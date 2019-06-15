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Все про:підпал (223) Нацполіція (7710) Харків (1384) волонтери (488)

 Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи

Викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі волонтерського намету, що стався 20 травня цього року, слідчі Шевченківського ОП ГУНП в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, зловмисником виявився місцевий житель 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Зараз його затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

Читайте також: Поліція встановила особу підозрюваного в підпалі волонтерського намету в Харкові. Ним виявився раніше неодноразово судимий громадянин

Досудове розслідування триває.

Як повідомляє Громадське, підозрюваного взяли під варту до 19 серпня без права застави. Таке рішення прийняв Дзержинський райсуд Харкова.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.

18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.

20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.

Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132578
 
 
 Топ коментарі
 
УКРАИНА ЧЕМПИОН МИРА - СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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Молодіжна збірна України по футболу - Чемпіони світу!
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А с этим что делать ?
"Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает приглашения на собор, который он созывает 20 июня"
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УКРАИНА ЧЕМПИОН МИРА U20 СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Кацап, наши выиграли у корейцев в финале...
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Проаналізуємо мотиви цього злочинця? Він раніше займався злочинами, які приносили йому користь. Підпал намета принесе йому користь, якщо заплатить замовник. Хто замовник, зебіли?
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Так Кернес є регіоналом і не дивлячись на його політичні перекручення є зебілом. А Ваші патріотичні переконання я знаю.
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На счет "зебила Кернеса":
Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи - Цензор.НЕТ 8198

Есть чего добавить?
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ТЫ КОГДА-НИБУДЬ УГОМОНИШЬСЯ УЖЕ, ПРИДУРОК НА ПАЙКЕ?
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Після того, як закопаю вас у яму, яку ви собі копаєте.
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Це для Адміна. Більше мені не пишить, бо відправляю наступні коментарі у спам.😃
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НЕТ, ЭТО ИМЕННО ДЛЯ ТЕБЯ, ШМАКОДЯВКА ПОРОХОСОСНАЯ.
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Ти мабуть пересмоктала.
Відпочинь.
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может и будет,но вы дебилье уже сосете,забывая что из той *сиськи* молоко не течет
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Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи - Цензор.НЕТ 5769

МОЖЕТЕ ВТРОЕМ ДРУГ У ДРУГА ВЗЯТЬ
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Ото так ви на Лахтє развлєкаєтєсь?
Пісюни одне в одного смокчете?
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Ali Hasan - зебилы не ответят - слишком сложный текст...

В предложениях должно быть не более 3-х слов...
И слова должны быть понятны каждому пацану...
Вот что это "Проаналізуємо " к примеру?
Вы же пишете прастому нариду, который устал от войны....
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Замовнык тот, кто должен быть в тюрьме еще с 14-го года. Тебе сказать, кто его не посадил?
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не мучте тваринку, передайте дебіла на безкоштовні курси упорядкування лісосмуг під наглядом с14....
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На розмінування лісосмуг на Думбасі, поки не підірветься.
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...як добре, що зеленському не вдалось залишити україну без уряду...а то було би все, як у дніпропетровському футболі - ні дніпра, ні кривбаса..
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Молодіжна збірна України по футболу - Чемпіони світу!
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Чекаю церемонії нагородження !
Такі молодчинки !
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бажаю макаронникам надрукувати свої в'юхи собі на сніданок...
хіба тепер клоун не винен номер на піаніно молодим козакам?
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наверняка, этот поджигатель русскоязычный
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КУБОК СВІТУ З ФУТБОЛУ.
ФІНАЛ.
Україна - Південна Корея: 3:1.
УРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРА !!!!!!!!!!!!!

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U-20 Чемпіони світу з футболу збірна України !!!!!!!
A-A-A!!!
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Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи - Цензор.НЕТ 6387Юрій Каракай‏ @karakay67 2 ч.2 часа назад
- Исаак Маркович, а ведь Украина гораздо более свободная страна чем Израиль!
- ? -
Вот у вас могут выбрать президентом украинца, антисемита, который предложит просто прекратить стрелять на арабо-израильской границе ?
- Вы путаете свободу со слабоумием.
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"ранее неоднократно судимый"(с)
Эх...Такого прекрасного типичного домбасита в очередной раз хвашысты в кутузку закрыли...
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Не нужно путать тупого быка и людей давших ему спички в руки.Настоящий виновник - Кернес и рыговское быдло,сидевшее ниже плинтуса при порохе и повылазившее из всех щелей благодаря тупым хохляцким лохам выбравших Зеленского.
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Это при каком таком "порохе" рыговское быдло сидело ниже плинтуса?
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А посадить петя не мог или не хотел? Второе, ведь кернес за Барыгу агитировал.
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А КАК ОН МОГ их ПОСАДИТЬ, ЕСЛИ ОНИ ВСЕ У ВАС?

Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников,
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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Типовий злочинець-порохосос.
Мабуть заплатили щоб скоїти цю провокацію.
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Раскрутить на заказщика кернеса или по максимум.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїХарківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи
 
 
 
 
 
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