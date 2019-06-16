 Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Трійця - це одне з найважливіших свят у православному календарі. Вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю. Християни західного обряду відзначають Трійцю через тиждень після П'ятидесятниці, але цього року і православні, і католики відзначають свято в один день.
У традиції християнства П'ятидесятниця - це символ здобуття апостолами свого місіонерського призначення. Свято присвячене описаному в Новому Заповіті сходженню Святого Духа на учнів Христа, коли вони зібралися в Єрусалимі разом із Дівою Марією і вірянами в будинку на пагорбі Сіон.
На апостолів цього дня зійшов вогонь, після чого вони, "сповнившись Святого Духа", отримали дар розмовляти мовами, яких не знали раніше, щоб проповідувати у світі.
У євангельській традиції сходження Святого Духа описується як полум'я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" - стали розмовляти різними, невідомими їм раніше мовами. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської церкви.
Церковна служба в свято Святої Трійці - одна з найурочистіших та красивих у році. Храми цього дня прикрашають зеленими гілками, квітами і травою на знак оновлення.
Цього дня віряни прикрашають оселю свіжими пагонами берези, любистком, лепехою, м'ятою, чебрецем, полином. Тому Трійцю в народі називають "зеленим" святом.
Також до Трійці є традиція проводити обряди очищення - від прибирання в будинку до очищення від грішних думок.
Зараз вас до Зе'білів припишуть
За вітання, дякую
Я бы ваще в одних советских трусах их оставил. На одной половинке трусов - "Ленин- трави их химснарядами", на второй - "Сралин - ддорасходуй живую силу и возвращайся на перекомплектацию. Быдла у нас как песка в Каракумах".
Причем "свои" - "не свои" то?
Че, я должен уважать и платить совкам:? Им в большинстве нужно - дешевая колбаса в давках в магазине и шоб Путин стоял
Зачем корячиться на повышение пенсий, когда ученые воют от нехватки средств? Правда, виде ролик - "изобрели" какую-то ленту, типо вроде утепление.(правда в мире этим уже десятки лет пользуются))
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"?
Если норм страны построили такую же норм. жизнь. А скот совковый выл от радости если голода не было и землянка в порядке.
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"- это всё ваши мечты, а в реальности нищенская пенсия,мизерная зарплата, высокие цены и тарифы...
эти штампы заставляют проблеваться.
у вас там фетиш такой - "нищета"? Так откройте космодром очередной, рязанцы
https://112.ua/mnenie/ukraina-stala-samoy-bednoy-stranoy-evropy-465730.html
А зато у нас чернозем и песни.
Антиколорадос и его команда говорит: посмотри на "нищету" на улицах("иномарки") и на то как раскупают деликатесы в маркетах.
Че, они лгут шоле?
70-80-х роках, навіть 25-28° вже пекло було...
А на сьогодення і до 35-38 звикли...
.... ой, походу я підтвердив ваш допис.
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас оминають
Нещастя, болі, сум і гнів.
Бажаю сонячного настрою
Чудових радісних подій
Хай Трійця стежкою квітучою
Веде до здійснення всіх мрій
У порохоботов и памяти как у аквариумной рыбы, и ума нет вообще.
Хорошо ,, если не была , чего ж Гундяйка , х.йло и вся кацапня довбана , вместе взятые , так окрысились на наш Томос .?? Им должно быть , по крайней мере пох .! .
Ты чудак ,не с тем связался , поищи для своей "лапши" , другие уши .
А выглядит как заметки лечащего врача.
Простая штука есть - римляне оставили ноль целых гладиус десятых о беготне десятков тысяч быков в мятежной провинции.
Не говоря уже о "мертвые восстали и шлялись по городу"
Классный развод - жрецам бабло, а стаду - Святой Ух. Или Яхве, или бомж-невидимка