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 Це мій матч життя, виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій, - тренер U-20 Петраков

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков назвав нинішню перемогу "матчем свого життя".

Про це він розповів в ефірі "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насамперед хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб із цією перемогою. Можливо голосно сказано, але і весь народ український. Здорово підтримували. Величезне дякую фанатам, грали як вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це. Це мій матч життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій", - сказав Петраков.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132582
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо вам большое, Петраков)
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Спасибо за победу.!!! Молодцы!!! Тренерскому штабу и ребятам низкий поклон.
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После этой победы А. Петрокову обязаны присвоить почетное звание "Заслуженный тренер Украины"! И ни как не меньше
Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 4099
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Хм... Кому это интересно?
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Елена Голиц - есть специальные сайты где рассказывают как вязать крючком и готовить отбивные на пару...

Вам туда....
Вы каждой дырке затычка...
Странно, что и сюда не приплели порошенко...
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Спасибо тренеру за созданную им великолепную команду! Слава Украине!
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Спасибо за победу.!!! Молодцы!!! Тренерскому штабу и ребятам низкий поклон.
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Виграли турнір на фарті. Втім, у спорті таке буває: чуть-чуть майстерності, багато-багато характеру і обов'язково фарту - і ти чемпіон... На сьогодні чемпіон. А що буде завтра - ще невідомо...
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Так нигде и никому неизвестно что завтра будет. Вчерашнее не изменишь, завтра пока не наступило----а вот сегодня и есть жизнь. Эта победа ребят нам нужна как никогда---мало у нас побед. А для ребят это трамплин на всю жизнь! Слава Народу Украины!
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ну-ну...юноша и матч жизни...бери команду в пфл и вперёд.
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После этой победы А. Петрокову обязаны присвоить почетное звание "Заслуженный тренер Украины"! И ни как не меньше
Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 4099
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краще налічманом...цацка лишається цацкою.
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Ну вот, зеля может отличиться! Ему и карты в руки!
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Фроле, вважаю, що тільки заради цього Олександру треба було народитися і прожити цей час, а майбутнього у нього ще більше...
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на шляху до тріумфу у фіналі світової першості підопічні Олександра Петракова здобули п'ять перемог і одну зустріч звели унічию. На груповому етапі наша команда здолала США (2:1) та Катар (1:0) і зіграла 1:1 з Нігерією. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розгромили Панаму (4:1), а далі перемагали з рахунком 1:0: в 1/4 фіналу - Колумбію, у півфіналі - Італію.
Нічогеньку так рибу поглушили Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 273

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Спасибо фанатам огромное, играли как дома Источник: https://censor.net.ua/n3132582
Ну кароче все все поняли, да? Спасибо нашим можновладцям
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Заходите на ютуб і бачите колони машин та автобусів, які приїхали саме на цей матч, ще й в перекупів квитки по 50 євро купляли, Франківськ, Волинь, Шепетівка, Чернівці, це тільки те що я бачив, так що безвіз дійсно допоміг.
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Поздравляем! Особые поздравления Павлу Дрышлюку!!!!!!!!!!!!!!!
Павел, отец смотрит на тебя с Неба. Он тобой гордится!
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Велика вам подяка, ТРЕНЕР!!! Велика подяка гравцям!!!
Спеціальна подяка батьку Кирила Дришлюка, який не дожив, та не побачив як його син став Чемпіоном Світу. Він загинув захищаючи Україну.
Слава Україні!!!
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Хорошо проделанная работа.Достойный человек на своем месте.Поздравляю!
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Чому всі так шаленіють? Це ж лише спортивна гра.Вона ніяк не вплине на саму державу.От в Польщі спортсмени гірше виступають.Але ж у них все інше краще.
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Якщо до цього часу не зрозумів, нащо взагалі заходити на таку гілку?
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буков Хочу почути реальні відповіді.А то вже всі соціальні мережі і форуми дуріють.Ніби їм щось з того.
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А як вам дати реальну відповідь, коли ви не розумієте що сталось, ну уявіть що ваша дочка виграла джекпот в американскькій лотереї, млн так 700-800, чи вас вибрали головою ООН.
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буков Ну це мене би особисто стосувалося.А тут просто інші люди виграли,та й для держави це нічого не дає.Це щось дає тільки тим,хто виграв.
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Є ще живі кацапи ? ви ще не повиздихали від заздрощів і жовчі ?
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Нечего и говорить ,рука тренера видна очень хорошо а стоит за этим колоссальная работа !Браво ! Це мій матч життя, виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 189
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЦе мій матч життя, виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій, - тренер U-20 Петраков
 
 
 
 
 
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