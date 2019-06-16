 Зеленський був присутній на підписанні контракту "Метінвесту" з французькою кампанією в Маріуполі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".

На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу повітророзподільну установку в Україні. Комплекс забезпечить потреби комбінату в кисні, що використовується для виробництва чавуну.

У запуску проекту взяли участь Президент України Володимир Зеленський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, мер Маріуполя Вадим Бойченко, віцепрезидент з операційного блоку Air Liquide Ласад Джауані та генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Загальні інвестиції в будівництво комплексу становитимуть 78,3 млн дол. США. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).

Потужність повітророзподільної установки становитиме 25 тисяч кубометрів кисню на годину. Інфраструктура комплексу містить станцію газифікації зі сховищем рідкого кисню, випарником і двома насосами. Автоматизована установка дозволить знизити витрати енергоресурсів на 20%.

Устаткування для проекту виготовить Air Liquide, а реалізують його фахівці компанії "Метінвест Інжиніринг" та ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створено тисячу додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

Підписання контракту відбувалося на майданчику сталеливарного комплексу МБЛЗ №4, запущеного в березні. Комплекс, що розроблено з урахуванням новітніх технологій і дотриманням європейських екологічних стандартів, став наймасштабнішим об'єктом промислового будівництва за роки незалежності України. Проект коштував "Метінвесту" 150 мільйонів доларів США, а обладнання для нього виготовила австрійська компанія Primetals Technologies, світовий лідер у галузі рішень для металургійних підприємств.

"Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам за віру у стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал - це дуже важливий сигнал для всього світу, що всім країнам нічого боятися. Це важливий інвестпроект для України та для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить, що у нас прекрасна країна та гідні люди", - підкреслив Президент України Володимир Зеленський.

Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, зі свого боку, зазначила, що участь французької компанії в цьому проекті групи "Метінвест" демонструє нашу віру в можливості міста.

"Маріуполь стає все привабливішим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції у промисловість додаватимуть Маріуполю нових сил, розвиватимуть робочі місця в місті. А це означає - зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна та Франція і надалі будуть рухатися вперед до нових цілей і звершень", - додала дипломатка.

Водночас генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков наголосив, що їхнє підприємство модернізує не лише основне виробництво, але й допоміжну інфраструктуру.

"Востаннє такий проект було реалізовано ще в докризовому 2007 році. Уперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide -– наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити закордонне фінансування. Усе це свідчить про те, що "Метінвесту" довіряють. А зараз дуже вдалий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможною на світовому ринку", - каже він.

Віцепрезидент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані зауважив, що вони задоволені, що "Метінвест" обрав саме їх для цього проекту.

"Новий контракт підтверджує нашу спроможність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними та високоефективними для наших клієнтів", - резюмував Джауані.