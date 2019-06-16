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 Одного українського воїна поранено, найманці РФ 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Найманці російсько-терористичних військ 21 раз порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"15 червня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Терористи застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі Лебединське - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, чотири рази околицю населеного пункту Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї; Новотроїцьке - зі стрілецької зброї; Красногорівку - з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї; тричі Водяне - з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Піски - з 82-мм гранатомета і станкового протитанкового гранатомета", - зазначили в штабі ООС.

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Також було обстріляно Станицю Луганську, Новолуганське, Кримське, Травневе.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту Водяне - з гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: околицю Кримського - зі стрілецької зброї", - підсумували в штабі ООС.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132596
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим в російсько- українській війні.
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Спасибо, что живые!
Пораненому соколу ясному найскорішого одужання!!
***
Рідненькі наші!
Ми вас з днем Трійці привітаєм,
Добра та щастя набажаєм!
Нехай на вас проллється з Небес,
Лиш щастя! Й більше вам чудес!
Сьогодні Трійцю прославляєм,
Щирі побажання промовляєм:
Нехай це Свято вам приносить
Здоров'я, щастя, МИР та спокій!

(Бережи вас, Боженька)
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Одужання всім пораненим в російсько- українській війні.
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один украинский воин ранен, наемники РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6690
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Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.Источник: https://censor.net.ua/n3132596 то есть не стреляют в ответ????????
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Спасибо, что живые!
Пораненому соколу ясному найскорішого одужання!!
***
Рідненькі наші!
Ми вас з днем Трійці привітаєм,
Добра та щастя набажаєм!
Нехай на вас проллється з Небес,
Лиш щастя! Й більше вам чудес!
Сьогодні Трійцю прославляєм,
Щирі побажання промовляєм:
Нехай це Свято вам приносить
Здоров'я, щастя, МИР та спокій!

(Бережи вас, Боженька)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдного українського воїна поранено, найманці РФ 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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