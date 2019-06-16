 МінТОТ проведе моніторинг цілей приїзду кримчан на материкову Україну

Його проведення анонсував перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі на пресконференції в Херсоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитиметься на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з Кримом "найближчим часом".

"Це дозволить нам ретельніше проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму, і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за вирішенням проблем документування, інша - за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов'язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінмежу, щоб поїхати далі - на відпочинок або в інших справах", - розповів Куркчі.

За інформацією міністерства, подібний моніторинг уже проводився минулого року.

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