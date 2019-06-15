 Нову Раду громадського контролю НАБУ очолила Локацька, також обрали секретаря і членів конкурсної та дисциплінарної комісій

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці НАБУ у фейсбуці.

За інформацією на сайті Ради громадського контролю НАБУ, головою Ради обрано представницю ГО "Сорорітас" Тетяну Локацьку, секретарем було призначено представника ГО "Ветеранське Братерство" Віктора Трофименка.

Також було обрано членів конкурсних комісій, які проводять відбір на посади у НАБУ. Зокрема, до складу першої конкурсної комісії обрали Тетяну Локацьку, Антона Колумбета, Марка Савчука. До складу другої конкурсної комісії обрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. До складу третьої конкурсної комісії обрали Євгена Карася, Сергія Артьомова та Михайла Бурмістенка.

До складу Дисциплінарної комісії НАБУ обрали Тетяну Козаченко та Володимира Мінка.

У першому засіданні нового складу Ради громадського контролю взяло участь 12 осіб.

Члени Ради громадського контролю при НАБУ обиралися інтернет-голосуванням 30 травня поточного року.

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