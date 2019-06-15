 "З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Студенти найбільшого в Україні Університету третього віку готові ділитися своїми вміннями та енергійним настроєм із усіма охочими. Приєднатися до фестивалю можна до 20:00. Вхід – вільний.

Фестивальний майданчик розтягнувся на всю верхню частину парку. Тут можна послухати виступи хору, зіграти в шахи та побачити здобутки народної творчості.

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"Емоції справді переповнюють. Така кількість відкритих сердець, добрих слів. За останні роки ми змогли охопити нашими програмами понад 8 тисяч містян поважного віку. Для мене як міського голови ця програма важлива. Ми допомагаємо людям знаходити спілкування, брати участь в освітніх проектах. Показуємо в нинішні важкі часи те, що влада – не відчужена від суспільства. Ви можете самі побачити, наскільки добре люди сприймають, люди вдячні. Це те мале, що ми можемо дати людям, трудовому подвигу та роботі яких ми зобов’язані славою нашого прекрасного міста на Дніпрі", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Чимало уваги зібрали прихильниці східної гімнастики "Плейстік". Жінки балансують із спеціальним приладдям, тренуючи таким чином координацію та серцево-судинну систему. "Я почала займатися цією гімнастикою ще взимку. Дуже подобається, що усі рухи в ній плавні", – розповіла учасниця фестивалю Людмила Казначеєва.

Наймасштабнішою подією став флешмоб життєлюбів. Студенти елегантного віку, найстаршим із яких більше 80 років, влаштували динамічну ходу з танцювальними елементами. Всі рухи підбирали відповідно до фізичних здібностей.

Учасники флешмобу пройшли також низку тренувань. Втім більшість вже має такий досвід, адже торік вони стали рекордсменами в категорії наймасовіший танцювальний флешмоб серед людей поважного віку. Парковою алеєю пройшлися також прихильники скандинавської ходьби.

"Я навчаюся в Університеті вже п’ятий рік. Зараз багато технологій, якими наше покоління не надто володіє. Не кажучи вже про юридичні та фінансові питання. Тому ми все це вивчаємо. І здоров’я важливе. Нині вперше займаємося оздоровчою гімнастикою. Ми демонструємо це, щоб люди бачили, як можна оздоровлюватися та відпочивати. І чудово проводити час", – переконана студентка УТВ Аліна Дьоміна.

Вчора в Дніпрі стартувала перша Всеукраїнська конференція керівників та представників Університетів третього віку України. До міста з’їхалися близько сотні делегатів із 17 областей України – від Львова до Краматорська, а також фахівці з Польщі, де теж активно розвивають програми для громадян елегантного віку. Більшість учасників з’їзду також долучилися до суботнього фестивалю життєлюбів.

Дізнатися більше про Університет третього віку можна тут. Для реєстрації в УТВ потрібно надати: заяву, ксерокопії паспорта, пенсійного посвідчення (за наявності) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Подати документи можна до територіальних центрів соціального обслуговування міста Дніпра або до Управління з питань розвитку соціального захисту населення: вул. Старокозацька, 40-б. Контакти: тел. 778-03-44; 093-134-46-69; 099-607-56-97.

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