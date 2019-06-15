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Все про:декларація (541) Яценюк (1296) Народний фронт (558)

 Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers

Свою першу декларацію про доходи експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заповнив ще в 2001 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Свою першу декларацію я заповнив у 2001 році. Вже тоді я знав, що настане час, візьмуть калькулятор, всі документи і скажуть: "За що ти живеш, звідки у тебе це взялося?"

Він наголосив, що в сучасному світі 10 000 доларів таємно переказати нікуди не можна, "немає нічого в цьому світі таємного, що потім не стає явним". "А за таким, як я, всі розвідки всього світу стежили. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що ще за президентства Януковича, будучи народним депутатом, під час внесення змін до законодавства про боротьбу з корупцією виступав за те, щоб державні чиновники декларували всі активи, зокрема коштовності та гроші.

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Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося "дуже багато міфів і брехні": "Десь з'явилося, що Яценюк відсвяткував "вкрадений мільярд". Потім чоловік, який написав це повідомлення, вибачився. Проте вибачень вже ніхто не прочитав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і "24 вілли на Майамі". І ще десятки паспортів. А ще я не живу в Україні. І вся родина моя живе чи то на острові якомусь, чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це "куплять".

Він, зазначає Яценюк, все життя як чорт ладану боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це, за його словами, йому "приліпили на лоба". "Жодного доказу, все чиста брехня", - сказав він.

"У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - підкреслив Яценюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132560
 
 
 Топ коментарі
 
Та все зрозуміло, тільки рейтинг у бородатого круля мінусовий. Він комусь цікавий крім сам собі і його спонсорів?
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Соя из штанов выпрыгивала в теме про стену какой Яценюк благодетель, ничего не крал, спас страну

А тут Сеня такую свинью подложил с упоминанием Панамагейта 😂
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Он хочет сказать, что белый и пушистый,но... чего же ты делал 5 лет в коалиции в Раде, если в стране бардак и ни одного нормального закона не принято и оффшорники чувствуют себя хорошо, и предатели медведчуки и коррупционеры -воры и вся эта бандитская свора? Что ты такой распрекрасный 5 лет делал-то в коалиции, имея такую власть и полномочия?
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Помогал Порошенко дебанить.
Понятно что нет офошоров. Он как член
саентологов, деньги хранит тут -

https://m.youtube.com/watch?v=IyYW3qfY524&t=133s
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О!
Так в тебе «іванофранківський інтернет», вже перекупився до українського провайдера?
Ну вєдь можєтє, єслі хочєтє
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Ну гнида-то гнидой, однако, он отвязал нас от РФ по газу
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угу. старая мантра. от того, что российский газ идет реверсом через словакию, он не перестает быть российским. только дороже за транспортировку через половину европы
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Арсений придумал способ как по одной трубе качать кацапский газ в Европу, а навстречу ему Норвежский в Украину. Там специальное завихрение создаётся - называется "турбулентность Яценюка".
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Поясни русскім пропагандонам скабєєвим, що Україна не одержує газ із Підарашки напряму вже кілька років.
Газ Україна закупає в Європі.
Так, в тій СУМІШІ газів є й ЧАСТКА російського газу, але він вже НЕ НАЛЕЖИТЬ росії, бо вона його ПРОДАЛА: німцям, полякам, словакам.
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а кому козломорды платят за єту "транспортировку"?)
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05:09, 12 июня 2019
Украина прекратила закупать газ у России в 2015 году.

https://lenta.ru/news/2019/06/12/gass/
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Кроль,ну не доверяют тебе люди. Хоть ты на изнанку вывернись. Волосы отрасти,шоль ))
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По той же схеме сейчас гонят волну про свинарчуков = не отмоешься
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может и небыло. но сеня, расскажи откуда у тебя дом под киевом на 350 квадратов, 5 квартир в киеве площадью от 100 до 250 кв.м. и 2500000 ляма баксов наличными? на зарплату гос служащего?
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А ты ,у шута каломойного спроси лучше Ему до Сени по мозгам ,как до луны
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кто о чем, а порохобот о зеленском. ты тут где то видишь разговор о зе? иди уже вздернись, соевая подстилка
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Каломойная прокладка,убейся башкой об стенку
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///
За 2017 год бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» задекларировал - более миллиона долларов, которые хранит в банках, 475 тысяч - наличными, также есть предметы искусства, монеты, книги, ружье Blazer, недвижимость, автомобили и права на торговую марку «Арсеній».
Официально в недвижимость Арсения Яценюка попали участок в Новых Петровцах (Киевская область), дом, дача, две квартиры и машино-место в Киеве, а также квартира в Черновцах.
В эфире HARDtalk Арсений Яценюк заявил, что его состояние «примерно миллион долларов». «Но не забывайте, я был банкиром, я был адвокатом, я десять лет работал в частном секторе», - пояснял происхождение своих доходов Яценюк.
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Вы забываете.Что во всех есть папы,мамы и бабушки с дедушками и кто то потом получает все в наследство. Вы на себя посмотрите, если у Вас есть семья,а тем более успешная.
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Как то вы резко забыли про братьев и сестер, которые тоже получают свою, равную вам, часть наследства. Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers - Цензор.НЕТ 8386
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Глава Нацбанка Валерия Гонтарева (при правлении Яценюка) не знает, куда подевалось золото стоимостью около $900 миллионов в ноябре 2014 года.
В хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, которое и так занимает слишком маленькую долю в золотовалютных резервах (ЗВР) страны.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало этого месяца объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. Сейчас это всего один процент.
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Та все зрозуміло, тільки рейтинг у бородатого круля мінусовий. Він комусь цікавий крім сам собі і його спонсорів?
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Кролик - розумник Яценюк: У меня никогда не было офшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers - Цензор.НЕТ 4880 він все в чемоданах зберігає, бо капусту ******** - КРЕПКО, і американці не відслідкують операції, овоч також капусту камазами возив
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О, як....
Швидкі було передано китайським урядом, в рамках домовленості із "Урядом Гройсмана". Яким боком тут зелене гімно, я без поняття.

