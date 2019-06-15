 ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія відмовила в реєстрації кандидату в народні депутати України Онищенку А.Р., висунутому Соціалістичною партією України в ОВО №93, оскільки, зокрема, він не дотримав вимог Конституції України та виборчого закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.
15 червня ЦВК зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО в порядку самовисування, і 22 кандидати, висунуті політичними партіями: 6 від "Об'єднання "Самопоміч", 2 - від Соцпартії, 13 - від "Громадянської позиції", 1 - від "Аграрної партії України".
Таким чином, станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів: 318 самовисуванців і 44 - висунутих політичними партіями.
Раніше Онищенко говорив про свій намір балотуватися в 93-му окрузі в Київській області, по якому він був обраний до Верховної Ради цього скликання.
Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються в більш ніж 740 млн грн.
У розшуку в Україні Онищенко з 2016 року. Сам депутат говорить, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
- Через неделю Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет 4ой стены.
надежда на барышевский суд,но он уже куплен с потрохами)
....
это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.).
...
Источник: https://censor.net.ua/n3132545
"Порошенко сажает патриотов!" ((c) зерада)...
Значит весь ОП - на нары.
яке відношення клоун має до цих ключів?
"взялся за *** - не гаварі шо нє дюж".
Забув те слово з трьох літер.
Думаю, Портнов порешает.
самое смешное, как и партия
Источник: https://censor.net.ua/n3132569
позвали б подпись в ведомости поставить и... и он перестал бы быть беглым
позвали б подпись в ведомости поставить и... и он перестал бы быть беглым
Та да,за каких-то жалких 300 млн. Насиров стал кристально чистым человеком!...
а там... муж и жена - одна сатана))))
ЦИК отказала Сашке-гаду
И так хватает там воров
Вали, не кашляй, будь здоров
Пока барыга воровал,
Премьер держал в руках гранату
Чеку куда-то задевал,
А так бы поднял всем зарплату!...
возможно, уже законодательство начинает работать
Но был момент когда подумал, что война и Майдан что то поменяли....
Ни хрена ничего они не поменяли ...
через нардепа, а теперь Петро лидер партии с премьерскими
амбициями, а нардепц низзя баллотироваться,
прикольно
он не с Кадыровым ли мутился ?
Він цілу книгу про це написав, "Петро п'ятий", здається, називається. Там все в деталях розписано з живими яскравими прикладами. Звичайно, хто і без Онищенка знає, що в Україні вся влада складається з кримінальних злочинців, цю книгу читати не зможе - його доконає смертельна нудьга від цього читання. А так, взагалі, то кожна домогосподиня цю книжку у себе на кухні повинна мати.
Ставши депутатом, Онищенко зміг би розказати ще більше цікавих історій, особливо, під час душевних розмов зі слідчими в якості свідка. Це був би безпрецедентний випадок в українській історії. Ще ніколи ніхто з членів "фамілії" секрети її діяльності не оприлюднював, не зважаючи на свою, начебто, запеклу опозиційність.
Так що пускати в Україну його, ні в якому разі, не можна, а ще краще звести зі світу.