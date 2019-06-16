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Все про:Крим (6920) моніторинг (89) Міністерство з питань окупованих територій (345) Курчкі Юсуф (4)

 МінТОТ проведе моніторинг цілей приїзду кримчан на материкову Україну

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України вирішили провести моніторинг цілей поїздок жителів окупованого Росією Криму на материкову Україну.

Його проведення анонсував перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі на пресконференції в Херсоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитиметься на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з Кримом "найближчим часом".

"Це дозволить нам ретельніше проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму, і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за вирішенням проблем документування, інша - за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов'язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінмежу, щоб поїхати далі - на відпочинок або в інших справах", - розповів Куркчі.

За інформацією міністерства, подібний моніторинг уже проводився минулого року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132589
 
 
 Топ коментарі
 
зачем его производить? разве и так не ясно что едут чтобы получить документы, пожрать и купить одежду и лекарства.
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и без мониторинга все понятно . загранпаспорт и колбаска . ну еще родственники у некоторых есть
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Слышишь ты убогий, с каких пор какая-то "роСийская нечисть" голосует в Украине.
Что от сладкого повредился мозгами?

Кстати кацапик две буквы С тебя здорово палят.
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зачем его производить? разве и так не ясно что едут чтобы получить документы, пожрать и купить одежду и лекарства.
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Там же написано в последнем абзаце зачем. В цививлизации по итогам анализа таких данньіх в приграничной зоне потом появляются соотв-щие структурьі: организации, автобсньіе первозчики, конслутационньіе центрьі, улучшается их услуги и т.п. а вас получается, что ничего неделается - ноют "ничего не делается", что-то делают, все равно ноют "нафига?"
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и без мониторинга все понятно . загранпаспорт и колбаска . ну еще родственники у некоторых есть
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без анкет, т.е. документов опроса не вьібьешь финансирование, не постооишь план улучшения услуг. откда вас тупьіх сюда в комментьі позабрасьівало?
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от спасибо что ты ******* зашел сюда и все нам доступно разъяснил . как бы мы без твоего высера это узнали МінТОТ проведе моніторинг цілей приїзду кримчан на материкову Україну - Цензор.НЕТ 5498
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да всегда пожалуйста. приходите еще. с прозреньицем. уважаю самокритичность.
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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решило о себе напомнить, мол не зря получает зарплату и взятки от "перемещенных" ...Источник:https://censor.net.ua/n3132589
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Слышишь ты убогий, с каких пор какая-то "роСийская нечисть" голосует в Украине.
Что от сладкого повредился мозгами?

Кстати кацапик две буквы С тебя здорово палят.
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За едой и паспортами.Власть не ценит гражданство Украины
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Выдача пасспорта оккупантом это:1)территориальная экспансия.2)атака на суверентет.3)дистабилизация.4)продление войны.5)манипуляция замороженным конфликтом.

Ответ Украины:1)лишение гражданства.2)ограничение передвижния и депортация.3)отмена безвизового режима с агрессором.4)укрепление боеспособности базами союзников.5)вступление в НАТО.
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А шош такоє? Так боялись бандер, а тепер їдуть до них.

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От мені цікаво на яких номерах цi панi та панове їдуть в / через Україну?? Ніби то на кримських номерах їм заборонено в 'їзджати? Чи анижебраття ?
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большинство имеет родственников в Крыму, недвижимость, вот и вынуждены ездить
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Перевіряти треба тотально: що роблять в УКраїеі по хостелам і квартирам сотні тисяч ізраїльтян, муслімів арабів, індусів, китайців, різнорідної татарви, циганви та інших, "інтегрантів" світового зоопарку, запущених і.юдою Клімкіндом в Україну, що зробив з неї прохідний двір для всілякої скотини, що бродить по світах?
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це не клімкінд їх сюди пустив, а повністю прогнила система влади..починаючи з хабарника прикордонника та поліцая і до самого верху..
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Це поліцаї і прикордонники підписували безвізи і створювали при посольствах бюро по переселенню афроазіатського гівна в Україну?
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