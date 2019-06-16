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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (1720) Маріуполь (560) Метінвест (22)

 Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою компанією в Маріуполі

Група "Метінвест" підписала контракт з Air Liquide, світовим лідером у галузі виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості й охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".

На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророзподільну установку в Україні. Комплекс забезпечить потреби комбінату в кисні, що використовується для виробництва чавуну.

У запуску проекту взяли участь Президент України Володимир Зеленський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, мер Маріуполя Вадим Бойченко, віцепрезидент з операційного блоку Air Liquide Ласад Джауані та генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Загальні інвестиції в будівництво комплексу становитимуть 78,3 млн дол. США. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).

Потужність повітророзподільної установки становитиме 25 тисяч кубометрів кисню на годину. Інфраструктура комплексу містить станцію газифікації зі сховищем рідкого кисню, випарником і двома насосами. Автоматизована установка дозволить знизити витрати енергоресурсів на 20%.

Устаткування для проекту виготовить Air Liquide, а реалізують його фахівці компанії "Метінвест Інжиніринг" та ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створено тисячу додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

Підписання контракту відбувалося на майданчику сталеливарного комплексу МБЛЗ №4, запущеного в березні. Комплекс, що розроблено з урахуванням новітніх технологій і дотриманням європейських екологічних стандартів, став наймасштабнішим об'єктом промислового будівництва за роки незалежності України. Проект коштував "Метінвесту" 150 мільйонів доларів США, а обладнання для нього виготовила австрійська компанія Primetals Technologies, світовий лідер у галузі рішень для металургійних підприємств.

"Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам за віру у стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал - це дуже важливий сигнал для всього світу, що всім країнам нічого боятися. Це важливий інвестпроект для України та для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить, що у нас прекрасна країна та гідні люди", - підкреслив Президент України Володимир Зеленський.

Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, зі свого боку, зазначила, що участь французької компанії в цьому проекті групи "Метінвест" демонструє нашу віру в можливості міста.

"Маріуполь стає все привабливішим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції у промисловість додаватимуть Маріуполю нових сил, розвиватимуть робочі місця в місті. А це означає - зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна та Франція і надалі будуть рухатися вперед до нових цілей і звершень", - додала дипломатка.

Водночас генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков наголосив, що їхнє підприємство модернізує не лише основне виробництво, але й допоміжну інфраструктуру.

"Востаннє такий проект було реалізовано ще в докризовому 2007 році. Уперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide -– наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити закордонне фінансування. Усе це свідчить про те, що "Метінвесту" довіряють. А зараз дуже вдалий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможною на світовому ринку", - каже він.

Віцепрезидент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані зауважив, що вони  задоволені, що "Метінвест" обрав саме їх для цього проекту.

"Новий контракт підтверджує нашу спроможність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними та високоефективними для наших клієнтів", - резюмував Джауані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132605
 
 
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Там щось сказав, там присутствовал... А де ж його конкретні справи? А нема.
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Дійсно, хоч би якусь стрічку перерізав на відкритті клаптика дороги, або армаду танків передав, вийнявши з власної кишені, як Петро Олексійович.
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Якщо порохотягів так корчить від фантомних болей лише після щигля по носі від українців, то уявляю, що з ними буде після виборів до ВР, коли отримають копняка ще й від Вакарчука і Смєшка.
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Як хто не в курсі,олігархів в Україні не стало.Ахмєт,Бєня,Пінчук,Фірташ-чесні підприємці.І корупції не стало.Перемогли.
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Главное здесь слово,это поприсуствовал,типа посаженного отца на чужой свадьбе,страндел про подаренные им скорые,а про квартиру шахтеру я вообще молчу.Что выходит,присвоил себе заслуги по скорым,зажал деньги на квартиру.как можно верить слову"воно",а кто его слову после этого поверит на международном уровне?Яхзык у него как метла,не зря его до выборов на публику не выпускали,малчик за базар не отвечает или просто шютит.
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Уявляю пику Однотурового, коли його ПЕС в Раду не потрапить. У нього відразу буде така думка:
Скільки я грошей викинув на цих тролів, а результату нема???
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Ахметов платит в общем 1,3% налога со всего оборота, в Австралии такие же монополии, которые продают уголь и руду Китаю платят 60% от прибыли.

Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
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Імперію Ахметова не можна розглядати окремо від імперії Порошенка, Пінчука, інших скоробагатьків... Сьогодні всі ці олігархи так оплутали Україну, що їх відсторонення від влади буде загрожувати Україні існуванням. Боротьба за Україну продовжується
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Юлебот, тебя уже без смеха даже начинать читать невозможно)))))
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Уже можно. Порошенко был ситуативным союзником в ограблении украинского народа.
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И всё это при правительстве, сформированном парламентским большинством БПП и НФ, возглавляемое Гройсманом!😁
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Ігор‏ @UaNavigator..

