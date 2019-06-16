 Одного українського воїна поранено, найманці РФ 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"15 червня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Терористи застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі Лебединське - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, чотири рази околицю населеного пункту Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї; Новотроїцьке - зі стрілецької зброї; Красногорівку - з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї; тричі Водяне - з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Піски - з 82-мм гранатомета і станкового протитанкового гранатомета", - зазначили в штабі ООС.

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Також було обстріляно Станицю Луганську, Новолуганське, Кримське, Травневе.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту Водяне - з гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: околицю Кримського - зі стрілецької зброї", - підсумували в штабі ООС.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.