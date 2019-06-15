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 ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку

Центральна виборча комісія відмовила нардепові-втікачу Олександру Онищенкові в реєстрації кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидату в народні депутати України Онищенку А.Р., висунутому Соціалістичною партією України в ОВО №93, оскільки, зокрема, він не дотримав вимог Конституції України та виборчого закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

15 червня ЦВК зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО в порядку самовисування, і 22 кандидати, висунуті політичними партіями: 6 від "Об'єднання "Самопоміч", 2 - від Соцпартії, 13 - від "Громадянської позиції", 1 - від "Аграрної партії України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька

Таким чином, станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів: 318 самовисуванців і 44 - висунутих політичними партіями.

Раніше Онищенко говорив про свій намір балотуватися в 93-му окрузі в Київській області, по якому він був обраний до Верховної Ради цього скликання.

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються в більш ніж 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко з 2016 року. Сам депутат говорить, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132569
 
 
 Топ коментарі
 
Логика ЗЕбилов: В том, что при Порошенко все прокремлевские мрази сидели под плинтусом или убежали из Украины, заслуга Зеленского. А в том, что при Зеленском все они вернулись, виноват Порошенко. ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 8224
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Логика ЗЕбилов: В том, что при Порошенко все прокремлевские мрази сидели под плинтусом или убежали из Украины, заслуга Зеленского. А в том, что при Зеленском все они вернулись, виноват Порошенко. ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 8224
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У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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- А как вам удалось сбежать из плена?
- Через неделю Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет 4ой стены.

ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 3622
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альо, дядя. Дівчиська дуже сміливі і рішучі. Не те що зелупень
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І то правда. Зєля більш на Борю Моісєєва схожий.
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Брешешь как сивый петя. В интернете фото хватает.
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Ну а те, кто был "под плинтусом", с ними шо?
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беня сказал нет - значит нет)))
надежда на барышевский суд,но он уже куплен с потрохами)
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Да вот именно такая логика у зебилов.Переубедить невозможно,это можно понять так как основная МАССА это братья мышебратьев.Там тоже мольба на зомбоящик.
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Ты дозебилкаешся скоро
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Я про то что ошибка считать что оскорбляя в интернете оставатся при этом безнаказаным
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А где ты увидело оскорбления ,хрюсский, в слове*зелепузик* или *инфант*?
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Ну во первых хрюсский это ты,а остальное от тебя детский сад
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Я ,вас,глядей,за 5 лет войны рентгеном вижу ,будете жестко наказаны за свою подлость и вероломство...
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И я вас вижу порошки,пять лет страну грабить прикрываясь патриотизмом,зарабатывая на войне,так что прикрой свой рентген и выдыхай
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Будете ,негодяи,очень жестко наказаны тотальной нищетой(90-е покажутся жирными) и кровавым распадом рф (все по плану сссссра),грабли -ваше все,олигофрены дикие...
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Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду

....
это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.).
...
Источник: https://censor.net.ua/n3132545

"Порошенко сажает патриотов!" ((c) зерада)...
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Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду



Значит весь ОП - на нары.
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Совсем другое означает - зерада ведётся на лозунги жопоблока и ей нравятся его трактовки о партии войны...
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А пропіарився з ключами вова а не уряд гройсмана ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 112
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Зеленський не розрізує стрічки, він показує ключі?

яке відношення клоун має до цих ключів?
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ніякого,Президент просто повідомив.він же не знав що ключі на тебе подіють як червона ганчірка на бика. ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах в Раду нардепові-утікачу Онищенку - Цензор.НЕТ 2987
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варвары, хулиганы, зверьё. Почему так, ведь Зебил тоже не отвечал требованиям кандидата в президента, а таки регистрировали и стадо поддержало - дайте стаду права выбора.
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ЧТо это порошенковский ЦИК себе позволяет?
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мордвин Alex Pushkash - это не Зебил виноват, это "система сопротивляется"... он просто не знает, что делает его команда... вы еще полностью не знаете его задумку, дайте человеку работать..
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ЦВК на 75% - януковичівський. А ще є така кацапська приказка:
"взялся за *** - не гаварі шо нє дюж".
Забув те слово з трьох літер.
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(Дякую, я знаю. Просто по приколу написав як натяк на рояльні розваги).
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Не понял, так можно и азирова с Купченко не допустить.
Думаю, Портнов порешает.
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А Саакашвили зарегистрировали или нет?
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выдвинутого Социалистической партией Украины
самое смешное, как и партия
Источник: https://censor.net.ua/n3132569
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Ну, хоч щось... Втім, риги в ЦВК мають одну невикористану квоту - тримають для Охендовського.... А після того - зможуть своїх реєструвати...
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по таких беглых нардепах харашо пасует беглый огонь.
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чего отказывать?
позвали б подпись в ведомости поставить и... и он перестал бы быть беглым
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чего отказывать?
позвали б подпись в ведомости поставить и... и он перестал бы быть беглым

