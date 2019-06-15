 Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка

Про це заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Зеленський під час зустріч з керівниками НАБУ та САП вимагав результатів їхньої роботи, які б "задовольнили запит людей на справедливість" і "притягнення до відповідальності осіб, які були причетні до корупційних злочинів".

"Ми чули останнім часом про серйозні корупційні скандали: "Укроборонпром", "Центренерго", декілька інших кримінальних проваджень", - зауважив Рябошапка. На його переконання, все українське суспільство зацікавлене, щоб винуваті у скоєнні цих правопорушень були притягнуті до відповідальності.

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"Тому ми чекаємо від цих антикорупційних органів відповідних процесуальних рішень – це може бути пред’явлення підозр певним особам або передача справ вже до суду, і на це все у нас є декілька місяців", - додав чиновник АП.

"Президент визначив, що має бути три місяці, протягом яких вони повинні довести, що можуть ефективно працювати, якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи до парламенту, і парламент прийматиме рішення щодо можливого "перезавантаження" чи одного, чи двох антикорупційних органів, в залежності від того, хто не з них не справився із своєю задачею", - заявив Рябошапка.

Нагадуємо, 31 травня Зеленський провів зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким.