 Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Свою першу декларацію я заповнив у 2001 році. Вже тоді я знав, що настане час, візьмуть калькулятор, всі документи і скажуть: "За що ти живеш, звідки у тебе це взялося?"
Він наголосив, що в сучасному світі 10 000 доларів таємно переказати нікуди не можна, "немає нічого в цьому світі таємного, що потім не стає явним". "А за таким, як я, всі розвідки всього світу стежили. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - сказав Яценюк.
Він нагадав, що ще за президентства Януковича, будучи народним депутатом, під час внесення змін до законодавства про боротьбу з корупцією виступав за те, щоб державні чиновники декларували всі активи, зокрема коштовності та гроші.
Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося "дуже багато міфів і брехні": "Десь з'явилося, що Яценюк відсвяткував "вкрадений мільярд". Потім чоловік, який написав це повідомлення, вибачився. Проте вибачень вже ніхто не прочитав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і "24 вілли на Майамі". І ще десятки паспортів. А ще я не живу в Україні. І вся родина моя живе чи то на острові якомусь, чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це "куплять".
Він, зазначає Яценюк, все життя як чорт ладану боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це, за його словами, йому "приліпили на лоба". "Жодного доказу, все чиста брехня", - сказав він.
"У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - підкреслив Яценюк.
Понятно что нет офошоров. Он как член
саентологов, деньги хранит тут -
https://m.youtube.com/watch?v=IyYW3qfY524&t=133s
Так в тебе «іванофранківський інтернет», вже перекупився до українського провайдера?
Ну вєдь можєтє, єслі хочєтє
Газ Україна закупає в Європі.
Так, в тій СУМІШІ газів є й ЧАСТКА російського газу, але він вже НЕ НАЛЕЖИТЬ росії, бо вона його ПРОДАЛА: німцям, полякам, словакам.
Украина прекратила закупать газ у России в 2015 году.
https://lenta.ru/news/2019/06/12/gass/
За 2017 год бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» задекларировал - более миллиона долларов, которые хранит в банках, 475 тысяч - наличными, также есть предметы искусства, монеты, книги, ружье Blazer, недвижимость, автомобили и права на торговую марку «Арсеній».
Официально в недвижимость Арсения Яценюка попали участок в Новых Петровцах (Киевская область), дом, дача, две квартиры и машино-место в Киеве, а также квартира в Черновцах.
В эфире HARDtalk Арсений Яценюк заявил, что его состояние «примерно миллион долларов». «Но не забывайте, я был банкиром, я был адвокатом, я десять лет работал в частном секторе», - пояснял происхождение своих доходов Яценюк.
В хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, которое и так занимает слишком маленькую долю в золотовалютных резервах (ЗВР) страны.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало этого месяца объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. Сейчас это всего один процент.
Швидкі було передано китайським урядом, в рамках домовленості із "Урядом Гройсмана". Яким боком тут зелене гімно, я без поняття.
Хоть и лучший ученик.
А тут Сеня такую свинью подложил с упоминанием Панамагейта 😂
Она заявила, что власти открыты к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией.
Санду также напомнила, что ещё основой программы нового правительства является соглашение об ассоциации с ЕС.
Как раз хотела написать про «найкращого» и стыренных с 555 средств
Там же около миллиарда грн было если я ничего не путаю
А жаль ...