..
За 5 років після Майдану кум Путіна Мертвечук став тільки сильніше... бо договорняки по скрапленому газу були для Петра Мародера дорожче Армії, Мови і Церкви та України,...
Дякуємо тобі сивий питор! Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 3610



. Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 3610 Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 3740
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Г-н Зеленский когда подлетал к Мариуполю не видел шлейфов рыжего дыма ?
Это выбросы Метинвеста
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При парааенке этих шлейфов небыло из труб шел "озон".
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ЗЄля змінює вбрання наче порноактриса в рольових іграх, цього разу вона металург))))
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Прарашка взагалі військовим ходив, форму напевне також вкрав.
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рЫкламма
Губозакаточная машинка, модель "Я вам ничего не должен" ,с функцией "Ідіть усі в сраку", Криворожский производитель мама Рима, постель и Ко. Впрочем может быть не Ко а раКо.. (поза уточняется)
Подписавшимся скидка 70%.. Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9857
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Перестань пити. А то вже думки висловити не можеш.
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Якщо ти недоперепив не будь таким заздрісним, третім все одно не будеш, трьох ми вже послали! Ти будеш четвертим... Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5259
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Метінвест це ж Ахметов ? ))
Ха ха ... Зе вже пристоївся червоні стрічки перерізати ?
Який кароший хльопчик олігарховий Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1351
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Посде прочтения этой новости Вятрович выбросился из окна.
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Какое отношение Зеленский имеет к частному предприятию Ахметова и его контрактам? Тупой пиар-прогиб под рыжего олигарха.
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Парашка, без пиара ахметке Роттердам+ подарил.
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Видишь хватонул Боярышника и даже плюс после Роттердама смог поставить. Молодец! Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9863
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А пламенный борец с Роттердамом+ Зеленский оставил еще на год этот самый Роттердам, внеся в Раду законопроэкт об отсрочке на год введение рынка електроэнергии. который отменял его действие. Так что, благодаря Зе, будем терпеть еще год Роттердам+.
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Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5318 ильич , как и прежде , живее всех живых...

Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5769

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Ага - технология начала 19 века превозносится как что-то там супер современное! Вот только жителям Мариуполя от этого не станет легче - объемы угарного газа в единицу времени увеличатся в двое. Ура!
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Зеленский кстати отменяет Роттердам+, а парашка не хотел.
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Ага , читали , знаем .. Вместо роттердам + хочет внедрить роттердам - . Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5909 .
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Andrey, тебя ЗЕблоид куда посылал? Сказал "Іди в сраку", а ти зачем то на Цензор припёрся?! Может ты не на тот трамвай у Ляшка сел?.. Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5497
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Зе-бенята, расскажите пожалуйста.......... ваш кумир обещал бороться с олигархами или крышевать их? )) Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7050 И что там было у адептов зрады насчет ножниц и ленточек? ))
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Не, после выборов он никому ничего не должен, особенно своему Зе-лохторату)))
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Оу, Зе-барига работает на Ахметку Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 4135))))
Да, зелибобики?)))
Геть Баригу!)))
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25 тысяч кубометров кислорода в час - только мне становится трудно дышать? Куда деваться без кислорода горожанам?
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Ух как зашкварило порохоботов от инвестиционных успехов Украины. Нах по будкам.
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ты шо ди бил? или средства от тараканов нанюхался? и мозги помутнели...
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Инвестиционных успехов )). Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7466 . Чьёрт побьери , ваши зебильные " перлы " нужно вносить в викицитатник ,, на ровне с цитатами Полиграф Полиграфыча .. !
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Ленинская кузня, свинарчуки, контрабанда б/у из России и продажа списанного барахла армии - вот настоящий бизнес, настоящие инвестиции. Верно?
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Т.е., преЗЕдент поехал к Ахметову и примазался к инвестиционному проэкту, к которому не имеет ни малейшего отношения?...однако... Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5463...это он уже ,как "барыга" Порох себя ведет?... Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5463...
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Французы слишком много нам уже обещали построить и проинвестировать еще со времен Порошенка, а пока только этим их договора и ограничиваются. И не совсем понятно такое пристальное внимание французов именно к Мариуполю.)))
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Вероятно, это непосредственная заслуга "молодой команды" горсовета во главе с мэром, шестеркой ахметова. Еще те специалисты по схемам и освоению инвестиций. Опреснительную станцию и качественную воду из-под французов нам эти "реформаторы" уже обещали... через пять-семь лет.
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Так и хочется сказать - "геройское" достижение... Надеюсь, "Блазню" уже сообщили конкретный "процент отката"...
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Поражает количество громкоговорящих кретинов под этой новостью. "Французы не боятся вклвдывать..." А чего им бояться, если смертьинвест им заплатил? Да и откаты, скорее всего, традиционно присутствуют. Смертьинвест - это частное коммерческое предприятие, а не гос. структура. Каким боком к ней президент, пока не до конца понятно. Ладно бы, вложились в оборудование по очистке выбросов, от которых задыхается и вымирает город и окрестности (скорость роста и размеры городского кладбища поражают воображение), так нет, воздухоразделительная установка по высасыванию кислорода из без того гипоксичной атмосферы Мариуполя. Браво, Зеленский! Правильное направление выбрал. Рейтинг слуг народа еще до выборов сольется в помойку. Осталось еще криворожсталь реприватизировать в пользу рыжего упыря. Ну, чтоб совсем коломойского отмазать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою компанією в Маріуполі
 
 
 
 
 
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