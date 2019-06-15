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Все про:ВР (4971) КС (326) розпуск (61) наказ (150)

 КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня

Конституційний суд продовжить розгляд справи про указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у вівторок, 18 червня.

Про це повідомляється в порядку денному на сайті КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в документі.

Читайте також: Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення, - "Українські Новини" (оновлено)

Нагадаємо, 11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.

Водночас, у Конституційному суді не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132575
 
 
 Топ коментарі
 
Ви не повірите!.. вони додали мене до групи після цього))
адміністрація мабуть така ж розумна, як іх "лидер" КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 8369
КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 7498
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Pituch UA - ЗИК купил уже при Зе.....

При Зе очень не плохо себя чувствует..
Согласен...?
Или весной посадит таки вместе с другими рыгами на которых дел уже вагон и маленькая тележка?...
Или нема полномочий у Зе, да? КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 3912
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аааааа ))) ты сделал мой вечер))) красава!!!!
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Ньюс-Ван, как и 112, куплены Медведчуком при Пете. Достал из загробного мира политики его тоже Петя.
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Pituch UA - ЗИК купил уже при Зе.....

При Зе очень не плохо себя чувствует..
Согласен...?
Или весной посадит таки вместе с другими рыгами на которых дел уже вагон и маленькая тележка?...
Или нема полномочий у Зе, да? КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 3912
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Зик по сравнению с 112 и Ньюс-Ван обладает очень скромным охватом аудитории.
При Зе он не является официально уполномоченным переговорщиком от Украины.
А посадить Зеленский не сможет в принципе никого, пока алкаш Юга прикрывает отход.
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Pituch UA - а СБУ под кем?

Там же гос.измена за изменой....
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Лидия Севастьянова - 2020 года....

Комик скажет зебобам что говорил про весну 2020-го года........
И вы думаете с ними не прокатит? КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 103
Да им что хочешь втирай....
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Лидия Севастьянова - он будет передвигать весну из года в год...

Пока не забудется....
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Перманентний революціонєр-романтік, нєсгібаємий борець за світле вічномайбутнє...
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«Людмила Прокопович з Володимиром Гавришковим.

1 год

МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.»
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Ви не повірите!.. вони додали мене до групи після цього))
адміністрація мабуть така ж розумна, як іх "лидер"
КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 7498
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аааааа ))) ты сделал мой вечер))) красава!!!!
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Це лайно, що ти вмклав розраховане хіба що на порохоботів та пороходрочерів... Ти покажи скрін після того, як ти натиснув кнопку Submit... КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 5009
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Це продовження шоу Розсміши смішного
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Думаю, не засудят Зелю. Им же потом работать с ним по-любому.
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Ну вот, поели, теперь можно и поспать!.. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть!..
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он не констуционность указа будет рассматривать, а свою судьбу:- РАСПУСТЯТ ЕГО ИЛИ НЕТ в зависимости от правильности решения.
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а что его председателю грозит перед пенсией? Ушла бы красиво и честно...
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Ну, Зе как дипломированный юрист знает, что делает.
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А танцор-то какой! Главное, что ничего ему не мешает. Ввиду отсутствия.)
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а порох не только танцевать не может из за живота, но и яиц нету (жена поведала)
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да и зе скорее всего срок не добудет)дааа есть над чем потеть))
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Пусть проведут электронный референдум - полагаю, что ответ будет однозначный.
А то что-то не видно государства в смартфоне...
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т.е. запустили машину...гос.деньги тратятся...а потом что?
ну если вдруг...
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Про пана Петра таке чув. Вже смародьорили. КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 9912
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Там что, тугодумы или ждут указаний, по привычке?
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Все уже давно решили, деражт интригу, что бы порохоботов не расстраивать.
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а юлеботов, ляшковцев, бойкоботов и др или Зе уже со всеми обьединился и остались только порохоботы
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Но их об их решении никто еще не информировал. КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 1528
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попробуй ще розігнати тих свиней вгодованих, прилипли до корита на віки
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Молдавський КС вже виносив вироки. Тепер задню включив. Вiдмiняє.
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А Ви нейтральну включили? Повний стоп. КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 4515
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КС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента

