где тебе место,во всеуслышанье
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не скажешь, потому что сам ты уже там располагаешься
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я лучший подписчик украинской спортивной страницы и мне не нравится, что достижения привязывают к Зе. Не видела ни одного лайка от него ровно как и от кого нибудь с его компашки.
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Цензор.НЕТНовиниСпортУкраїнські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії
 
 
 
 
 
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