 Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
13 червня, приблизно 00:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Первомайськ у напрямку східної околиці населеного пункту Борівське здійснили обстріл з артилерійської системи калібру 152 мм.
Під час здійснення фотофіксації мобільна група української сторони СЦКК встановила два місця вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм із дистанційним підривником.
"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації згадати про всі норми гуманітарного права та припинити нехтувати Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
А как ты думаешь - Агрессия паРаши разрушила экономику Украины или нет и Минск-1 позволили или нет восстановить экономику?
А как ты думаешь - ВСУ при убийце-Януковиче были лучше, чем оставил Порошенко после Минск-1, который дал время на их воссоздание?
А как ты думаешь - Почему ***** не устраивает выполнение Минск-2, как того требует Порошенко и убедил в этом Запад, а хочет только по отдельным пунктам начать их выполнение?
Какие еще могут быть вопросы после такой информации + 2 "оппозиционных" журналиста из России.