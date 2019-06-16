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 Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю

Християни східного обряду сьогодні, 16 червня, відзначають одне з найважливіших християнських свят - День Святої Трійці (П'ятидесятницю).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Трійця - це одне з найважливіших свят у православному календарі. Вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю. Християни західного обряду відзначають Трійцю через тиждень після П'ятидесятниці, але  цього року і православні, і католики відзначають свято в один день.

У традиції християнства П'ятидесятниця - це символ здобуття апостолами свого місіонерського призначення. Свято присвячене описаному в Новому Заповіті сходженню Святого Духа на учнів Христа, коли вони зібралися в Єрусалимі разом із Дівою Марією і вірянами в будинку на пагорбі Сіон.

На апостолів цього дня зійшов вогонь, після чого вони, "сповнившись Святого Духа", отримали дар розмовляти мовами, яких не знали раніше, щоб проповідувати у світі.

У євангельській традиції сходження Святого Духа описується як полум'я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" - стали розмовляти різними, невідомими їм раніше мовами. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської церкви.

Церковна служба в свято Святої Трійці - одна з найурочистіших та красивих у році. Храми цього дня прикрашають зеленими гілками, квітами і травою на знак оновлення.

Цього дня віряни прикрашають оселю свіжими пагонами берези, любистком, лепехою, м'ятою, чебрецем, полином. Тому Трійцю в народі називають "зеленим" святом.

Також до Трійці є традиція проводити обряди очищення - від прибирання в будинку до очищення від грішних думок.

Дивіться також: 54,2% українців ставляться позитивно до створення ПЦУ, а 50,6% - вважають, що надання Томосу об'єднує суспільство, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132600
 
   
 Топ коментарі
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Ксенія, не ризикуйте так!!!
Зараз вас до Зе'білів припишуть Христиане восточного обряда сегодня празднуют Троицу - Цензор.НЕТ 7080

За вітання, дякую
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"старики" строили совок, который не дает нормально жить половине мира.
Я бы ваще в одних советских трусах их оставил. На одной половинке трусов - "Ленин- трави их химснарядами", на второй - "Сралин - ддорасходуй живую силу и возвращайся на перекомплектацию. Быдла у нас как песка в Каракумах".
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старые подохли уже все, слава Яхве, а эти еще не хотят.
Причем "свои" - "не свои" то?
Че, я должен уважать и платить совкам:? Им в большинстве нужно - дешевая колбаса в давках в магазине и шоб Путин стоял
Зачем корячиться на повышение пенсий, когда ученые воют от нехватки средств? Правда, виде ролик - "изобрели" какую-то ленту, типо вроде утепление.(правда в мире этим уже десятки лет пользуются))
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Новые уже выросли, для которых СССР теперь красивая сказка, когда всё было дёшево.
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берется чудак, запирается в камере, и смотрит фото и фильмы о том как на самом деле бело на совке.
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"?

Если норм страны построили такую же норм. жизнь. А скот совковый выл от радости если голода не было и землянка в порядке.
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"берется чудак, запирается в камере, и смотрит фото и фильмы о том как на самом деле бело на совке.
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"- это всё ваши мечты, а в реальности нищенская пенсия,мизерная зарплата, высокие цены и тарифы...
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а в реальности нищенская пенсия,мизерная зарплата, высокие цены и тарифы...\\\\\\\\

эти штампы заставляют проблеваться.
у вас там фетиш такой - "нищета"? Так откройте космодром очередной, рязанцы Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 246
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Согласно обновленным данным МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.

https://112.ua/mnenie/ukraina-stala-samoy-bednoy-stranoy-evropy-465730.html
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А зато у нас чернозем и песни.
Антиколорадос и его команда говорит: посмотри на "нищету" на улицах("иномарки") и на то как раскупают деликатесы в маркетах.
Че, они лгут шоле?

