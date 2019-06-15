 Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в суботу на сайті Президента України.
У повідомленні сказано, що під час робочої поїздки до Маріуполя Донецької області Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу.
Президент зазначив, що малий та середній бізнес - це "кров для організму країни".
"Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", - сказав Зеленський.
"Головна мета - "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", - підкреслив він.
Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.
Глава держави також наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.
Президент переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Маріуполь, а також поспілкувався зі слухачами IТ-курсу Beetroot Academy.
та ёлы-папалы! мы им еще и гордиться будем!!! чі шо?
так... юморю потихоньку... на общественных началах
(стараюсь безобидно...но...плохо старался...видно))))
Уже был один обещалкин, и этот по его стопам
Не далеко "втік" і ДП Укрспирт. Там суцільні ліві схеми і простоювання більшості підприємств.
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
День 6:Шаурма, Московское поздравление Киеву
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
День14: збільшення АП
День15:Ганьба в Брюсселі
День16:Нові обличчя:Лутковська та Кучма
День17:Заборона стріляти у відповідь
День18:Знайшлися сервери.Продаж місць у СН
День19:Зам голови сбу з медаллю ФСБ
День20:Зниження тарифів то шутка.
Куру є найтиповішим прикладом пріонових захворювань людини. Пріонний білок має аномальну тривимірну структуру і здатний прямо каталізувати структурне перетворення гомологічного йому нормального клітинного білка в собі подібний (пріоновий) змінюючи його конформацію.
Як правило, пріонний стан білка характеризується переходом α-спіралей білка в β-складчатість. Що змінює функції і властивості сполуки вони формують разом з іншими компонентами "сміттєві" згустки (амілоїди), які унеможливлюють нормальну роботу клітин.
Ці аналогії я готував під побєдобєсіє мордорців і їх оту травневу парадну некрофілію та ідейний канібалізм. Проте вже півтора місяці(а тут ще сьогоднішня соціологія) не можу покинути думки що ця "смерть, що сміється" подібна до цього вазел-трешу який зараз.
Як у апокаліптичних фільмах кожен день встаєш ходиш і бачиш, чуєш шо 3/4 чи 1/2 всіх тих хворі, і сміються тому що хворі. Тому що інфо-білок мутант "покусав" всі їх нейрони і ті перетворюються у клітини - смітники.
или до некоторых зебилов не дошло, что вазелин ПРОДЛИЛ роттердам+ с 1 июля, ВОПРЕКИ законам Украины.. оседлавши поток денег))
распродалираздерибанили! Ну и где хваленая "эфективность"? Украина за почти тридцать лет так не вышла на экономический уровень 1990 года. Как это так такие "эфективные" менеджеры а до сих пор не могут догнать и перегнать задрыпаных коммунистов?..
после последних действий и указов это заявление ,как то напрягает)а,может не нужно ничего реформировать,а просто дать людям нормально работать
Зкопіпастив.
Без агітації! Просте питання від нас до ВАС. Бо нам потрібен діалог!
Ми - середній клас, бізнесмени, працедавці, ті, хто створюють робочі місця.
ВИ - молодь, яка вчиться і шукає роботу.
Ми - у переважній більшості підтримуємо Порошенка.
ВИ - Зеленського.
І я ВАМ зараз опишу, що будемо робити ми, якщо Ваш кандидат переможе. А ВАС прошу уважно прочитати. Бо нам потрібен діалог!
Ми підтримуємо свого кандидата, бо бачимо зміни, які дають нам можливості створювати робочі місця.
Ми упевнені у правильному шляху, яким іде країна.
Ми чудово розуміємо проблеми, які є у нас.
Нам теж багато чого не подобається.
Але нам подобаються реформи, які зараз є в країні.
Нам подобається всеосяжна зона вільної торгівлі з мало не всім світом, у тому числі з ЄС.
Нам дуже до вподоби перспектива вступу до ЄС найближчим часом.
