 Це мій матч життя, виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій, - тренер U-20 Петраков

Про це він розповів в ефірі "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насамперед хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб із цією перемогою. Можливо голосно сказано, але і весь народ український. Здорово підтримували. Величезне дякую фанатам, грали як вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це. Це мій матч життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій", - сказав Петраков.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.