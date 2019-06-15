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Все про:збірна з футболу (54) футбол (676) чемпіонат (127)

 Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу. ФОТОрепортаж

У польському Лодзі завершився фінальний матч юнацького чемпіонату світу з футболу (гравці до 20 років).

У фіналі команда України обіграла колег із Республіки Корея з рахунком 3:1, передає Цензор.НЕТ.

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М'ячі забили Владислав Супряга (34', 53') і Георгій Цітаішвілі (89 '). Вони відповіли дублем на гол з пенальті Лі Кан Іна (5 ").

Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу 01
Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу 02
Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу 03
Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу 05
Фото: REUTERS

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132579
 
   
 Топ коментарі
 
Всех с победой!!! Слава Украине!!!
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Прывітанне з Беларусі! Віншую Украіну з золатам моладзевага ЧС па футболе! Слава Украіне! Пацанам Слава!
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Браво, молодчики, вы вошли в историю Мирового футбола навсегда! С Победой!!!!Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 2145Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 2121
P.S Слышу как за поребриком рвутся пуканы Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 7617

Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 7065
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Дякую. Зараз на фб поставлю. Бо вітання вже написала.
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Браво, молодчики, вы вошли в историю Мирового футбола навсегда! С Победой!!!!
P.S Слышу как за поребриком рвутся пуканы Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 7617

Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 7065
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Ай, молодці!! Ось такими перемогами наших футболістів і боксерів Україна славиться по всьому світові!
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ЗУСТРІЧАЙТЕ ЗАВТРА ЧЕМПІОНІВ СВІТУ В БОРИСПОЛІ !!!!
16:00
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Прывітанне з Беларусі! Віншую Украіну з золатам моладзевага ЧС па футболе! Слава Украіне! Пацанам Слава!
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Дякуємо. Тільки пробач, пОцани в мордорі. В Україні хлопці!
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Не, пацаны тоже есть и мордорских отстреливают эффектно
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І ты прабач:Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу - Цензор.НЕТ 7500
Навошта мяне спаліў? Злы ты! Гы.
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Желательно вусмерть.
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Не не я еще накачу, когда они станут чемпионами в болшом футболе вот тогда уж просто в сопли
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Слава Украине! Молодцы... они подарили хороший вечер всей стране.
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Слава Українській футбольній молоді, та її тренеру.
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Вау ! Сьогодні - оперативно.

ВІТАННЯ нашій збірній ! Дуже приємно. Молодці. І вболівальників багато наших, підтримували.
І ще два моїх земляки грали ... Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 3049

ЧЕМПІОНИ !!!
Подальших перемог та успіхів !
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Смотрел . Ай да КРАСАВЦЫ . !!! Не игра была а песня ,, как по нотам .. БРАВО !!! Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу - Цензор.НЕТ 8544 .
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як добре, що зеленському не вдалось залишити україну без уряду...а то було би все, як у дніпропетровському футболі - ні дніпра, ні кривбаса
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Иди голосуй за гройсмана, кто тебе не даёт.
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чувіха, та й де ж за нього голосувати?...спочатку кс зробить висновок, про законність указу президента, а потім він, як чесний пацан, піде геть, як і обіцяв
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ботику, Україна пишеться з великої літери..передай по зміні..
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боягузе, ти служив, присягав україні і її народу чи, як ті з 95 кварталу?
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я в СА служив, малюк..пиши назву країни правильно..
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у тебе фобії, ти і са з великої пишеш, ще й її наступницю шануєш)))
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Поздравляю!!! Это огромный успех! Слава Украине! Представляю как ''радуются'' кацапы
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Надеюсь у них будет много бухла, ссор и проломаных черепушек
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Молодці! Шеві є з кого приклад брати.
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Яка в нас молодь ! Молодці хлопці , просто молодці !
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Они были сильнее корейцев.Они-лучшие!
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вітаю всіх,нажаль навіть ця перемога братів суркісів від жлобства не вилікує...
рижий скуповує талановитих бандерівців...
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Ще трошки і перейдуть в основну збірну!! Хоча особливо обдарованих вже можна брати!! Слава Україні!!
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Корея очень технологичная, и подлодки и ракеты и компы,все делают
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Я об Али Экспресс, если у тебя яйца в гланды прячутся! Заодно отсоси у Путина, пока китайцы ему цюцюку совсен не отгрызли!
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Наши Парни просто лучшие .... Респект ... Молодцы - Гордимся!!!))) Поляки здесь тоже нас поддержали ))))
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молодцы. надеюсь что из этого состава хотя бы 2-3 человека станут игроками хотя б уровня основы динамо - шахтера.
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Взагалі матч просто з підручника.
Отримати лівий гол з пенальті на початку і розкатати 3-1.
Das ist fantastisch!!!
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Всё таки , корейцы удивительная нация, вылезла из такой жопы после второй мировой, а потом ещё и корейской, шо пипец!, а теперь свободный юг - самая технологичная страна в Мире! и в футбол играть умеют , а над их братьями (тут уж без "мышыбратьев") кровными, генетическими , больные ублюдки ставят чудовищный эксперимент! Фтопку ублюдков! Украину с Прбедой, пусть у хлопцев карьера сложиться и без травм, малайцы!
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При Порошенко снимали сериалы про слуг народа...
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да не было,по крайней мере давно,ребята из *Азова *гибли,а разрешение на ответку не дали,ну хоть футбол
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Дивився, чудова гра, якось би ще висловити корейцям подяку за чудовий матч та побажати їм вдачи.
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Ну что я скажу сборной Украины? Так вам и надо!
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We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting 'til the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world... (c) Queen
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Пацаны, ВЫ УМНИЧКИ!!!! Вы ЛУЧШИЕ!!!!! Я вами чертовски горжусь!!! Слава ВАМ!!!
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🥳🎉🥳🎉🥳🎉🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥳🎉🥳🎉🥳🎉🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦😄😄😄😄😄
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Шампанского, и побольше!!!🥇🏆🥇🏆🥇🏆🥇🏆⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🍷🍷🍷🍷🥃🥃🥃🥃
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Хлопці Збірники U-20 Ви молодці, Вітаю вас з Перемогою Досягненням
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Цензор.НЕТНовиниСпортУкраїнська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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