Та да,за каких-то жалких 300 млн. Насиров стал кристально чистым человеком!...
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он им стал потому, что мы инертные и трусливые, но... но ЗЕ до него ещё доберется, если эта свинья не убежит.
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Тем хуже для пети и его " европейской солидарности " . ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 1477
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ничего-ничего...его жена зато пролезет...
а там... муж и жена - одна сатана))))
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а не скажи... У кримських татар - кровна привязь... Вона - може голосувати так, як Курултай скаже...
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Подать на депутата в Раду
ЦИК отказала Сашке-гаду
И так хватает там воров
Вали, не кашляй, будь здоров
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Вали, не кашляй, будь здоров

Пока барыга воровал,
Премьер держал в руках гранату
Чеку куда-то задевал,
А так бы поднял всем зарплату!...
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Кадырка приезжай,сделают в тебе ещё пару дырок.
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ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко

возможно, уже законодательство начинает работать
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Бедный ЗЕльцман сейчас от злости лопнет.
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хай порохоботи лопаються ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах в Раду нардепові-утікачу Онищенку - Цензор.НЕТ 2335
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Після дозволу Добронравову приїжджати до України для нормальних людей стала зрозуміла ригівська суть зевлади!
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Виходить Оніщєнко - щирий український петріот, якій від зевлади у славному закордоні переховувавсь? ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах в Раду нардепові-утікачу Онищенку - Цензор.НЕТ 3315
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Не зовсім, бо в Україні зараз готують полуничне варення, але не збираються ого їсти. Карлсон харчується цим варенням і хінкалі, які теж є.
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і як фоєни зєлєнського збираються повернути вкрадені цим кадром гроші?
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Я эту арифметику еще при Яныке просчитал....

Но был момент когда подумал, что война и Майдан что то поменяли....
Ни хрена ничего они не поменяли ...
ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах в Раду нардепові-утікачу Онищенку - Цензор.НЕТ 7708
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Так если зерада вещала, что Порошенко зарабатывает на войне, то чего ожидать!?
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Блин, фигня какая-та....это шо получается, порохоботы теперь будут обвинять Зеленского в политической расправе?
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Ни в коем разе, это ведь он от преступника Порошенко сбежал. :D
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ЦИК это чей орган, не БПП ли ?
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прикольно, Порощенко - президент мутил бабло
через нардепа, а теперь Петро лидер партии с премьерскими
амбициями, а нардепц низзя баллотироваться,
прикольно
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сЭня,будешь у них в магадане ,поезжай ,милости просЮт...
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и что, в связи с чем Порошенко зарегистрирован,
он не с Кадыровым ли мутился ?
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ах как хочется рубануть с плеча, весь список рыгов... арест и на нары, кормить, не бить, изоляция...... на пару лет. Любое проявление лояльности к агрессору "рашке"- измена... лишение права голоса, работайте, зарплата пенсия, но... никаких политических уступок- они враги...ВРАГИ, их лишить права голоса на поколение
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А в Саакажвілі та його партії такі вимоги дотримані?
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О, инстинкт самосохранения. Ну не могут же они быть полностью отбитыми.
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Нехрен ему делать в Раде, пусть опять бежит - паскуда.
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Онищенко - зрадник, він розкрив секрети злодійської кухні на Банковій. Мафія таке не прощає.
Він цілу книгу про це написав, "Петро п'ятий", здається, називається. Там все в деталях розписано з живими яскравими прикладами. Звичайно, хто і без Онищенка знає, що в Україні вся влада складається з кримінальних злочинців, цю книгу читати не зможе - його доконає смертельна нудьга від цього читання. А так, взагалі, то кожна домогосподиня цю книжку у себе на кухні повинна мати.
Ставши депутатом, Онищенко зміг би розказати ще більше цікавих історій, особливо, під час душевних розмов зі слідчими в якості свідка. Це був би безпрецедентний випадок в українській історії. Ще ніколи ніхто з членів "фамілії" секрети її діяльності не оприлюднював, не зважаючи на свою, начебто, запеклу опозиційність.
Так що пускати в Україну його, ні в якому разі, не можна, а ще краще звести зі світу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку
 
 
 
 
 
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