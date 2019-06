 Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти"

Як передає Цензор.НЕТ, про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав у себе у твітері.

"5 років тому цього тижня українські захисники звільнили Маріуполь, який відтоді залишається мирним (крім випадків, коли російські війська обстрілювали його, вбиваючи десятки осіб). Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти", - написав Волкер.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx