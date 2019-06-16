 Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Трійця - це одне з найважливіших свят у православному календарі. Вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю. Християни західного обряду відзначають Трійцю через тиждень після П'ятидесятниці, але цього року і православні, і католики відзначають свято в один день.

У традиції християнства П'ятидесятниця - це символ здобуття апостолами свого місіонерського призначення. Свято присвячене описаному в Новому Заповіті сходженню Святого Духа на учнів Христа, коли вони зібралися в Єрусалимі разом із Дівою Марією і вірянами в будинку на пагорбі Сіон.

На апостолів цього дня зійшов вогонь, після чого вони, "сповнившись Святого Духа", отримали дар розмовляти мовами, яких не знали раніше, щоб проповідувати у світі.

У євангельській традиції сходження Святого Духа описується як полум'я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" - стали розмовляти різними, невідомими їм раніше мовами. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської церкви.

Церковна служба в свято Святої Трійці - одна з найурочистіших та красивих у році. Храми цього дня прикрашають зеленими гілками, квітами і травою на знак оновлення.

Цього дня віряни прикрашають оселю свіжими пагонами берези, любистком, лепехою, м'ятою, чебрецем, полином. Тому Трійцю в народі називають "зеленим" святом.

Також до Трійці є традиція проводити обряди очищення - від прибирання в будинку до очищення від грішних думок.

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