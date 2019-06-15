 На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Інцидент стався близько третьої години ночі. Почувши гучний звук, схожий на вибух, у поліцію подзвонив власник будинку.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. У дворі, неподалік від паркану, виявлено сліди, попередньо від вибуху гранати РГД-5.

У результаті події постраждалих немає.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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