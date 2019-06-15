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 "З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів. ФОТОрепортаж

15 червня в Дніпрі стартував масштабний фестиваль життєлюбів "З Україною в серці". Суботнім ранком у парку ім. Шевченка зібралися близько тисячі дніпрян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

З Україною в серці: в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів 01

Студенти найбільшого в Україні Університету третього віку готові ділитися своїми вміннями та енергійним настроєм із усіма охочими. Приєднатися до фестивалю можна до 20:00. Вхід – вільний.

Фестивальний майданчик розтягнувся на всю верхню частину парку. Тут можна послухати виступи хору, зіграти в шахи та побачити здобутки народної творчості.

З Україною в серці: в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів 02

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"Емоції справді переповнюють. Така кількість відкритих сердець, добрих слів. За останні роки ми змогли охопити нашими програмами понад 8 тисяч містян поважного віку. Для мене як міського голови ця програма важлива. Ми допомагаємо людям знаходити спілкування, брати участь в освітніх проектах. Показуємо в нинішні важкі часи те, що влада – не відчужена від суспільства. Ви можете самі побачити, наскільки добре люди сприймають, люди вдячні. Це те мале, що ми можемо дати людям, трудовому подвигу та роботі яких ми зобов’язані славою нашого прекрасного міста на Дніпрі", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

З Україною в серці: в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів 03

Чимало уваги зібрали прихильниці східної гімнастики "Плейстік". Жінки балансують із спеціальним приладдям, тренуючи таким чином координацію та серцево-судинну систему. "Я почала займатися цією гімнастикою ще взимку. Дуже подобається, що усі рухи в ній плавні", – розповіла учасниця фестивалю Людмила Казначеєва.

Наймасштабнішою подією став флешмоб життєлюбів. Студенти елегантного віку, найстаршим із яких більше 80 років, влаштували динамічну ходу з танцювальними елементами. Всі рухи підбирали відповідно до фізичних здібностей.

З Україною в серці: в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів 04

Учасники флешмобу пройшли також низку тренувань. Втім більшість вже має такий досвід, адже торік вони стали рекордсменами в категорії наймасовіший танцювальний флешмоб серед людей поважного віку. Парковою алеєю пройшлися також прихильники скандинавської ходьби.

"Я навчаюся в Університеті вже п’ятий рік. Зараз багато технологій, якими наше покоління не надто володіє. Не кажучи вже про юридичні та фінансові питання. Тому ми все це вивчаємо. І здоров’я важливе. Нині вперше займаємося оздоровчою гімнастикою. Ми демонструємо це, щоб люди бачили, як можна оздоровлюватися та відпочивати. І чудово проводити час", – переконана студентка УТВ Аліна Дьоміна.

З Україною в серці: в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів 05

Вчора в Дніпрі стартувала перша Всеукраїнська конференція керівників та представників Університетів третього віку України. До міста з’їхалися близько сотні делегатів із 17 областей України – від Львова до Краматорська, а також фахівці з Польщі, де теж активно розвивають програми для громадян елегантного віку. Більшість учасників з’їзду також долучилися до суботнього фестивалю життєлюбів.

Дізнатися більше про Університет третього віку можна тут. Для реєстрації в УТВ потрібно надати: заяву, ксерокопії паспорта, пенсійного посвідчення (за наявності) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Подати документи можна до територіальних центрів соціального обслуговування міста Дніпра або до Управління з питань розвитку соціального захисту населення: вул. Старокозацька, 40-б. Контакти: тел. 778-03-44; 093-134-46-69; 099-607-56-97.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132570
 
