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Все про:НАБУ (1991) громадська рада (64) Тетяна Локацька (1)

 Нову Раду громадського контролю НАБУ очолила Локацька, також обрали секретаря і членів конкурсної та дисциплінарної комісій

У п'ятницю, 14 червня, відбулося перше засідання новообраної Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, на якому було обрано голову Ради, секретаря та членів конкурсної та дисциплінарної комісій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці НАБУ у фейсбуці.

За інформацією на сайті Ради громадського контролю НАБУ, головою Ради обрано представницю ГО "Сорорітас" Тетяну Локацьку, секретарем було призначено представника ГО "Ветеранське Братерство" Віктора Трофименка. 

Також було обрано членів конкурсних комісій, які проводять відбір на посади у НАБУ. Зокрема, до складу першої конкурсної комісії обрали Тетяну Локацьку, Антона Колумбета, Марка Савчука. До складу другої конкурсної комісії обрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. До складу третьої конкурсної комісії обрали Євгена Карася, Сергія Артьомова та Михайла Бурмістенка.

До складу Дисциплінарної комісії НАБУ обрали Тетяну Козаченко та Володимира Мінка.

У першому засіданні нового складу Ради громадського контролю взяло участь 12 осіб.

Члени Ради громадського контролю при НАБУ обиралися інтернет-голосуванням 30 травня поточного року.

Дивіться також: Опубліковано правила онлайн-голосування за Раду громадського контролю при НАБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132555
 
 
 Топ коментарі
 
Наглядно о сравнении двух президентов, степени деградации населения, настоящем воровстве и "чистых" намерениях...

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ВОЙНА И МИР. Андрей Пионтковский о Зеленском
https://www.svoboda.org/a/29997752.html

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 8227
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Ахаха я не могу
После того как в сети появились снимки обычных людей с Зе в самолете, Петя пошёл фоткаться в самолете тоже 😂

Жду появления канала «по! Кубики» и шоу Вечерний Рошен на 5-м 😁
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Він зараз серед богів на Олімпі, а народ десь там, внизу.
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Всегда слушал Андрея П с интересом
А здесь он как инфантильный мальчик, который спешит со своими продростковыми мыслями.
Может быть он и прав, но спешит.
Не нужно забывать, что маска прирастает
И мальчик Вова может быстро учиться у так называемого "Зеленского".

И последнее
Украинский лоха-народ, должен наконец-то начать контролировать власть
А Порох это тварь. И это не обсуждается.
Даже если мальчик Андрюша считает его патриотом
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Все люди равны. Какая разница, сколько там женщин. А квоты по росту-весу-цвету глаз ПЕС еще не придумал?
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в СН сборище экс-рыг их родственников и друзей, вы вообще проверяли список? Или кто вам такую свинью подсовывает под выборы? Вы уверены что они будут служить народу Украины?

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 9764
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Куча партий идет на выборы, чего ты кидаешь мне инфу про Зеленского? Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 3163 А у Вакарчука кто идет - проверял?
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у тебя заела пластинка. ты только про пса пишешь и слугу народа. другие партии знаешь?
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Люди крапаль прозрівають, но процес цей дуже важкий. Мозок зеінфіковано потужно.
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Зачем ты мне про Зеленского постоянно пишешь?
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Садовий написав, що вже домовляється з Вакарчуком.
Вакарчук написав, що Садовий бреше.
А Фрідман ще не вирішив, чи їм домовлятися.
Але "слуга двух господ" крім думки Фрідмана, ще й на думку Пінчука має зважати.

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 8284
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Нююю, поручик , тема сисек ,точняк, не раскрыта!
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Ни одного Свинарчука в отличии от Слуги урода. Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 8388
Стефанчук, Сивоха и Юзик

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 3584
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Одна из 30% которая под номером 30 уже обматерила "синяя" полицейского на чем свет стоит. Звезда в своей сфере. ЧОткий профессионал.😄
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Наглядно о сравнении двух президентов, степени деградации населения, настоящем воровстве и "чистых" намерениях...

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 769
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снимали "злобные пиндосы" на киностудии в Голливуде, не иначе.
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Ахаха я не могу
После того как в сети появились снимки обычных людей с Зе в самолете, Петя пошёл фоткаться в самолете тоже 😂

Жду появления канала «по! Кубики» и шоу Вечерний Рошен на 5-м 😁
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Ждем делов от Сокиры. У неё большинство в этом списке. Локацкая это зер гут.
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Надеюсь, что эти будут лучше и честнее, тех, кого Шабунин и ко постоянно протаскивали в эту Раду. И которые занимались не контролем НАБУ, а его лоббированием
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Будет интересно смотреть как сейчас начнут судебные дела штопать в НАБУ. Это добавит костерку в ближайшую вакханалию.
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Все, что вы хотели знать о сертифицированных антикоррупционерах с хорошей родословной, но стеснялись спросить.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/2349272538426267
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скоро начнут избирать секретарей для Суда Божьего
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о совете
https://www.youtube.com/watch?v=dEjsJfYN4PM

девочка, конечно, замбована
но фамилии все те же.
После махницкого, нацики это нечто.
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я помню первые выборы в ргк набу, там столько фальши и подтасовок сделал шабунин, шо до сих пор за него стыдно
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Всегда у нас устраивают своих на злачные места, а потом уже других - независимых для галочки.
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Мне за Шабунина не стыдно. Мне Шабунину в лоб дать охота.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНову Раду громадського контролю НАБУ очолила Локацька, також обрали секретаря і членів конкурсної та дисциплінарної комісій
 
 
 
 
 
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