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Все про:НАБУ (1991) Зеленський (1713) Антикорупційна прокуратура (912) Рябошапка Руслан (42)

 Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка

Президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про перезавантаження Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати.

Про це заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Зеленський під час зустріч з керівниками НАБУ та САП вимагав результатів їхньої роботи, які б "задовольнили запит людей на справедливість" і "притягнення до відповідальності осіб, які були причетні до корупційних злочинів".

"Ми чули останнім часом про серйозні корупційні скандали: "Укроборонпром", "Центренерго", декілька інших кримінальних проваджень", - зауважив Рябошапка. На його переконання, все українське суспільство зацікавлене, щоб винуваті у скоєнні цих правопорушень були притягнуті до відповідальності.

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"Тому ми чекаємо від цих антикорупційних органів відповідних процесуальних рішень – це може бути пред’явлення підозр певним особам або передача справ вже до суду, і на це все у нас є декілька місяців", - додав чиновник АП.

"Президент визначив, що має бути три місяці, протягом яких вони повинні довести, що можуть ефективно працювати, якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи до парламенту, і парламент прийматиме рішення щодо можливого "перезавантаження" чи одного, чи двох антикорупційних органів, в залежності від того, хто не з них не справився із своєю задачею", - заявив Рябошапка.

Нагадуємо, 31 травня Зеленський провів зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132567
 
   
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Если до того небыло реальной работы, то уже не будет.
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Китайский уряд передає "швидкі" по домовленості з Урядом Гройсмана - Шаурмен тут як тут, тримається за ключі, блаженно улибаясь, як разумковообмежений. Приватні компанії підписують договір - Шаурмен тут як тут трусить іпалом. Хватить лєнотчки перерізать (хоча шо ще ти вмієш?)
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Товего Гройсмана скоро посадят, как в Молодве.
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Значит для быдла ЗЕбила под ником Игорь Д, а также 73% показываю, первый скрин - это билеты на на самолёт и они нам не нужны за 854 грн. Отменить лицензию!!! А вот МАУ Коломойского ( ну это теперь наш президент) с ценой билетов от 5126 грн. так же в Одессу из Киева нам нужно оставить. Быдло вы такое быдло!

Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 4883
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Чего руки трусятся? Ну-да, посадють
"Я ждала и верила
Думала рожу
А пошла проверилась
С триппером хожу"
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В Молдове вроде удрали все. В том числе в Украину, к Пете под крылышко.
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Это было при пети, так сказать не было политической воли. Теперь есть. Вот и пусть стараются, пока других не увидели на эти должности.
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Паства зрадофілів, - вже сама зашугана вкрай...

Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 7046
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Не надорвись за петю, инвалидность никто не оплатит.
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Ну що шанувальники нових пик?
Як вам живеться з зарплатами в 4000 $?
Олігархам передачки до в'язниці носите?
Як живеться з високими пенсіями і низькими тарифами?
Зепріпіздент вже продав липецкий квартал 95?
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набагато краще ніж за кооррупційного хряка, на душі легше стало,бо втомились від щоденних потужних петіних "перемог" Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 2871
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Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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Ау, зебил, проснись! На Банковой уже не Порошенко, а любимое сцыкло. И в том что Медведчук не только не сел, а поехал от имени сцыкла договариваться ******, и скупает телеканалы, виноват не Порошенко, при котором 5 лет этого не было, зато началось уже через неделю при сцыкле.
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так нет же парламента - он его распустил - врет или нет - судить вам)))
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Да без толку, там только разгонять и набирать новых людей, за несколько лет безделья те кто там работает уже и забыли как это делается.
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нужно зарплату за это время высчитать.
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Трех новых людей на работу взял, наверное после праздников выгоню - руки из жопы конкретно
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скажіть вже йому, що то є незалежні структури
боже, пошли цьому ідіоту хоч трошки розуму!
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"там сказали"?
перекликается с воплями верунов - "там написсано"
Хотя - дело гоев: слушать и повиноваться. В разе чего Зеля скажтд: Ты че, боха не їси? "вечно тагды гореть будешь" Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 5192

Беснование как будто пещерным людям явился инопланетянин, но пока еще шутит без наезда на нашкрябанные рисуночки на стенах пещеры. Не замахнулся ибо оно и так работает. А плюсом - досыплет то что в Фейсбуке посоветуют Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 5192
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Шота сроки сдвигаются. Сначала Зе грозно давал срок две недели. Теперь намекает на знаменитые 100 дней. Потом начнет торговаться, что эти 100 дней нужно считать не с 21 апреля, а с октября, когда должны были состояться выборы в Раду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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