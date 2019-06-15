 Може, удача була сьогодні на моєму боці, - форвард збірної U-20 Супряга

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.

"Я дуже старався. Може, удача була сьогодні на моєму боці. Чемпіон світу? Ще не зовсім встиг зрозуміти це", - сказав Супряга в ефірі каналу "UA: Перший".

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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