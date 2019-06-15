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Все про:губернатор (28) Зеленський (1703) призначення (370) Одеська область (1008) Полтавщина (265)

 Зеленський призначив т.в.о. голів ОДА: Шаталову в Одеській області та Пругла в Полтавській

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів Одеської та Полтавської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Президента України.

Указом від 14 червня, оприлюдненому на сайті Президента в суботу, т.в.о. голови Одеської ОДА призначено заступника голови Одеської ОДА Світлану Шаталову.

Зеленський призначив т.в.о. голів ОДА: Шаталову в Одеській області та Пругла в Полтавській 01

Другим указом т.в.о. голови Полтавської ОДА призначено першого заступника керівника Полтавської ОДА Олега Пругла.

Зеленський призначив т.в.о. голів ОДА: Шаталову в Одеській області та Пругла в Полтавській 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132553
 
 
 Топ коментарі
 
Беня расставляет своих шестёрок.
Напрасно они соглашаются. Режим БеЗе рухнет, из-за банкротства. Два лярда уже уплыли, и есть признаки инфляционного наполнения бюджета, то есть днепровско-криворожская банда включила печатный станок.
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Мене цікавить: вони, зебіли, йшли у владу... Без жодної організації, без жодних кадрів, без жодної заміни порошенківцям на посадах, що визначають добробут пересічних громадян...
Зебіли, за кого ви голосували?
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ну совсем не бенина людына...Светлана Шаталова

2004 - главный специалист отдела по работе с контролирующими органами управления учета и расчетов с предприятиями и фондами ОГА департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

2010 - начальник отдела анализа, мониторинга активов и обязательств управления формирования отчетности, анализа и учета операции с денежными средствами и товарно-материальными ценностями Департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

2011 - заместитель начальника управления - начальник отдела учета реализации и расчетов с энергогенерирующими предприятиями управления учета реализации и расчетов с теплоснабжающими предприятиями и энергогенерирующими компаниями Департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
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ось тобі подробиці.діду ти теж подавав7

В пресс-службе нового президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что к их большому удивлению на эту должность подавались не только опытные журналисты.
Так, среди соискателей на лакомую должность при новом президенте можно найти людей самого разного направления. Например, в когорте журналистов и бывших пресс-секретарей известных политиков есть несколько блогеров и телеведущих.
Захотели стать спикерами от имени Владимира Зеленского и несколько именитых актеров.«На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», - говорится в сообщении пресс-службы
При этом требования к спикеру не самые простые: спикер президента должен владеть как минимум тремя языками, а именно украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно и без выходных.
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А что, по мнению Смерички, должен сказать ПП ?
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Да какое там мнение? У Смерички просто бомбит. Она сама написала.
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Как только у зебилов начало подгорать, они тут же вспомнили о том как они спокойно жили при ПП. Какие же гниды они всё же...
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А кенгурятнику какое собачье дело,на любимую лентка сру вали,тебя там очень много
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Пусть отталкивает сильнее
Ни рыги ни шоколадки в Раду не должны пройти
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чекушкам не отдыхается и в субботу Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 669 трудятся до кровавых мозолей на пальцах
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь рекрутинговые и HR-агентства, чтобы провести ПРОЗРАЧНЫЙ КОНКУРС на должности в системе государственного управления.

Мы хотим провести прозрачный конкурс на должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции, - заявили в пресс-службе Зеленского.

На каких конкурсах выбрали Шаталову и Кругло? Кто оценивал? Кто дал добро?
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Владимир Александрович обещал, что у власти будут люди с образованием и честные?.... это все Ваши фантазии...
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Ему отдельным засекреченным приказом диплом выдали....ничего нового...уже обычная практика.. Зеленський призначив т.в.о. голів ОДА: Шаталову в Одеській області та Пругла в Полтавській - Цензор.НЕТ 4281
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Одеситам не повезло. Шаталова шататиме Одесу.
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Все назначения и конкурсы проходят в синагоге хабадников.
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Пругло Олег Євгенович
Из декларации за 2018
3 квартиры, будинок, 5 земельных дилянок , 8 автомобилей ( в том числе ВМW и Мерседес)
Заступник голови Полтавської ОДА забув вказати у декларації 9-й автомобіль і не став декларувати будинок, у якому живе

А главное молодое несистемное литсо
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Блин, как порохоботов корежит! У них же ж токо аферисты и барыги с кумами могли должности занимать. А теперь не знают как к новым людям подъезжать, куда лизать, как лизать, как часто... Кашшшшмааар в публичном доме - проститутки в прострации от неизвесности...
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Порошенко не догадался создать 95 квартал, а так бы он тоже собрал туда всех деятелей государственного уровня.
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Назначение действующих первых замов-лишнее доказательство отсутствия нормальной управленческой команды. Кухарка до власти дорвалась, а рулить не знает как.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив т.в.о. голів ОДА: Шаталову в Одеській області та Пругла в Полтавській
 
 
 
 
 
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