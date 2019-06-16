 Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Свято було встановлено указом президента від 18 травня 2019 року "з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей ..."

День батька в Україні - досить молоде свято, проте у світі його відзначають вже півстоліття. З'явилося воно у США в 1910 році, і відзначали його спочатку 19 червня. Ініціатором цього сімейного свята була жінка - місіс Додд із міста Спокан, штат Вашингтон.

У такий спосіб вона хотіла висловити вдячність своєму батькові Вільяму Смарту, який після смерті дружини, яка померла після шістьох пологів, виховав самостійно шістьох дітей.

Чоловік був ветераном громадянської війни, сім'я жила на фермі в Арканзасі. У 1972 році День батька став національним святом, а відзначати його почали в третю неділю червня.