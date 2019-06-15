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 Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку законопроектів, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в суботу на сайті Президента України.

У повідомленні сказано, що під час робочої поїздки до Маріуполя Донецької області Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу.

Президент зазначив, що малий та середній бізнес - це "кров для організму країни".

"Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", - сказав Зеленський.

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"Головна мета - "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", - підкреслив він.

Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

Глава держави також наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

Президент переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Маріуполь, а також поспілкувався зі слухачами IТ-курсу Beetroot Academy.

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Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу 02
Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу 03
Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132563
 
   
 Топ коментарі
 
пишите проще - главписюнист опять шуткуеть ...
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ну вот... про реформы ничего не скажу...а к пиджачку потихоньку привыкать начинает..
та ёлы-папалы! мы им еще и гордиться будем!!! чі шо?
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та не... пятаком не вышел))))
так... юморю потихоньку... на общественных началах
(стараюсь безобидно...но...плохо старался...видно))))
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Словосочетание "Зеленский пообещал" настолько многолико и многовекторно.... Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса - Цензор.НЕТ 3007
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Это как слова начинающиеся на ху... и пи... могут означать что угодно .
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Сайт превратился в соевый розсадник
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Скорее в сборище обиженных неврастеников.
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Вот разгонят ботоферму, так как денег нет, потом ещё скучать за ними будем ))
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З Самбора хтось хвалить Зеленського???? Скоріше ці два подібні пости були навмисно викладені в один і той час, щоб доводити потім про мов би мережу тролєй Вовіка по методичкам. Колись подібну провокацію робив пройдисвіт Костанчук, мов би його Юля хотіла підкупити. Порохоботи такі вигадливі...
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Татьяна Флай Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 8947, зі своєю ботофермою, скоро х..ло вам перестане платити.
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Да да да....
Уже был один обещалкин, и этот по его стопам
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Не завадило б спочатку звернути увагу на те що робиться на державних підприємствах. Адже вони мають бути в багатьох питаннях (зарплата, соцгарантії та інш.) зразком. Але якщо взяти "Державну продовольчу-зернову корпорацію) де заправляє ірина марченко то відразу помітно, що до зразка дуже далеко. Зарплати по філіях - "мінімалка", всі кошти - лише через Куів, постійні скорочення робочих місць. І це лише - вершина "айсберга".
Не далеко "втік" і ДП Укрспирт. Там суцільні ліві схеми і простоювання більшості підприємств.
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Ох Володька таки решил доконать рыгосою....может их сразу усыпить чтоб не мучались?
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День 1:Референдум за мир
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
День 6:Шаурма, Московское поздравление Киеву
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка

День14: збільшення АП
День15:Ганьба в Брюсселі
День16:Нові обличчя:Лутковська та Кучма
День17:Заборона стріляти у відповідь
День18:Знайшлися сервери.Продаж місць у СН
День19:Зам голови сбу з медаллю ФСБ
День20:Зниження тарифів то шутка.
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Это шо, распорядок дня убежденого порохобота?
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навіяно "вазел і медицина" Є страшна хвороба куру, класичним симптомом є тремтіння так і перекладається це слово з місцевої мови(Папуа-Нової Гвінея). Але є ще одна поширена назва - "смерть, що сміється" пов'язана з патологічними спалахи сміху, які є симптомом захворювання.

Куру є найтиповішим прикладом пріонових захворювань людини. Пріонний білок має аномальну тривимірну структуру і здатний прямо каталізувати структурне перетворення гомологічного йому нормального клітинного білка в собі подібний (пріоновий) змінюючи його конформацію.

Як правило, пріонний стан білка характеризується переходом α-спіралей білка в β-складчатість. Що змінює функції і властивості сполуки вони формують разом з іншими компонентами "сміттєві" згустки (амілоїди), які унеможливлюють нормальну роботу клітин.

Ці аналогії я готував під побєдобєсіє мордорців і їх оту травневу парадну некрофілію та ідейний канібалізм. Проте вже півтора місяці(а тут ще сьогоднішня соціологія) не можу покинути думки що ця "смерть, що сміється" подібна до цього вазел-трешу який зараз.

