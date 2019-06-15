 Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в суботу на сайті Президента України.

У повідомленні сказано, що під час робочої поїздки до Маріуполя Донецької області Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу.

Президент зазначив, що малий та середній бізнес - це "кров для організму країни".

"Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", - сказав Зеленський.

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"Головна мета - "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", - підкреслив він.

Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

Глава держави також наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

Президент переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Маріуполь, а також поспілкувався зі слухачами IТ-курсу Beetroot Academy.







