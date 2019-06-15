 КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня

Про це повідомляється в порядку денному на сайті КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, 11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.

Водночас, у Конституційному суді не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення.