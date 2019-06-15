 Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу. ФОТОрепортаж

У фіналі команда України обіграла колег із Республіки Корея з рахунком 3:1, передає Цензор.НЕТ.
М'ячі забили Владислав Супряга (34', 53') і Георгій Цітаішвілі (89 '). Вони відповіли дублем на гол з пенальті Лі Кан Іна (5 ").
У фіналі команда України обіграла колег із Республіки Корея з рахунком 3:1, передає Цензор.НЕТ.
М'ячі забили Владислав Супряга (34', 53') і Георгій Цітаішвілі (89 '). Вони відповіли дублем на гол з пенальті Лі Кан Іна (5 ").
P.S Слышу как за поребриком рвутся пуканы
16:00
Навошта мяне спаліў? Злы ты! Гы.
Виа зе чемпионс май френдс !!!
ВІТАННЯ нашій збірній ! Дуже приємно. Молодці. І вболівальників багато наших, підтримували.
І ще два моїх земляки грали ...
ЧЕМПІОНИ !!!
Подальших перемог та успіхів !
рижий скуповує талановитих бандерівців...
Отримати лівий гол з пенальті на початку і розкатати 3-1.
Das ist fantastisch!!!
And we'll keep on fighting 'til the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world... (c) Queen
Бравооооо!!!