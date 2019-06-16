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Все про:мистецтво (67) США (5095)

 Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП

Згідно з останніми підрахунками за 2015 рік, сфера мистецтва приносить 763,6 млрд доларів економіці Сполучених Штатів Америки, що становить 4,2% ВВП. Це більше, ніж сільське господарство, транспорт, складська діяльність.

Арт-індустрія розвивається в США стрімкими темпами. Про це свідчить статистика, опублікована державними установами минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Buro.

Дані показують, що в індустрії працюють майже 5 мільйонів осіб, сумарно вони заробляють понад 370 мільйонів доларів.

США активно експортують товари і послуги у сфері мистецтва і культури. Зокрема, у 2015 році експорт перевищив імпорт на 20 млрд дол. Тільки музеї приносять американській економіці 5,3 млрд дол. Найшвидше зростання спостерігається в розвитку навчальних закладів, радіо, фотографії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132606
 
   
 Топ коментарі
 
У Микити був лозунг:"Доженемо і переженемо Америку", у Пуйла немає спокуси киданути подібний лозунг у мокшанські маси.?
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Ну в США практически нет пиратства.Права интелектуальной собственности надежно защищены законами и судебной системой.Человек придумал хорошую хитовую песню,или написал какой то художественный бестцеллер,правильно все оформил юридически,и получает доход,пока его произведение пользуется спросом. Вот дети Майкла Джексона до сих пор миллионы получают,хоть Майкла давно нет в живых.Не то что у нас.У нас элеваторы с зерном киздят,не говоря уже о фильмах или шоу бизнесе.И жлобы,такие как Петя, красные ленточки на торте патентуют.Как будто до Пети этих ленточек в природе не было.И он(Петя) всю свою сознательну жизнь потратил на техническую разработку и создание ленточки-этого "чуда" научной и инженерной мысли.Всякое видал,но такого жлобства и жадности как у Пети,не припомню.
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А что приносит искусство рисования баксов? Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП - Цензор.НЕТ 641
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На рахунок культури чи безкультурності селян: люди в селах живуть в десятки разів гірших соціальних умовах ніж в містах, при відсутності гідної роботи якось не до театрів і філармоній.
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Теперь такие новости должны стать постоянными, чтобы 95 квартал распространить на весь мир.
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Это "*********" (С) так к дефолту готовится, "нам хлеба не надо, работу давай"(С).
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А что приносит искусство рисования баксов? Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП - Цензор.НЕТ 641
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Во-во. И это ты ещё госдолг США не видел!😀
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Как только у чловека появилось сободное он начал рисовать на стенах для своего удовольствия и развлечения других. Так появилось искусство. Есть мние что этм мы отличались от неардельтанцев. Поэтому мы выжили, а они нет.
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Что там в музеях и театрах - не знаю. Откровенно не люблю американские фильмы. Нравятся единицы.
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...как в том анекдоте.
-Изя ты был в опере?
-Зачем, там был Мойша и он мне все мелодии насвистел.
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зато искусство постоянно наступать на грабли все время приносит украине моральное удовлетворение и сплашные пэрэмоги
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нам подобається витирати ноги об москаликів Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП - Цензор.НЕТ 4530
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП
 
 
 
 
 
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