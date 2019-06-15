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 На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція. ФОТО

У Лиманському Одеської області у двір приватного будинку вночі кинули бойову гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція 01

Інцидент стався близько третьої години ночі. Почувши гучний звук, схожий на вибух, у поліцію подзвонив власник будинку.

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція 02

На місце виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. У дворі, неподалік від паркану, виявлено сліди, попередньо від вибуху гранати РГД-5.

У результаті події постраждалих немає.

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція 03

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132572
 
 
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нєфік сусідським курам порпатись на моєму городі...
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Такі от вони - нинішні реалії життя на Україні.
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и я хочу гранату:-
сосед по даче постоянно разбрасывает по своим грядкам гавно из туалетного ведра и если ветер в мою сторону то вонь неописуемая!!!
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пардон, я не в курсе...а граната как поможет?
только разбросает говно на еще большую территорию...
а вообще ваш сосед - козел!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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