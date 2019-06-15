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Все про:Константінов (12) Крим (6920) водопостачання (290) вода (251)

 Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра

Спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов вважає, що Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра.

Про це він заявив журналістам 14 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Нам вода від України не потрібна. Вона страшенно забруднена. Мені недавно сказали фахівці, що вода, яка надходила до Криму, сприяла зростанню онкологічних захворювань. Що там ллється, ніхто не контролює... Зараз вони нехай самі розбираються зі своїми проблемами", - сказав Константінов.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

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Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132565
 
 
 Топ коментарі
 
да и зачем вам вода если у вас есть море Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 9876
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ЧТО Х@ло МЕТОДИЧКУ ВЫДАЛО уринотерапия истинно рузька напитка всех времен Московии с нашествия Батыя... Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 4677
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Ему просто пояснили, что его нахождение во власти зависит от 25 пунктов о вреде воды для скрепного организма, которые он должен придумать и озвучить в ближайшее время... Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 1952
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На законодательном уровне перекрыть полностью проход на оккупированную территорию Крыма. Пусть сами со своими туристами разбираются. Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра - Цензор.НЕТ 7525
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Никто и не предлагает им воду. И нужно прекратить поставки воды на оккупированный Донбасс. Только предатели Украины и пособники кремля могут поставлять воду оккупантам и сепарам. Пусть они сами обеспечивают то,что оккупировали.
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Ну уж нет! Теперь назло им Зе пустит воду!
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Ані нЄ будут хАтЄть, а он насильнА, насильнА Шо б зналі
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І де той "совок"? Хіба, що в головах, ну то таке...
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Ну і чудово! А то розвелось тут "фашистів-бандервіців", чого доброго труїти водичку почнуть. Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 8896
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Вода нужна была в первую очередь для рисоводства. Сейчас же на месте риса растёт пшеница (и не факт что удастся восстановить выращивание риса даже с водою). Собственно при таком раскладе, да - УЖЕ не очень то и нужна. Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 1442
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В первую очередь вода нужна была что бы не сдохнуть, а потом для риса. Логика ***.
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Вода нужна в первую очередь,что бы не было засоленности почвы,там и пшеница расти не будет.
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Там солончаки были и десятилетие почва опреснялась и росла там разве что верблюжья колючка ну то такое у вас кацапов и на Марсе будут яблоки цвести
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Вопрос: из многих миллионов лет существования полуострова канал на него действовал меньше 100 лет. Почему же почва не засолилась тогда? Или она была засолена, а СССР как то сумел это исправить???
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А что там росло и какая была посевная площадь?
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Площадь, занятая пашней, составляет более половины всех земельных угодий Крыма. Структура их такова (в процентах, по данным на 1950 г.): вся площадь - 100% , в том числе: пахотная площадь - 51,7 %, сенокосы - 1,1 %, выгоны и пастбища - 25,4 %, виноградники - 0,5 %, сады - 0,8 %, леса - 8,8 %, кустарники - 8,8 %, прочие угодья - 2,9%. Пахотных земель больше всего в степной части Крыма (87,2%); в предгорных и горных районах их гораздо меньше (21,8%).

http://www.novoross.info/kray-russkiy/23615-krymskaya-oblast-kakoy-ona-byla-selskoe-hozyaystvo.html
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"из многих миллионов лет существования полуострова" ЧЕЛОВЕК ТАМ ПРОБЫЛ МЕНЬШЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ, А ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТОГО МЕНЬШЕ. ПОЭТОМУ ВООБЩЕ ПОФИГ ЧО ТАМ БЫЛО ЗА ЭТИ МИЛЛИОНЫ ЛЕТ И КАК КАНАЛ, КОТОРОГО ТАМ ТОЖЕ НЕ БЫЛО, ВЛИЯЛ НА ПОЧВУ. НЕ?
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Рабоче-крестьянской красной армии,не нужны ананасы , мясо и икра буржуев ! Мне недавно сказали специалисты, что мясо, которое поступало, способствовала росту онкологических заболеваний )))
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этому дибилоиду ваще ничего не надо, он накрал у крысчан на несколько жизней вперед
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Им роса от путена и его утырков помогает, которая, как известно, в глаза.
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Всю пресную воду всем надо экономить...И еще бы не засирали её стиральными порошками и другой химией!
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Это лишь подтверждает намерение Зебени дать воду в Крым = инсайд ещё с апреля.
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а вот вопрос, как такая падла стала председателем в 2010 г.? Где были мозги, кто его "выбирал-назначал"?
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о-о-о это интересная история...так сложилось,что у нас в Крыму и на Донбассе ютилась часть скрепоносных не то сверхроссов,не-то недороссов..которые любили по простоте душевной голосовать за крепких хозяйственников десятилетиями! ..не смотря ни на что! Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра - Цензор.НЕТ 7156

