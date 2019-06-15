 Може, удача була сьогодні на моєму боці, - форвард збірної U-20 Супряга

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.
"Я дуже старався. Може, удача була сьогодні на моєму боці. Чемпіон світу? Ще не зовсім встиг зрозуміти це", - сказав Супряга в ефірі каналу "UA: Перший".
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
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«Його батько загинув на Сході п'ять років тому...
Сьогодні збірна України U-20 виграла Чемпіонат світу з футболу.
В її складі грав і син героя Кирило Дришлюк.
Напевно, це найбільш зворушлива і трагічна історія одночасно...🇺🇦
Адже завтра в Україні святкують День батька...
Зі святом, рідні. Повертайтесь живими.
Всі наші перемоги - ДЛЯ ВАС!»
@український контент
Esteban Rodriguez 51 хвилину тому
Congratulations Ukraine, love from Ecuador!
Cosmin Barbu 54 хвилини тому (змінено)
Congratulations Ukraine from Romania !
Yasin Cem Demir 40 хвилин тому
Congratulations Ukraine from Turkey. Your team deserved it. 48
David Lee 58 хвилин тому
It's a great match. Congrats Ukraine! Go ahead Korea!
PowderReturn2 1 годину тому
Felicidades Ucrania 🇺🇦🇺🇦 52
Bartek bartek 1 годину тому
Congratulations, neighbors from 🇵🇱 for 🇺🇦
Грязный Гарри 43 хвилини тому
Вітаю всіх вболівальників з неймовірним досягненням! Україна - чемпіон світу!!!
Rancho Roshan 55 хвилин тому
Congratulations Ukraine🇺🇦 and well played Korea🇰🇷 Love from Nepal 🇳🇵🇳🇵🇳🇵 118
Deniss Romanovs 1 годину тому
Congratulations Ukraine, good game Korea Republic 🇺🇦🇰🇷
Andrey D. 41 хвилину тому
Congratulations Ukraine From Costa Rica. 😍😍😍👌❤
Roberto Rosas 48 хвилин тому
Congratulations Ukraine, 🇺🇦 from Mexico.
Sti Fk 55 хвилин тому (змінено)
Congratulations Ukraine. from S.Korea 😀 🇰🇷🇺🇦 368
Приємно.
Ми просто звикли спілкуватись з москалями і навіть обмежились ними, тому подібне позитивне, тепле ставлення представників далеких і маловідомих нам країн, привітання з перемогою видаються дещо дивними, але світ то так і живе..
Тож вітаємо ЧЕМПІОНІВ !!!
Щасти надалі !