 КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня

Про це повідомляється в порядку денному на сайті КСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.
Водночас, у Конституційному суді не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення.
Сделаем его разом !!!
При Зе очень не плохо себя чувствует..
Согласен...?
Или весной посадит таки вместе с другими рыгами на которых дел уже вагон и маленькая тележка?...
Или нема полномочий у Зе, да?
При Зе он не является официально уполномоченным переговорщиком от Украины.
А посадить Зеленский не сможет в принципе никого, пока алкаш Юга прикрывает отход.
Там же гос.измена за изменой....
Комик скажет зебобам что говорил про весну 2020-го года........
И вы думаете с ними не прокатит?
Да им что хочешь втирай....
Пока не забудется....
«Людмила Прокопович з Володимиром Гавришковим.
1 год
МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.»
адміністрація мабуть така ж розумна, як іх "лидер"
А то что-то не видно государства в смартфоне...
ну если вдруг...
...я бы внёс это в Конституцию -- в виде перманентной Статьи...
...по ходу, наблюдая жизнь за Бугром.
Дурни, конечно не поумнеют, но умники, может за голову и схватятся -- это внатуре -- в Украине просто "кино и немцы" -- это шо-то за пределами элементарного гражданского здравоумия...
...и это шняга засасывает -- результат налицо -- ...уже почти 30 лет! Жуть лютая...
Петро Incognito
6 ч. · Киев ·
Куплений Медведчуком телеканал ZIK очолив медіа-менеджер каналу Порошенка!
Телеканал ZIK придбав близький до Віктора Медведчука бізнесмен та нардеп Тарас Козак.
https://bit.ly/2ZnSJx2
Це означає, що кум путіна зосередив в своїх руках потужні медіа-активи - крім ZIKа, телеканали 112 і NewsOne.
Нагадаємо, що саме за президентства Порошенка Козак став власником двох телеканалів в результаті ретельно спланованої операції, коли 4 жовтня 2018 року президентська більшість у Верховній Раді звернулась до РНБО про запровадження санкцій стосовно каналів 112 і NewsOne. Саме після цього ставленик Медведчука Козак опанував ці активи.
https://bit.ly/2IfZKue
На базі цих інформаційних ресурсів створений холдинг «Новини», який очолив Олексій Семенов. Раніше Семенов був генеральним продюсером телеканалу Прямий, що фактично належить Петру Порошенку.
https://bit.ly/2XJ7jPq
Саме Семенову належить «честь» перетворення цього каналу на інформаційну помийку, наближення до стандартів російських пропагандонів та створення в суспільстві атмосфери ненависті, розколу та пошуку ворогів.
Так Петро позичив своєму партнеру Медведчуку медіа-менеджера, аби той відтворив у холдингу «Новини» практики Прямого. Очікуємо продовження перетікання пропагандистських кадрів від Порошенка до Медведчука. На черзі Ганапольський та Березовець!
Про те, як в списку партії Медведчука з'явились люди Порошенка.
https://bit.ly/2wMxCrX
Про факти тісної бізнес-співпраці кума путіна й Петра.
https://bit.ly/2I1vNOlhttps://bit.ly/2WutcW6
Про те, як «соціологи» Медведчука малювали Порошенку перемогу на президентських виборах.
https://bit.ly/2WtwSr2
18 июня заседание КС и предпоследний день для принятия решения.
На 18 июня заседание суда в Делавэре.
Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Наверное совпадение...
https://www.facebook.com/petroincognito2019/videos/1792136650931758/
Порохоботи обурені інавгураційною промовою нового Президента, де він російською мовою звернувся до мешканців окупованих районів Донбасу та Криму.
Але вони забули, що під час інавгурації 2014 року їхній кумир Петро Порошенко теж апелював до людей, які опинились в окупації. Й теж російською мовою! Причому обіцяв їм набагато більше, ніж новообраний Президент Зеленський. Серед його обіцянок - прямі переговори з Донбасом, гарантії для російської мови в регіоні, права громад на власних героїв та на власну історичну пам'ять.
«С чем я как Президент я приеду к вам в самое ближайшее время? С миром, с проектом децентрализации власти, с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка, с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных, с уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций», - сказав Порошенко.
Нагадаємо, в той час як Петро говорив ці слова вже був анексований Крим, а крім Донецька та інших нині окупованих міст, під контролем росіян перебували ще й Краматорськ та Слов'янськ.
Й чомусь ніхто з теперішніх полум'яних «патріотів»-порохоботів тоді й словом не заперечив гаранту, а з сесійної зали не було чутно криків праведного гніву, а лише тривалі бадьорі оплески.
А ще в своїй інавгураційній промові 2014 року Порошенко пообіцяв не ділити українців на правильних і неправильних. Й ганебно збрехав! Бо заради влади вирішив розділити й зіштовхнути українців одне з одним!
Це найкричуща невиконана обіцянка екс-президента Порошенка, за яку він повинен нести сувору відповідальність!