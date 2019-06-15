 Українська збірна U-20 стала чемпіоном світу з футболу. ФОТОрепортаж

У фіналі команда України обіграла колег із Республіки Корея з рахунком 3:1, передає Цензор.НЕТ.

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М'ячі забили Владислав Супряга (34', 53') і Георгій Цітаішвілі (89 '). Вони відповіли дублем на гол з пенальті Лі Кан Іна (5 ").









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