...я бы внёс это в Конституцию -- в виде перманентной Статьи...
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Надо такую Программу организовать -- от кого не знаю? -- что бы каждый украинец, раз в 5 лет, за гос. счёт, выезжал на месяц за Бугор и оттуда смотрел украинские новости...
...по ходу, наблюдая жизнь за Бугром.
Дурни, конечно не поумнеют, но умники, может за голову и схватятся -- это внатуре -- в Украине просто "кино и немцы" -- это шо-то за пределами элементарного гражданского здравоумия...
...и это шняга засасывает -- результат налицо -- ...уже почти 30 лет! Жуть лютая...
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Дуже складне рішення для КС, бо не визнати порушення щодо розпуску ВР при існуванні коаліції буде неправомірним рішенням. При усіх владах такий КС можуть судити, якщо рішення буде неправомірним. У той час зевлада тисне на КС і тому рішення може бути політичним і суддям прийдеться тікати за кордон.
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где ты видел коалицию? Нарисованную на стенке в туалете?
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Очевидно, что роспуск нынешней Рады конституционен. Коалиция "Европейский выбор" перестала существовать в 2016г. после выхода из нее фракции Ляшка, "Самопомощи" и "Батькивщины". Если при этом депутаты НЕ проголосовали за вотум недоверия Кабмину, значит сформировалась новая коалиция, подпольная. О которой нам не сказал Парубий с Порошеко. Оно и понятно, потому что новая коалиция создалась БПП+НФ+Опаблок=Дерьмо. Что никак нельзя назвать "Европейский выбор". Скорее это было - Дерибан для Ахметова и Порошенко. Очевидно, что были нарушены права граждан путем утаивания от них настоящую цель и идеологию работы Правительства. Поэтому Юля права, что Зеленскому как Гаранту Конституции нужно проводить выборы не взирая на решения КС. Если оно будет отрицательным, то распустить этот не конституционный Конституционный суд и создать настоящий - народный. При этом нужно будет судить Поршенко и Парубия за сокрытие от народа очень важной информации о реально работавшей подпольной коалиции.
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Петро Incognito
6 ч. · Киев ·

Куплений Медведчуком телеканал ZIK очолив медіа-менеджер каналу Порошенка!

Телеканал ZIK придбав близький до Віктора Медведчука бізнесмен та нардеп Тарас Козак.
КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 1466 https://bit.ly/2ZnSJx2

Це означає, що кум путіна зосередив в своїх руках потужні медіа-активи - крім ZIKа, телеканали 112 і NewsOne.
Нагадаємо, що саме за президентства Порошенка Козак став власником двох телеканалів в результаті ретельно спланованої операції, коли 4 жовтня 2018 року президентська більшість у Верховній Раді звернулась до РНБО про запровадження санкцій стосовно каналів 112 і NewsOne. Саме після цього ставленик Медведчука Козак опанував ці активи.
https://bit.ly/2IfZKue
На базі цих інформаційних ресурсів створений холдинг «Новини», який очолив Олексій Семенов. Раніше Семенов був генеральним продюсером телеканалу Прямий, що фактично належить Петру Порошенку.
https://bit.ly/2XJ7jPq
Саме Семенову належить «честь» перетворення цього каналу на інформаційну помийку, наближення до стандартів російських пропагандонів та створення в суспільстві атмосфери ненависті, розколу та пошуку ворогів.
Так Петро позичив своєму партнеру Медведчуку медіа-менеджера, аби той відтворив у холдингу «Новини» практики Прямого. Очікуємо продовження перетікання пропагандистських кадрів від Порошенка до Медведчука. На черзі Ганапольський та Березовець!
Про те, як в списку партії Медведчука з'явились люди Порошенка.
https://bit.ly/2wMxCrX
Про факти тісної бізнес-співпраці кума путіна й Петра.
https://bit.ly/2I1vNOlhttps://bit.ly/2WutcW6
Про те, як «соціологи» Медведчука малювали Порошенку перемогу на президентських виборах.
https://bit.ly/2WtwSr2
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18 июня интересная дата
18 июня заседание КС и предпоследний день для принятия решения.

На 18 июня заседание суда в Делавэре.
Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Наверное совпадение...
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В 2014 році на інавгурації Петро Порошенко обіцяв Донбасу прямі переговори, особливий статус для російської мови та окремих героїв!

https://www.facebook.com/petroincognito2019/videos/1792136650931758/

Порохоботи обурені інавгураційною промовою нового Президента, де він російською мовою звернувся до мешканців окупованих районів Донбасу та Криму.

Але вони забули, що під час інавгурації 2014 року їхній кумир Петро Порошенко теж апелював до людей, які опинились в окупації. Й теж російською мовою! Причому обіцяв їм набагато більше, ніж новообраний Президент Зеленський. Серед його обіцянок - прямі переговори з Донбасом, гарантії для російської мови в регіоні, права громад на власних героїв та на власну історичну пам'ять.
«С чем я как Президент я приеду к вам в самое ближайшее время? С миром, с проектом децентрализации власти, с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка, с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных, с уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций», - сказав Порошенко.
Нагадаємо, в той час як Петро говорив ці слова вже був анексований Крим, а крім Донецька та інших нині окупованих міст, під контролем росіян перебували ще й Краматорськ та Слов'янськ.
Й чомусь ніхто з теперішніх полум'яних «патріотів»-порохоботів тоді й словом не заперечив гаранту, а з сесійної зали не було чутно криків праведного гніву, а лише тривалі бадьорі оплески.
А ще в своїй інавгураційній промові 2014 року Порошенко пообіцяв не ділити українців на правильних і неправильних. Й ганебно збрехав! Бо заради влади вирішив розділити й зіштовхнути українців одне з одним!
Це найкричуща невиконана обіцянка екс-президента Порошенка, за яку він повинен нести сувору відповідальність!
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У справжніх педротів пам'ять дуже оперативна та ще й елітна - вибіркова, тобто...
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