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Я смотрю ты на Грушевского и к Раде ходишь смотреть на новые иномарки и радоваться как богато живут эти украинцы.
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я тока привел пример квасного поцреотизма дураков в коментах Антиколорадоса - зайди, посмеешься.)
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Зара це нічого...
70-80-х роках, навіть 25-28° вже пекло було...
А на сьогодення і до 35-38 звикли...
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брехня - на Синоптику мона подивитись коли і скільки градусів було. сьогодні(ну, там пару днів тому) - було в шіссятому році - 5-6 градусів(мінімім за сто років) А максимум - так, зараз рекорди б.є.
.... ой, походу я підтвердив ваш допис. Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9110
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Не присовокупляйте языческие обряды к празднику явления Духа Святого. К Богу идет очень узкий путь - без всякого язычества. Помоги, Господь, это понять и православным! Узкий Путь к Богу
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***

В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас оминають
Нещастя, болі, сум і гнів.


Бажаю сонячного настрою
Чудових радісних подій
Хай Трійця стежкою квітучою
Веде до здійснення всіх мрій
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Повторю и здесь - Не присовокупляйте языческие обряды к празднику явления Духа Святого. К Богу идет очень узкий путь - без всякого язычества. Помоги, Господь, это понять и православным! Узкий Путь к Богу
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Восточного ,западного обряда первый раз слышу нифига не понимаю.
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да и драконов в небо незапускают,странные эти словяне)))))
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Это календарь православных и католиков. Ничего не имеющие общего с календарем Бога в Писании, Библии.
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А у нас сьогодні валютчики гуляють по повній. У них професійне свято."Зелені" шуршать кожен день в їхніх руках. Напевно будуть салюти.
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В Украины Томос есть , и своя церковь . А что есть у вас , голодранцы .? Одно сраное вяличие . Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9471 .
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Но оказалось теперь что и томос ненастоящий, и церковь теперь не своя...
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.Как это - не настоящий . ? Хочешь сказать что Константинополь раздаёт фальшивые Томосы Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 5544 Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 5544 ..?? ржунимагу ... Вот это ты чудишь ,, " мама дарагая " .
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Церковь стала константинопольская, томос не за независимость, а за подчинение.
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Бред . Церковь самая что ни на есть - украинская , о чём и сказано в Томосе . Она лишь признаёт главенство патриархата Константинопольского , вместо прOклятого мацкальского . Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9026 .
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УПЦ КП была независима и никогда не была под московским патриархатом. Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 7505
У порохоботов и памяти как у аквариумной рыбы, и ума нет вообще.
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Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9037 ..Та да ,, расскажи мне тут ещё - "по чём рубероид ,, в Одессе на Привозе " , сказочник мля Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 2278 .

Хорошо ,, если не была , чего ж Гундяйка , х.йло и вся кацапня довбана , вместе взятые , так окрысились на наш Томос .?? Им должно быть , по крайней мере пох .! Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9037 .

Ты чудак ,не с тем связался , поищи для своей "лапши" , другие уши .
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УПЦ МП "окрысилась" потому что у неё церкви стали отбирать. Кстати сейчас и не пишут о "массовом" переходе церквей под лоно ПЦУ. Почему? Да потому что даже самые мелкие попы знают чего стоит этот "томос".
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УПЦ КП была без Томоса , "на птичьих правах " ,, тоесть - была никем в мире не признанной ,, кацапню это вполне устраивало . А теперь украинcкую церковь признал Константинополь , главный православный патриархат планеты . Вот это их и взбесило . Не потеря церквей , которые к тому же никто и не думает отбирать , а потеря влияния маськвы на Киев их взбесила . .
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Спасает Христос. Праздник хоть и Троицы - снисхождения Святого Духа - не спасает. НЕ БУДЬТЕ ЯЗЫЧНИКАМИ! Узкий Путь к Богу
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Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион. Источник: https://censor.net.ua/n3132600\\\\\\

А выглядит как заметки лечащего врача.
Простая штука есть - римляне оставили ноль целых гладиус десятых о беготне десятков тысяч быков в мятежной провинции.
Не говоря уже о "мертвые восстали и шлялись по городу"
Классный развод - жрецам бабло, а стаду - Святой Ух. Или Яхве, или бомж-невидимка Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 4351
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Праздник якобы христианский,а все обряды языческие,вся православная религия сплошное язычество,и к христианству никакого отношения не имеет.Но папуасам все равно,они о Христе и христианстве имеют очень смутное представление.
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