 Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою компанією в Маріуполі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".
На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророзподільну установку в Україні. Комплекс забезпечить потреби комбінату в кисні, що використовується для виробництва чавуну.
У запуску проекту взяли участь Президент України Володимир Зеленський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, мер Маріуполя Вадим Бойченко, віцепрезидент з операційного блоку Air Liquide Ласад Джауані та генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.
Загальні інвестиції в будівництво комплексу становитимуть 78,3 млн дол. США. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).
Потужність повітророзподільної установки становитиме 25 тисяч кубометрів кисню на годину. Інфраструктура комплексу містить станцію газифікації зі сховищем рідкого кисню, випарником і двома насосами. Автоматизована установка дозволить знизити витрати енергоресурсів на 20%.
Устаткування для проекту виготовить Air Liquide, а реалізують його фахівці компанії "Метінвест Інжиніринг" та ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створено тисячу додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.
Підписання контракту відбувалося на майданчику сталеливарного комплексу МБЛЗ №4, запущеного в березні. Комплекс, що розроблено з урахуванням новітніх технологій і дотриманням європейських екологічних стандартів, став наймасштабнішим об'єктом промислового будівництва за роки незалежності України. Проект коштував "Метінвесту" 150 мільйонів доларів США, а обладнання для нього виготовила австрійська компанія Primetals Technologies, світовий лідер у галузі рішень для металургійних підприємств.
"Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам за віру у стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал - це дуже важливий сигнал для всього світу, що всім країнам нічого боятися. Це важливий інвестпроект для України та для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить, що у нас прекрасна країна та гідні люди", - підкреслив Президент України Володимир Зеленський.
Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, зі свого боку, зазначила, що участь французької компанії в цьому проекті групи "Метінвест" демонструє нашу віру в можливості міста.
"Маріуполь стає все привабливішим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції у промисловість додаватимуть Маріуполю нових сил, розвиватимуть робочі місця в місті. А це означає - зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна та Франція і надалі будуть рухатися вперед до нових цілей і звершень", - додала дипломатка.
Водночас генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков наголосив, що їхнє підприємство модернізує не лише основне виробництво, але й допоміжну інфраструктуру.
"Востаннє такий проект було реалізовано ще в докризовому 2007 році. Уперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide -– наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити закордонне фінансування. Усе це свідчить про те, що "Метінвесту" довіряють. А зараз дуже вдалий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможною на світовому ринку", - каже він.
Віцепрезидент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані зауважив, що вони задоволені, що "Метінвест" обрав саме їх для цього проекту.
"Новий контракт підтверджує нашу спроможність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними та високоефективними для наших клієнтів", - резюмував Джауані.
Скільки я грошей викинув на цих тролів, а результату нема???
Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
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За 5 років після Майдану кум Путіна Мертвечук став тільки сильніше... бо договорняки по скрапленому газу були для Петра Мародера дорожче Армії, Мови і Церкви та України,...
Дякуємо тобі сивий питор!
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Это выбросы Метинвеста
Губозакаточная машинка, модель "Я вам ничего не должен" ,с функцией "Ідіть усі в сраку", Криворожский производитель мама Рима, постель и Ко. Впрочем может быть не Ко а раКо.. (поза уточняется)
Подписавшимся скидка 70%..
Ха ха ... Зе вже пристоївся червоні стрічки перерізати ?
Який кароший хльопчик олігарховий
Да, зелибобики?)))
Геть Баригу!)))