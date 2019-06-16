 Неправдиве мінування всіх 38 лікарень Харкова кваліфіковано як теракт, - поліція

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Фахівці оглянули понад 130 тис. кв. м приміщень і понад 116 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 58 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - повідомляє поліція.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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