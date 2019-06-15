 Це мій матч життя, виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій, - тренер U-20 Петраков

Про це він розповів в ефірі "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насамперед хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб із цією перемогою. Можливо голосно сказано, але і весь народ український. Здорово підтримували. Величезне дякую фанатам, грали як вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це. Це мій матч життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій", - сказав Петраков.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
Вам туда....
Вы каждой дырке затычка...
Странно, что и сюда не приплели порошенко...
Нічогеньку так рибу поглушили
Ну кароче все все поняли, да? Спасибо нашим можновладцям
Павел, отец смотрит на тебя с Неба. Он тобой гордится!
Спеціальна подяка батьку Кирила Дришлюка, який не дожив, та не побачив як його син став Чемпіоном Світу. Він загинув захищаючи Україну.
Слава Україні!!!