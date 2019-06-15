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 На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК

Держпідприємство "Україна" друкуватиме бюлетені в другій половині червня. Також виготовлять іншу літературу для виборчих комісій.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, орієнтовна вартість виготовлення бюлетенів для позачергових парламентських виборів 21 липня становитиме 281 млн 845 тис. 240 грн, передає Цензор.НЕТ. 26 червня комісія планує укласти договір з держпідприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" на цю суму.

Орієнтовна вартість послуг із доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів - 362 тис. 260 грн.

Послуги з виготовлення та доставки номерних одноразових пломб для пломбування виборчих урн обійдуться в 594 тис. 326 грн; послуги з виготовлення та доставки журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії - в 621 тис. 399 грн; послуги з виготовлення та доставки збірників "Роз'яснення про порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України" обійдуться в 416 тис. 999 грн.

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На послуги з доставки видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" планують витратити 1 млн 120 тис. грн.

На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132580
 
 
 Топ коментарі
 
Частково ці витрати на дострокові вибори повинен зе оплатити.
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Зеля це фініш. Апофеоз інфантилізму і жлобства так званого населення.
Якщо країна виживе після руління тупого поліна то буде жити. Але прогнози невтішні.
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Бабусі уже скоро місяць як не зубожілі. Я сьогодні бачив як зовсім не бідно і трохи неохайно вдягнена бабуся купила відро чорної ікри і поскаржилася продавчині що від ковбас та трюфелів її уже нудить.
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нет. я никогда не топил за внд капительман из за своих рассовых возрений. Но как элемент покарания свиней вону рассматриваю.
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Сміливець Wevelsburg


это намного дешевле чем содержать до осени зажравшуюся свиномразь... На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9136

На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3982

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Этот чел за заработанные отьелся, не то что свинарчуки, гроси, ревы и прочие чинуши за бюджетные деньги.
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Да? а ти в курсаХ? А не за папікові бабки - щоб ти знав, скільки йому заносили... і які такси в хірургії...
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Во всех бедах страны виновен какой-то хирург, которому занесли. Умора да и только.
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та ні; просто ця ко-***** обіцяла боротися з хабарями, і навіть виписувати премії за здачу хабарників... От мені і цікаво - а він батька здасть?
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Не, как по мне то более эпична цитата "ежедневно появляются неожиданности"
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"фейсбук" повеселил)))))))))))))))))) ______ https://www.facebook.com/100013337289886/videos/316707628783811/
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ну що можна вангувати: кс не зможе винести рішення щодо указу тому вибори відбудуться. схоже будуть знову намагатися маніпулювати рейтингами. схоже будуть спроби "топити" деяких потенційних союзників зеленського. медведчук і порошенко і надалі будуть партнерами. скучно не буде.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК
 
 
 
 
 
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