..Как видим крепкий хозяйственик,всегда хозяйственник несмотря на страны и континенты Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра - Цензор.НЕТ 8925
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"Нам вода от Украины не нужна."

Конечно. Военной базе столько воды не нужно. А местные если не повыздыхают, то сами уедут. На то, наверное, и рассчет.
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Українці підтримують цьго зрадника,Криму вода не потрібна,тільки каміння з неба))
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ти це хєрлу своєму скажи...а нам то якось по копчику...
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Полностью согласен...
Вода им не нужна....
Военная база и без воды обойдется..
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кстати, обещали движение грунта, ледяные торосы и долгожданную картинку- апокалипсис на мостике.. асабiзта я - чакаю...
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о небо, кацапстан уродует флору и фауну.... представляю как они там землю испохабили, надеюсь, что оккупацию Крыма признают катастрофой для региона.
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Який файний Пан Коцький. На другій світлині сурйозний такий прораб 😻😻😻
І ні в чому не винен - а його чомусь приплели до того довбаного моста.
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Эту хрень ты впаривай ватным дебилам с рашки, нам она нах... не нужна, пока вы не вернёте краденное будете сами в нем барахтаться, про Украину забудьте, урвали кусок потеряли все и навсегда... Каждого упоротого россиянина мы будем чмырить, унижать и выкидывать с нашей земли, а это не на один десяток лет, но через пять лет вы исчезните из нашей памяти...
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В мене зараз важка ділемма Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра - Цензор.НЕТ 5155
Я хлопець простий: бачу кицю - ставлю вподобайку.
А от хрін його знає, як лайкнути файного котика вище, але в бавовняному контексті?
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P.S.: адміни вирішили питання... А кицю б краще ми взяли до себе, бо котики не повинні страждати на кацапщині Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра - Цензор.НЕТ 3558
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У нас нет лишней воды. Херсон цветет и пахнет.
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"Вот и хорошо... Вот и ладушки..."
(с) одна з фраз сталкерів біля багаття
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Брешут, твари! Усыпляют бдительность.
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А как там с электричеством, в т.ч. для Фирташа? Надеюсь, оно тоже не нужно?
Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра - Цензор.НЕТ 3536
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Коли вперше побачив цю гіфку (із коментом про ефект) - мабуть, хвилин на 10 вштрикнув в неї. І таки дійсно - чітке відчуття дуже низькочастотного ритму. Гуп! Гуп! Гуп! Гуп! Гуп!
(Секрет ілюзії, скоріш за все, у здриганні всього зображення в момент приземлення).
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P.S.: ще згадав, як бачив подібне у студентські роки (друга половина 90-х), коли експериментував по суворій олдскул-мілітарі-психонавтиці, маю на увазі тарен - глюкогонні пігулки з армійських аптечок.
Отак часто стрибали різні будівлі, включаючи багатоповерхівки, ліхтарні стовпи та інші об'єкти реальності... а якось почали садити гопака усі труби нашої ТЕС
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Ну теперь и воду как и электричке будут в вёдрах через мост носить....
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Десь у 1998 році (кацапський дефолт) спостерігав як крисчанки збирали якісь квітки нібито опунції (з колючками). Кажуть - єдине джерело вітаміну С для них.
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ПРЕВОСХОДНАЯ НОВОСТЬ!
БАБА З ВОЗУ - КОБИЛI ЛЕГШЕ
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