Як у апокаліптичних фільмах кожен день встаєш ходиш і бачиш, чуєш шо 3/4 чи 1/2 всіх тих хворі, і сміються тому що хворі. Тому що інфо-білок мутант "покусав" всі їх нейрони і ті перетворюються у клітини - смітники.
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Это шажки утырка зеклоуна с каждодневным усироном . Каждый раз виноват Порошенко !
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Якщо рахувати з 20 травня, то сьогодні 27 день
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там где Васюки превращаются в Ньювасюки
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Стабильность и не нищее население-вот и все реформы.Ну и стабильная посадка ротердамского жулья высосавшего все деньги через цены на газ и коммуналку и страна рацветет.Укратнцы не кацапы-работать умеют
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ротердамское жулье нынче называется "узеленского", во главе с хозяином-Беней Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 1492..
или до некоторых зебилов не дошло, что вазелин ПРОДЛИЛ роттердам+ с 1 июля, ВОПРЕКИ законам Украины.. оседлавши поток денег))
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саша стоматолог теж бізнес підтримував, якщо прибутковий - відбирав. презедент бєня коломойський такий же реформатор, тільки ще жадібніший
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Стабильность и не нищее население-вот и все реформы.Ну и стабильная посадка ротердамского жулья высосавшего все деньги через цены на газ и коммуналку и страна рацветет.Укратнцы не кацапы-работать умеют
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Та ото всі сидять чекають, коли ж народиться перша реформа. Цікаво подивитись, що може народитися без запіліднення і без замислу.
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благое дело - реформы. в украине любят затевать реформы и менять конституцию. так властям легче скрыть свою вопиющую некомпетентность. вот "напоминалка":

Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 3226
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Всім бажаючим взяти участь у проекті "держава в смартфоні" потрібно подати заявки до адміністрації президента на отримання смартфонів до 21 липня. Ті, хто запізниться, девайсів не отримають.
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Законы для малого и сренего бизнеса будут ущимлять права крупного бизнеса. Поэтому ими не занимались. Если Зеле удасца это сделать заткнет рот оставшимся порхоботам.
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ага.. шестерка будет "ущемлять" своего хозяина, Беню)
Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 9994
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так, - с тарифами, войной уже порешал взялся за бизнес...
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Хороший антураж для рассказов про Нью-Васюки.
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Во-во, что захватывающие речи о светлом будущем, что сеанс одновременной игры в шахматы. Остап Бендер вернулся.
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бла-бла-бла = зеробеня минус электрофикация всей страны
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Если малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны" - То олигархия - это червяк,который это все пожирает. Не станет олигархии ,наступит эпоха возрождения.
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Вот кому-кому, а реформированная судебная система Коломойскому и нафиг не нужна. У него, вон, районные суды авиакампании-конкуренты лицензий лишают с легкостью необыкновенной, снимают с должностей замов НБУ, Привтабанк уже десять раз вернули, если понадобится, то и законы физики отменять будут, причем легко. Вот какой здесь ещё малый и средний бизнес?
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А на военный парад в Мариуполе не пришел. Ну и как он относитя к военным ?
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Не парадами заниматься, а жизнь военнослужащих улучшать, подымая экономику.
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Так он же главнокомандующий, а экономикой уполномочен заниматься Гройсман)
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Когда военных под Иловайском расстреривали, в Киеве парад был...
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Развитие бизнеса, это самое главное для экономики! Но так же необходимо продать большую часть гос предприятий, которые являются рассадником коррупции, пересмотреть фискальную систему и много чего еще. Надеюсь это будет сделано при новом Президенте.
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БОЛЬШУЮ часть предприятий уже распродали раздерибанили! Ну и где хваленая "эфективность"? Украина за почти тридцать лет так не вышла на экономический уровень 1990 года. Как это так такие "эфективные" менеджеры а до сих пор не могут догнать и перегнать задрыпаных коммунистов?.. Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 221
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В Украине на сегодня более 3000 гос предприятий!
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Если убрать коррупцию, прибыльные предприятия продавать, тем более, когда они монополисты как Укрспирт?
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Гос предприятия должны остаться только в стратегически важных сферах, таких как военная к примеру. Укрспирт это вообще жесть!
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Дайош підвищення тарифів і бакс по 73!
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Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса

после последних действий и указов это заявление ,как то напрягает)а,может не нужно ничего реформировать,а просто дать людям нормально работать
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Каких указов и назначений, которые напрягают? А экономикой пока рулит грося, до выборов пока.
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Очередная лапша на уши для зебобиков...
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Vitalii Trebenko 2 квітня · https://www.facebook.com/v.trebenko/posts/2538031812887809
Зкопіпастив.
Без агітації! Просте питання від нас до ВАС. Бо нам потрібен діалог!
Ми - середній клас, бізнесмени, працедавці, ті, хто створюють робочі місця.
ВИ - молодь, яка вчиться і шукає роботу.
Ми - у переважній більшості підтримуємо Порошенка.
ВИ - Зеленського.
І я ВАМ зараз опишу, що будемо робити ми, якщо Ваш кандидат переможе. А ВАС прошу уважно прочитати. Бо нам потрібен діалог!
Ми підтримуємо свого кандидата, бо бачимо зміни, які дають нам можливості створювати робочі місця.
Ми упевнені у правильному шляху, яким іде країна.
Ми чудово розуміємо проблеми, які є у нас.
Нам теж багато чого не подобається.
Але нам подобаються реформи, які зараз є в країні.
Нам подобається всеосяжна зона вільної торгівлі з мало не всім світом, у тому числі з ЄС.
Нам дуже до вподоби перспектива вступу до ЄС найближчим часом.
Саме тому ми інвестували та інвестуємо багато грошей в Україну, український бізнес.
Ми - найменш упереджена частина суспільства. Ми дружимо найперше з калькулятором і добре все вираховуємо. І ми вирахували своє майбутнє, якщо Ваш кандидат переможе.
І у нас є всього три опції, як житимемо далі. Обирайте, яка Вам більше до душі.
1. Ми закриваємо свої бізнеси, згортаємо інвестиції, звільняємо своїх працівників і виїжджаємо у стабільні демократичні країни з ринковою економікою.
2. Ми закриваємо свої бізнеси, згортаємо інвестиції, звільняємо працівників і залягаємо на дно. Ми - небідні люди і можемо собі дозволити кілька місяців чи навіть років нічого не робити, чекаючи повернення кращих часів.
3. Ми продовжуємо працювати, частково згортаємо інвестиції, частково звільнюємо працівників, намагаємося пристосуватися до нової влади.
Насправді, є ще 4 варіант. Ми не захочемо другого Януковича і радикальна частина нас зробить революцію...
А тепер цифри.
За Порошенка у першому турі проголосували близько трьох мільйонів людей. З них ми - це близько 2 мільйонів.
На нас працюють від 1 до 20 працівників у середньому.
Візьмемо нижню планку і усереднимо до 10, навіть ще менше - до 5.
Тобто, ми забезпечуємо роботою приблизно 10 мільйонів людей.
Гадаю, насправді, більше. А це дві третини працюючих людей в Україні.
Із кола мого спілкування я можу приблизно розрахувати ці 2 мільйони працедавців по трьох категоріях, описаних вище, десь так:
1. 1 000 000 людей виїде з країни. А це близько 5 000 000 звільнених працівників, які стануть безробітніми.
2. 500 000 людей закриють бізнес і заляжуть на дно. А це ще 2 500 000 безробітніх.
3. 500 000 людей будуть виживати, скоротивши близько третини персоналу, а це ще мало не мільйон безробітніх.
Що ми маємо? Якщо Ваш кандидат переможе, ми зробимо безробітніми від 7 до 8 мільйонів людей. + сюди ще нас півтора мільйона - це в сумі мінус 9 мільйонів платників податків, які не зароблятимуть нічого і нічого не платитимуть до бюджету.
Те, що це обернеться колапсом держави, гадаю, зрозуміло.
Першими вимруть пенсіонери.
Потім ВИ - молоді, які не матимуть роботи, бо ми - працедавці, зникли і зробили це раптово.
А знаєте, чому бізнесмени - ядро підтримки Порошенка і у випадку обрання Вашого кандидата, діятимуть так, як я описав?
Тому що при Порошенкові більшість із нас стали бізнесменами. А програма Вашого кандидата, його висловлювання, висловлювання його експертів, зрештою, олігархи, які за ним стоять - це все в сумі вказує на неможливість ведення бізнесу в принципі.
Найпростіший приклад: Ваш кандидат схвально ставиться до увімкнення станку друкування грошей. А це миттєва інфляція. Все стає дорогим. Наші товари і послуги - теж. Люди купують їх все менше. Платити зарплати нашим працівникам стає неможливим...
Шановні виборці кандидата Зеленського. Ви закінчите свої університети і не матимете роботи. Бо Ваш вибір вгробив бізнес. Держава зупинилась... Зрештою у такому стані її може викупити дядя Вова - той, що в Кремлі. Тоді усім знайдеться робота на сибірських лісоповалах, нафтових чи газових родовищах... А жити там є де: бараки ГУЛАГу ще стоять...
Тепер просте питання: Ви справді хочете такого майбутнього?
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Маячня порохобота. Порошенко задушив бізнес корупцією. І не тільки дрібний і середній, а і крупний. Чого варта історія з нищенням житомирської кондитерки американського інвестора. Дам порохоботу за цю маячю ОДНУ гривню. Більше ця брехня не коштує.
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Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 6154Hellis‏ @13Hellis_13 6 мин.6 минут назад
Мариуполь.
Презервадент Зеленский 1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад. 2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь. 3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.
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Забув додати, малий і середній бізнес на півдні і сході
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Поки Вовік не перекриє кисень мародеру Порошенку Україну він з халепи не витягне. Мародер кидає мільярди накрадених грошей на тролів, журнашлюх, політтехнологів, нардепів, суддів, політиків і все для того, щоб повернутись у владу і далі красти. Порошенка треба ув'язнювати а все його майно конфісковувати
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