   
 Топ коментарі
 
Ті українці які скинули Гетьмана Скоропадського, і у1919 році повірили популістам, що з варогом
(кацапами) можна домовитись у 1921 втратили державу, а у 1933 їли своїх дітей.
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Немного есть такое, но мы быстро людей вводим в курс дела. Это не так сложно делать так как многие в Днепре ненавидят Коломойского.
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Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
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У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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Кобзар! Москаль не винайшов балалайку, а вкрав її у половців чия кров є в українцях, казахах, киргизів та мадярів.
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Тамбовський сіроманець кацапу рідня !!!!!!!!!!!!
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Справжні тамбовці ненавидять кацапів, пам'ятаєш що там кацапи робили?
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От тому то кацапи і вигадали таке прислів'я.
З ненависті до повстанців.
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Азєопський шакал йому товаріщь.
Нічого вовчка ображати.
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Ті українці які скинули Гетьмана Скоропадського, і у1919 році повірили популістам, що з варогом
(кацапами) можна домовитись у 1921 втратили державу, а у 1933 їли своїх дітей.
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То най думають за кого голосувати на майбутніх парламентських виборах
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повірили соціалістам- популістам, гнидам московських вошей...
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у твоего пети только воровать умели добре
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На 20 день президентства Порошенко було підписано асоціації з ЄС.
На 20 день Зеленським дозволено приходити в АП без штанів... - РІВЕНЬ...😂
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До кінця року вони знов будуть казати нас обманули
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Дача, свежий воздух, грядки с ароматной клубникой, разнообразные движения по поливу и прополке, вот основа жизнелюбия.
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Спочатку петрушку з авакяшкой треба посадити потім і життю можна радіти
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не народ реально - Днепр стал на срок президентства зели - главным городом Украины))))))
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Немного есть такое, но мы быстро людей вводим в курс дела. Это не так сложно делать так как многие в Днепре ненавидят Коломойского.
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шота не второпаю...за беню чы за филатова свечку ставить?
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свечку надо ставить вазелину... всё равно это неизбежно.
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Чи є серед цієї тисячи дніпрян хоч один Льоня?
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Ось я впевнений на 200%, що той Льоня не з Дніпра.
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Я навіть пам'ятаю по кращим часам яка у нього спеціальність.
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Та все тут помнят твое увлечение читать неинтересные обьявы под дождем
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***
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
Значит, вы уходить не смеете!
Значит, вы ещё жить обязаны!
Ради тех, кто в вас так нуждается,
В меру сил кому помогаете.
Пусть они это скрыть пытаются,
Но от вас-то не скрыть, вы ж знаете.
Ну к чему эти муки адовы?
Вам терять уже больше нечего.
Смысла нет на потом откладывать,
Ничего не бывает вечного.
..............................................
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
А не то потом пожалеете,
День браня разноцветными фразами.
Сколько свыше вам жить назначено?
Что судьбою вам уготовано?
Жизнью вашей сполна заплачено.
Старость вам неспроста дарована.
По такому-то поводу важному
Стать наградой, наверно, призвана...
Жизнь даётся и всем, и каждому,
Ну, а старость... лишь только избранным.

(автор Г. Миронов)
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ні... зовсім нічого не знаю про нього... тільки призвище - Миронов Геннадий Федорович
(просто вірш ліг на душу і я його скопіював)
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что то как то на секту похоже
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Все, кто с Украиной в сердце, переселяемся в Лодзь и поддерживаем нашу молодежку в финале с Южной Кореей.
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Нє, це не на секту схоже, а на Нацдружини в масках. Що тільки в Дніпрі не побачиш.
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вот....
Наверное к месту....
Медведчук ТВ каналы скупает не зря....

"З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів - Цензор.НЕТ 5853 ****** Слуга Народу‏ @Surovyy_UA 9 ч.9 часов назад
Ровно 7 лет назад Евро 2012 матч Украина -Франция Полностью жёлтая Донбасс арена .... Ещё цел новейший аэропорт имени Прокофьева
По всему городу украинские флаги
Никто даже не мог подумать....
Очень жаль

"З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів - Цензор.НЕТ 518
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Ага.
Семки. «Рассійа ! Рассійа !»
Помнім.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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