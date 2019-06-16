 Неправдиве мінування всіх 38 лікарень Харкова кваліфіковано як теракт, - поліція

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Фахівці оглянули понад 130 тис. кв. м приміщень і понад 116 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 58 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - повідомляє поліція.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Теракт - это значит максимальное кол-во жертв для резонанса в обществе.
И да - кому охота взрывать бабушек в рецептуре то? Еще бы звонили и говорили шо наложили не скажут чего в кашу детсада номер 314.
Только собак попусту возят вынюхивать
мочувзрывчатку
так можна і наложити на стіл в ресторані, перед цим підперши двері зсередини.
чо тут спорити то?
Сразу нужно было, с лета 2014 года СБУ искать и наказывать как террористов. Все это для того, чтобы сеять панику и хаом в тылу. Если какой-то пьяный дебил и попадет под раздачу, то у него появится шанс пройти школу жизни по новой... в версии в полоску и клеточку...