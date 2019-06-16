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Все про:мінування (430) теракт (676) Харків (1384)

 Неправдиве мінування всіх 38 лікарень Харкова кваліфіковано як теракт, - поліція

Поліція закінчила перевірку інформації про мінування всіх тридцяти восьми лікарень Харкова, яка надійшла на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 16 червня, і не знайшла жодних вибухових пристроїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Фахівці оглянули понад 130 тис. кв. м приміщень і понад 116 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 58 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - повідомляє поліція.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Неправдиве мінування всіх 38 лікарень Харкова кваліфіковано як теракт, - поліція 01
Неправдиве мінування всіх 38 лікарень Харкова кваліфіковано як теракт, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132597
 
 
 Топ коментарі
 
Не знайдені і не покарані "мінери" прикордонного переходу Шегіні - до того ж дуже ображені результатами виборів 21-го квітня - продовжуюсь сіяти зерна невдоволення, хаосу і паніки в Україні..
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В Киеве, Одессе и Харькове медицинскую мафию бесит антикоррупционная политика Ульяны Супрун. Не снижать темпов, Ульяна!
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Краще почати з покарання всіх тих, хто за часи незалежності України проводив проросійський курс. От тоді дійсно буде справедливо. А то всі ті хто створив в країні феодальний устрій зараз намагаються знову розвернути країну у напрямку ТС
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Не знайдені і не покарані "мінери" прикордонного переходу Шегіні - до того ж дуже ображені результатами виборів 21-го квітня - продовжуюсь сіяти зерна невдоволення, хаосу і паніки в Україні..
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Краще почати з покарання всіх тих, хто за часи незалежності України проводив проросійський курс. От тоді дійсно буде справедливо. А то всі ті хто створив в країні феодальний устрій зараз намагаються знову розвернути країну у напрямку ТС
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Да кто там будет минировать, а потом звонить?
Теракт - это значит максимальное кол-во жертв для резонанса в обществе.
И да - кому охота взрывать бабушек в рецептуре то? Еще бы звонили и говорили шо наложили не скажут чего в кашу детсада номер 314.
Только собак попусту возят вынюхивать мочу взрывчатку
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Теракт- це будь який акт, призначений для залякування суспільства чи політичної верхівки. Почитайте КПКУ, там все є.
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терорист ризикує всім - ясно шо він замінувавши не буде повідомляти про западло.
так можна і наложити на стіл в ресторані, перед цим підперши двері зсередини.
чо тут спорити то?
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В Киеве, Одессе и Харькове медицинскую мафию бесит антикоррупционная политика Ульяны Супрун. Не снижать темпов, Ульяна!
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"жалілась на слабкість". Як Ви вважаєте, якщо кожен, хто відчуває слабкість, буде викликати швидку, скільки буде викликів? Людину, звичайно, шкода, проте вини медиків я тут не бачу.
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пусть "вечно горит" если не православная ПЦУ. Или кто там сейчас - очень добрый то?
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Да она (мафия) от этих реформ только выиграла. Мафия остается, а все остальное уничтожится.
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Только сейчас дошло, как привильно классифицировать...
Сразу нужно было, с лета 2014 года СБУ искать и наказывать как террористов. Все это для того, чтобы сеять панику и хаом в тылу. Если какой-то пьяный дебил и попадет под раздачу, то у него появится шанс пройти школу жизни по новой... в версии в полоску и клеточку...
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"Полиция окончила проверку информации о минировании всех 38-ми больниц Харькова, которая поступила на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", "Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории" - что в это время делала аваковская киберполиция?
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Что с сайтом происходит? Когда правой кнопкой щелкаешь по новости, чтобы открыть ее в новой вкладке открываются две одинаковые вкладки одновременно. Ответить кому либо в комментариях невозможно, выкидывает с поля где текст ответа писать. Я думал что-то с компом или мышью дома, но вот сел за компьютер на работе, та же фигня.
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Рекомендую прочесть о «минировании» https://censor.net.ua/blogs/3132554/minirovanie_kak_element_prinujdeniya_k_miru_i_rabota_s_elektoratom
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https://censor.net.ua/blogs/3132554/minirovanie_kak_element_prinujdeniya_k_miru_i_rabota_s_elektoratom
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНеправдиве мінування всіх 38 лікарень Харкова кваліфіковано як теракт, - поліція
 
 
 
 
 
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