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Все про:Зеленський (1713) збірна з футболу (57) Збірна України (95)

 Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея"

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України U-20 із перемогою на молодіжному чемпіонаті світу.

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання Зеленський опублікував на сторінці у фейсбуці.

"Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея.

Збірна України U-20, ви - неймовірні! Ви - переможці, ви - наша надія, ви - свідчення того, що Україна зможе все.

А молода Україна - навіть більше", - написав Президент.

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Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132604
 
   
 Топ коментарі
 
здесь как раз все наоборот...назначения на роли в команде компетентных игроков.и продуманные стратегия с тактикой...
а не обьединение фанатов Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 1644
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а каким краем он к этой победе футболистов?????? еще и национальную приплел! Вова читай лучше по бумажке,то что несешь без неё ,полный .........
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Хорошо попиарился на победе футболистов. Ни дня без пиара!! Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 1605
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а ссылка на саму новость? постеснялся? Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 1980
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Цензорята вирішили довести до сказу порохотягів, щохвилини нагадуючи їм, хто президент України? Залиште живими хоч пару штук, хто ж нас потішить після виборів до ВР?
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Будем снисходительны к комику с зависимостью к самопиару, что уж там, хотя лучше бы он молчал, казался бы умным)
Спасибо тренеру, это 50% его успеха
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Клоун, а ты тут причем???

Иди хреном на рояле сбацай чего-нибудь! Актеришка.
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Свинориле , порохохряка портрет з ранку поцьомало ?
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Не выйдет, зеленое. Объединяться нужно не вокруг тебя с коломойским, а вокруг идеи. Твоя безграмотная болтовня ничего не родит. Ты есть или тебя нет, выиграли бы все-равно. Пока ты рожи корчил на сцене, Мариуполь остался украинским. И т.д. Твое существование ровным счетом не влияло(и не будет влиять) на то, что происходит вокруг, за тебя все будут решать другие. Ты - клоун, возомнивший себя королем. Но это не твоя роль, и скоро ты вернешься в свою привычную шкуру скомороха. Ты можешь попытаться опровергнуть сказанное и послать войска выбить Медведчука из своих апартаментов и отправить того хоть на Марс. Да вот только тебе это не по зубам. И для зебилов: порох сейчас не президент, и за его спиной ваше скудоумие и цинизм скомороха уже не спрятать. Все, ответственность теперь вся ваша.
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с этой речью вполне реально на шоу "Разсмеши комика" получить 1000 грн, попробуй
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Это кто там,-молодой подающий надежды президент? Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 141
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Бідні порохоботи. Настали для них скрутні часи.
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Соевое, кому сена клок , а кому и вилы в бок.
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Яго еще жаренный петух в одно место не клюнул,мы то работящие,мы выживем и страну продать не дадим.по моему уже нужно принимать закон,что к выборам допускаются только плательщики налогов,а не ждущие субсидий,пособий,как манны с неба,готовых продать свой голос за гречку или 200 гривень.У участников АТО должно быть два голоса у каждого,как доказавших любовь к Украине,а у быдла сидящего возле компа и ждущих маману или бабушкину пенсию ноль.На госслужбу принимать только отслуживших в ЗСУ.
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"Объединившись, сделать невозможное"

это че, сделать Каломойского богаче Ахметова?
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Зебанутые обьединившись с рыгами уже сделали не то что невозможное,они сделали немыслимое,привели к нам к власти вот это.Пасмотрим что оно привезет нам с Европы,мир на даунбасе ценой сдачи всего?Будем пасмотреть.На завтра буду стремиться не пропустить шоу,пресс-конференцию зе в Париже,по бумажке,али как,на сколько вопросов ответит,на каком языке будет давать ответы.
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А где гневные комменты по типу " Нужно своё рыло и сюда всунуть. Какое ты, клоун, отношение имеешь к победе футболистов?!"

Ну как всегда было под подобными новостями, когда президентом был Порошенко?

У барИгоборцунов, гляжу, очень гибкая ( даже я сказал бы эластичная) система собственных ценностей.
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как тока Зе вступил в должность, прикинь, сразу пошли громкие футбольные победы
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)))))))) все как обычно-тренировались они при Порохе. Спасибо, Петру Алексеевичу! Зебобикам обтекать дальше...
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))))))))))))))))))))))секта)))))))))))))))))))))))))))))))))))))5%)))))))))))))))))))))))))))не))))))))))сдается))))))))))))))))))))))))))))))))))))и пытается)))))чо-то)))))вякать))))))
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Наконец то! зебубочка себе национальную идею заимело -это футбол, оказывается...
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Президенту Зеленскому понадобилось меньше месяца, чтоб молодежная сборная Украины U20 стала Чемпионом мира!) Браво! Так держать!!!
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Коли дивишся фінал юнацького чемпіонату світу з футболу...

Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 2179
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Президент поздравил футболистов,порохоботы успокойтесь,Пэтро тоже поздравлял,это нормальная мировая практика
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Обычная зеркальная реакция на высеры ******** против Пороха во времена его президентства. Как оукнется так и откликнется. Привыкайте, теперь так будет всегда.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея"
 
 
 
 
 
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