Саме тому ми інвестували та інвестуємо багато грошей в Україну, український бізнес.
Ми - найменш упереджена частина суспільства. Ми дружимо найперше з калькулятором і добре все вираховуємо. І ми вирахували своє майбутнє, якщо Ваш кандидат переможе.
І у нас є всього три опції, як житимемо далі. Обирайте, яка Вам більше до душі.
1. Ми закриваємо свої бізнеси, згортаємо інвестиції, звільняємо своїх працівників і виїжджаємо у стабільні демократичні країни з ринковою економікою.
2. Ми закриваємо свої бізнеси, згортаємо інвестиції, звільняємо працівників і залягаємо на дно. Ми - небідні люди і можемо собі дозволити кілька місяців чи навіть років нічого не робити, чекаючи повернення кращих часів.
3. Ми продовжуємо працювати, частково згортаємо інвестиції, частково звільнюємо працівників, намагаємося пристосуватися до нової влади.
Насправді, є ще 4 варіант. Ми не захочемо другого Януковича і радикальна частина нас зробить революцію...
А тепер цифри.
За Порошенка у першому турі проголосували близько трьох мільйонів людей. З них ми - це близько 2 мільйонів.
На нас працюють від 1 до 20 працівників у середньому.
Візьмемо нижню планку і усереднимо до 10, навіть ще менше - до 5.
Тобто, ми забезпечуємо роботою приблизно 10 мільйонів людей.
Гадаю, насправді, більше. А це дві третини працюючих людей в Україні.
Із кола мого спілкування я можу приблизно розрахувати ці 2 мільйони працедавців по трьох категоріях, описаних вище, десь так:
1. 1 000 000 людей виїде з країни. А це близько 5 000 000 звільнених працівників, які стануть безробітніми.
2. 500 000 людей закриють бізнес і заляжуть на дно. А це ще 2 500 000 безробітніх.
3. 500 000 людей будуть виживати, скоротивши близько третини персоналу, а це ще мало не мільйон безробітніх.
Що ми маємо? Якщо Ваш кандидат переможе, ми зробимо безробітніми від 7 до 8 мільйонів людей. + сюди ще нас півтора мільйона - це в сумі мінус 9 мільйонів платників податків, які не зароблятимуть нічого і нічого не платитимуть до бюджету.
Те, що це обернеться колапсом держави, гадаю, зрозуміло.
Першими вимруть пенсіонери.
Потім ВИ - молоді, які не матимуть роботи, бо ми - працедавці, зникли і зробили це раптово.
А знаєте, чому бізнесмени - ядро підтримки Порошенка і у випадку обрання Вашого кандидата, діятимуть так, як я описав?
Тому що при Порошенкові більшість із нас стали бізнесменами. А програма Вашого кандидата, його висловлювання, висловлювання його експертів, зрештою, олігархи, які за ним стоять - це все в сумі вказує на неможливість ведення бізнесу в принципі.
Найпростіший приклад: Ваш кандидат схвально ставиться до увімкнення станку друкування грошей. А це миттєва інфляція. Все стає дорогим. Наші товари і послуги - теж. Люди купують їх все менше. Платити зарплати нашим працівникам стає неможливим...
Шановні виборці кандидата Зеленського. Ви закінчите свої університети і не матимете роботи. Бо Ваш вибір вгробив бізнес. Держава зупинилась... Зрештою у такому стані її може викупити дядя Вова - той, що в Кремлі. Тоді усім знайдеться робота на сибірських лісоповалах, нафтових чи газових родовищах... А жити там є де: бараки ГУЛАГу ще стоять...
Тепер просте питання: Ви справді хочете такого майбутнього?
Мариуполь.
Презервадент Зеленский 1) проигнорировал армию своей страны, не прибыв на парад. 2) проигнорировал проукраинских жителей города, наплевав на дату, которая дала городу мирную жизнь. 3) посетил меткомбинат Ахметова.
ЭТО ВСЕ.