 Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, зловмисником виявився місцевий житель 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.
Зараз його затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляє Громадське, підозрюваного взяли під варту до 19 серпня без права застави. Таке рішення прийняв Дзержинський райсуд Харкова.
Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.
8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.
Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.
13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.
18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.
20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.
Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.
"Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает приглашения на собор, который он созывает 20 июня"
Есть чего добавить?
Відпочинь.
МОЖЕТЕ ВТРОЕМ ДРУГ У ДРУГА ВЗЯТЬ
Пісюни одне в одного смокчете?
В предложениях должно быть не более 3-х слов...
И слова должны быть понятны каждому пацану...
Вот что это "Проаналізуємо " к примеру?
Вы же пишете прастому нариду, который устал от войны....
УРА !!!!!
Такі молодчинки !
хіба тепер клоун не винен номер на піаніно молодим козакам?
ФІНАЛ.
Україна - Південна Корея: 3:1.
УРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРА !!!!!!!!!!!!!
A-A-A!!!
- Исаак Маркович, а ведь Украина гораздо более свободная страна чем Израиль!
- ? -
Вот у вас могут выбрать президентом украинца, антисемита, который предложит просто прекратить стрелять на арабо-израильской границе ?
- Вы путаете свободу со слабоумием.
Эх...Такого прекрасного типичного домбасита в очередной раз хвашысты в кутузку закрыли...
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников,
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Мабуть заплатили щоб скоїти цю провокацію.