Яценюк: У меня никогда не было офшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers - Цензор.НЕТ 2435
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Filmax Maksfil, мокша, ще раз. 1) Купили меценати 2) Зроблю все, щоб купили ще. "Меценатство" - акт доброї волі. Так як він збирається впливати на чиюсь волю? Залякувати, чи давати щось взамін? Презедент особисто та напряму зізнається в корупційних діях. Але сумніваюсь, що його виборців це цікавить.

Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers - Цензор.НЕТ 7394
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ну це хз, а от совісті і честі, в тебе точно ніколи не було
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Слишком много Яценюка за последнее время,по мажоритарке собрался избираться?
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Да уж лучше Яценюк ,чем туповатый примитивный квартал Каломоя
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Яценюк був першою жертвою наших медіаповій. Його топили всі починаючи від зеленого глиста і закінчуючи СКР.
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Невже цей підбарижник також сподівається пройти у ВР?!
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Звичайно, 10000, і навіть 100000 краще в конверті передати, а не переводами світити.
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Я очень верю тому, что сказанно, реально из Яценюка безнес-мэн, как из помидора - фрукт, который только Корея посыпает сахаром, тут вариант такой, что человека просто загнобили, сначиная с еврейских корней и заканчивая российской оккупацией! Если он вновь вышел на арену власти, то (сугубо моё мнение) у чела есть стальные яйца!!!!!
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хм, це як про проститутку, що виходить клієнтів знімати. Тільки до чого тут стальні яйця?
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Он просто дал время самим украинцам разобраться, ху из ху. Человек, который принял отставку не признав обвинений, просто исчез
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Ну так, беззаперечно Сеня був ліпшим за Гройсмана. Тут не посперечаєшся.
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На мой, субъективный взгляд, небыло того мнения, а по-Вашему, как должен был поступить человек, который НОЛЬ в бизнесе, который не поддерживает радикализм в стране, хотя многие СМИ ему вменяли. Человек просто выбрал - тишину ...
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Нема кращого прем'єра, ніж блаженний ліберал. Просто треба враховувати ще країну, в якій цей прем'єр. А тому, взявши усіх прем'єрів разом, то крізь призму країни, усі вони більш-менш були однакові ростом. Хіба останній вже зовсім без освіти.
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Но хуже Кили Кровосиси ...
Хоть и лучший ученик.
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Солидарен, он еще себя покажет...( я жду )
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хто этот юноша с лобными залысинами..?
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Сеня и Беня это сила, только тянут каждый себе.
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Сеня,ты даже не сбитый летчик,ты гивно...
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Вопрос к порохососам: всеми нелюбимый Кроль - ваш главный союзник по Верховной Раде - так чего ж вы его так не любите? (уровень поддержки Рады - 4%).
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Соя из штанов выпрыгивала в теме про стену какой Яценюк благодетель, ничего не крал, спас страну

А тут Сеня такую свинью подложил с упоминанием Панамагейта 😂
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Аха-ха, держа высокую учетную ставку уже много лет просто рубил бабло на депозитах, а за это все ему платил народ Украины... белый и пушистый... как же надоели эти все хитруны.
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Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что готова к сотрудничеству с Россией, сообщает РИА "Новости".
Она заявила, что власти открыты к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией.
Санду также напомнила, что ещё основой программы нового правительства является соглашение об ассоциации с ЕС.
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за останні 5 років, а враховуючи, що їх було лише 2 - то взагалі найнайкращий.
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Опередили
Как раз хотела написать про «найкращого» и стыренных с 555 средств
Там же около миллиарда грн было если я ничего не путаю
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"У мэни николы не було кули в лоба" .
А жаль ...
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старий добрий надьожний кеш (нал) і нікакіх клопотів
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Як ти собі це уявляєш? Макакашвіллі кум Юща ющ кум Парашенко. Ферштейн?
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Вже другий висер за сьогодні яйценюха, цензор б'є рекорди по вилизуваню плрохосвинячих дуп
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Просто не оформлял тупо на себя как Порошенко, который НИКОМУ не доверяет украденное бабло. Кулявлоб хитрый, украденное распихал по родственникам, сестру предводительницу сайлентологов в США........
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers
 
 
 
 
 
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