 Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра

Про це він заявив журналістам 14 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Нам вода від України не потрібна. Вона страшенно забруднена. Мені недавно сказали фахівці, що вода, яка надходила до Криму, сприяла зростанню онкологічних захворювань. Що там ллється, ніхто не контролює... Зараз вони нехай самі розбираються зі своїми проблемами", - сказав Константінов.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
http://www.novoross.info/kray-russkiy/23615-krymskaya-oblast-kakoy-ona-byla-selskoe-hozyaystvo.html
..Как видим крепкий хозяйственик,всегда хозяйственник несмотря на страны и континенты
Конечно. Военной базе столько воды не нужно. А местные если не повыздыхают, то сами уедут. На то, наверное, и рассчет.
Вода им не нужна....
Военная база и без воды обойдется..
І ні в чому не винен - а його чомусь приплели до того довбаного моста.
Я хлопець простий: бачу кицю - ставлю вподобайку.
А от хрін його знає, як лайкнути файного котика вище, але в бавовняному контексті?
(с) одна з фраз сталкерів біля багаття
(Секрет ілюзії, скоріш за все, у здриганні всього зображення в момент приземлення).
Отак часто стрибали різні будівлі, включаючи багатоповерхівки, ліхтарні стовпи та інші об'єкти реальності... а якось почали садити гопака усі труби нашої ТЕС
БАБА З ВОЗУ - КОБИЛI ЛЕГШЕ