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 Від початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, під Авдіївкою ворог застосував міномети, - Міноборони

Станом на 12:00 15 червня російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку 4 обстріли зафіксовано в районі Станиці Луганської. Тут вночі противник влаштував 2 короткотривалі провокації з використанням підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Водночас 2 ранкові вогневі провокації, хоча і були також нетривалими, але вже із застосуванням не лише підствольних, але і ручних протитанкових гранатометів.

На Донецькому напрямку ворог вночі з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру понад годину вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік Лебединського.

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З 4:00 до 4:25 десять 120-мм і двадцять 82-мм мін розірвалися на підступах до Авдіївки. Їх окупанти випустили з боку Спартака.

Вранці зі стрілецької зброї було обстріляно позиції наших військ поблизу Новотроїцького, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Красногорівки. Обстріли тривали 20 хвилин кожен.

Дивіться також: "Мене зараз з Авдіївки мочитимуть з усіх, сука, калібрів!" - пособник "ДНР" Болотін скаржиться, що окупанти першими стріляють по ЗСУ, після чого в "мирних прилітає отвєтка". ВIДЕО

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Втрати ворога унаслідок вогню з боку наших військових уточнюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132559
 
 
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Население крайне недовольно там. Если украинцы войдут,будут только рады. Им уже и пенсий двойных не надо. Достали их.
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а написать,что не наемники,а армия рф бутусову и ко смелости не хватает?
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Не успели в Авдеевку инвестиции влить. Ну ниче. Можно завтра.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, під Авдіївкою ворог застосував міномети, - Міноборони
 
 
 
 
 
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