 Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея"

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання Зеленський опублікував на сторінці у фейсбуці.
"Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея.
Збірна України U-20, ви - неймовірні! Ви - переможці, ви - наша надія, ви - свідчення того, що Україна зможе все.
А молода Україна - навіть більше", - написав Президент.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
Спасибо тренеру, это 50% его успеха
Иди хреном на рояле сбацай чего-нибудь! Актеришка.
это че, сделать Каломойского богаче Ахметова?
Ну как всегда было под подобными новостями, когда президентом был Порошенко?
У барИгоборцунов, гляжу, очень гибкая ( даже я сказал бы эластичная) система собственных ценностей.