 Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея"

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання Зеленський опублікував на сторінці у фейсбуці.

"Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея.

Збірна України U-20, ви - неймовірні! Ви - переможці, ви - наша надія, ви - свідчення того, що Україна зможе все.

А молода Україна - навіть більше", - написав Президент.

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Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.