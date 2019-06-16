 Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Свято було встановлено указом президента від 18 травня 2019 року "з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей ..."
День батька в Україні - досить молоде свято, проте у світі його відзначають вже півстоліття. З'явилося воно у США в 1910 році, і відзначали його спочатку 19 червня. Ініціатором цього сімейного свята була жінка - місіс Додд із міста Спокан, штат Вашингтон.
У такий спосіб вона хотіла висловити вдячність своєму батькові Вільяму Смарту, який після смерті дружини, яка померла після шістьох пологів, виховав самостійно шістьох дітей.
Чоловік був ветераном громадянської війни, сім'я жила на фермі в Арканзасі. У 1972 році День батька став національним святом, а відзначати його почали в третю неділю червня.
Напис повинен бути "8%"
Тому, лише самогон на більше не заслуговують...
Но мужиков то нетути. Жюков "мужиков" гнал в Днепр с половинками кирпичей. "мужики" в б-стве своем сидели и молились к куче ыконок. Вместо того шоб выбросить этот мусор, взять ствол и бить свиней.
Какой день отца то? Если у нас устроен цирк в политике и вообще во всем.
Правда - "мужики" на Сибири лес валят, но название можно придумать.... Например - день обремененного сп*рмой самца человека
В Україні є чоловіки і штани, як і скрізь. Мужиків - нема.
Ясно шо я розрізняю мужиків і рабів(по історії - наші все були рабами волохатих мужиків з Московщини).
У чому проблема, я не розумію?
Тобі, бачу, далася взнаки(заздрить), відсутність на території України.
Серед старих баняків ше і не те буває(знаєш про що я).
А слово - "мужик" мені опше подобається - послухай технопранки як кавказці завжди запитують у ******** - чи він мужик.
Хто ремня давав ...не багато?
Це улюблений мій тато:
Хто дарив любов безмежну?
Мудрий батько...дивовижний!
Нажаль не в змозі привітати -
На Небі мій рідненький тато..
Але ж ми майже всі отут батьки!
З Днем Батька, українські козаки!
Щоб були завжди здорові,
Добрі, чуйні... й гуморові!
(Армійський ремінь висів як би для остраху на кухонних дверях, але ми з сестрою зовсім не боялися ..., тато ніколи не зачепив нас і пальцем ...)
Тут ще з п*ятниці говорили про День Батька. І я їхала в машині з роботи (з нашими дебільними щорічними =ремонтуваннями= без толку) годину, слухала радіо і думала про нього ...
Тато привчив мене до футболу, боксу ...
Я йому =допомагала= в його майструваннях - так він витягував мене з книжок: тримала якісь дошки, які він пиляв, уміла по =рівню= (капелька там така була) казати рівно чи криво, треба підрівняти, робила перев*язки, коли він сильно поранив руку сокирою, бо мама і бабуся (його мама) закривали очі і втікали, а він чекав мене зі школи, щоб я промила-поклала мазь-змінила бинт ...
Лікувала, коли хворів ... Допомагала з правильною українською, бо його перед школою навчав мові єврей, шкільний вчитель ...
Я - страшенна мерзлячка, завжди маю льодяні руки і ноги ... І пам*ятаю велику сильну татову долоню ... Він брав мене за руку і казав: руки холодні, як в жаби ... і грів.
Тато мене любив і жалів.
Мені його дуже бракує. Хоч я доросла дівчинка, сама - мама.
Він страшенно вболівав за нашу армію. І йому було б неймовірно боляче в 2014-му ...
Па, мені дуже тебе бракує ...
Трійця, день батька, день медика..
Вознесение у православных было неделю тому.
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