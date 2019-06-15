EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  691  16
Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1733) обстріл (5219) артилерія (124) СЦКК (431)

 Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО

13 червня мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу східної околиці населеного пункту Борівське Сєверодонецького району Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК 01

13 червня, приблизно 00:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Первомайськ у напрямку східної околиці населеного пункту Борівське здійснили обстріл з артилерійської системи калібру 152 мм.

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК 02

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

Під час здійснення фотофіксації мобільна група української сторони СЦКК встановила два місця вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм із дистанційним підривником.

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК 03

Читайте також: Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу "Конкурс", - українська сторона СЦКК. КАРТА

"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації згадати про всі норми гуманітарного права та припинити нехтувати Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132556
 
 
 Топ коментарі
 
Нормальне ЗЕперемиріє. А шо?
 показати весь коментар
 
Зелемойский сказал, что Украина начнёт выполнять Минские соглашения, а обстрел это, видимо, наказание за невыполнение...
 показати весь коментар
 
зеклоун приказал не стрелять в ответ!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Нормальне ЗЕперемиріє. А шо?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зеклоун приказал не стрелять в ответ!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Направ в рило зелебєні який обіцяв припинити війну, а сам продовжує гратись в мінські договорняки.
 показати весь коментар
 
 
Чтоб не "играться", нужно доказать умысел ПАП о сдаче территории Украины и договорняк с ПУ.
 показати весь коментар
 
стрэлочкы розпечатують)))) цырк. занавэс. война? бугага
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зелемойский сказал, что Украина начнёт выполнять Минские соглашения, а обстрел это, видимо, наказание за невыполнение...
 показати весь коментар
 
 
А ти як вважаєш, Мінськ-2 буде працювати на позитивний результат?
 показати весь коментар
 
А как ты думаешь - Минск-1 остановил продвижение паРаши и дал ли Запад законные основания для введения санкций против паРаши?
А как ты думаешь - Агрессия паРаши разрушила экономику Украины или нет и Минск-1 позволили или нет восстановить экономику?
А как ты думаешь - ВСУ при убийце-Януковиче были лучше, чем оставил Порошенко после Минск-1, который дал время на их воссоздание?
А как ты думаешь - Почему ***** не устраивает выполнение Минск-2, как того требует Порошенко и убедил в этом Запад, а хочет только по отдельным пунктам начать их выполнение?
 показати весь коментар
 
 
а що той хлопець робить? міряє діаметр ямки?
 показати весь коментар
 
треба сфотографуватися, поки не затоптали.
 показати весь коментар
 
а что по этому поводу скажет старая Чукчма? Нельзя ВСУ стрелять в ответ? или в украинском Боровском живут люди второго сорта? И их убивать значит можно, так получается старая гнида?
Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6214
 показати весь коментар
 
 
Разрешено же давать адекватный ответ из пистолета, какие проблемы....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору