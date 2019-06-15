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 Може, удача була сьогодні на моєму боці, - форвард збірної U-20 Супряга

Форвард збірної України U-20 Владислав Супряга в фінальному матчі юніорського чемпіонату світу забив два голи.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.

"Я дуже старався. Може, удача була сьогодні на моєму боці. Чемпіон світу? Ще не зовсім встиг зрозуміти це", - сказав Супряга в ефірі каналу "UA: Перший".

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132584
 
   
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реальные посоны порожняк не гонят, в отличии от горлопанов и задротов при власти.
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Це все чарівна паличка рудого друга Гарі Потера, а не фарт.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
4 мин. ·

«Його батько загинув на Сході п'ять років тому...
Сьогодні збірна України U-20 виграла Чемпіонат світу з футболу.
В її складі грав і син героя Кирило Дришлюк.
Напевно, це найбільш зворушлива і трагічна історія одночасно...🇺🇦

Адже завтра в Україні святкують День батька...
Зі святом, рідні. Повертайтесь живими.
Всі наші перемоги - ДЛЯ ВАС!»
@український контентМожет, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 1753
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Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Esteban Rodriguez 51 хвилину тому

Congratulations Ukraine, love from Ecuador!
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Cosmin Barbu 54 хвилини тому (змінено)

Congratulations Ukraine from Romania !
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Yasin Cem Demir 40 хвилин тому

Congratulations Ukraine from Turkey. Your team deserved it. 48

Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

David Lee 58 хвилин тому

It's a great match. Congrats Ukraine! Go ahead Korea!
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

PowderReturn2 1 годину тому

Felicidades Ucrania 🇺🇦🇺🇦 52

Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Bartek bartek 1 годину тому

Congratulations, neighbors from 🇵🇱 for 🇺🇦
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Грязный Гарри 43 хвилини тому

Вітаю всіх вболівальників з неймовірним досягненням! Україна - чемпіон світу!!!
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Rancho Roshan 55 хвилин тому

Congratulations Ukraine🇺🇦 and well played Korea🇰🇷 Love from Nepal 🇳🇵🇳🇵🇳🇵 118
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Deniss Romanovs 1 годину тому

Congratulations Ukraine, good game Korea Republic 🇺🇦🇰🇷
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Andrey D. 41 хвилину тому

Congratulations Ukraine From Costa Rica. 😍😍😍👌❤
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Roberto Rosas 48 хвилин тому

Congratulations Ukraine, 🇺🇦 from Mexico.
Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 2285

Sti Fk 55 хвилин тому (змінено)

Congratulations Ukraine. from S.Korea 😀 🇰🇷🇺🇦 368
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Я теж під відео на ютюбі читаю вітання Україні з різних куточків світу.
Приємно. Може, удача була сьогодні на моєму боці, - форвард збірної U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 4217
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А саме популярне поздоровлення з Кореї. Отакий він світ
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Всвіті безліч нормальних, адекватних людей.
Ми просто звикли спілкуватись з москалями і навіть обмежились ними, тому подібне позитивне, тепле ставлення представників далеких і маловідомих нам країн, привітання з перемогою видаються дещо дивними, але світ то так і живе..
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Там Боженька помог нехило ,два рикошета-два гола ,ну и Слава Богу ,Украине сейчас такие победы нужны,как воздух !!! Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 758
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Фарт супроводжує найсильніших.
Тож вітаємо ЧЕМПІОНІВ !!! Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга - Цензор.НЕТ 9556
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Владиславе, дякую за голи !
Щасти надалі !
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какой фарт ? третий гол видели ...посмотрите ..у нас новый Месси с грузинскими корнями ..Мож Саакашвили зборную тренирует или зборную в ВР будет толк а так у нас страна уже делится на народ и чинуш что 200 лед назад равно паны и крипакы
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Цензор.НЕТНовиниСпортМоже, удача була сьогодні на моєму боці, - форвард збірної U-20 Супряга
 
 
 
 
 
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