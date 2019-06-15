 Зеленський призначив т.в.о. голів ОДА: Шаталову в Одеській області та Пругла в Полтавській

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Президента України.
Указом від 14 червня, оприлюдненому на сайті Президента в суботу, т.в.о. голови Одеської ОДА призначено заступника голови Одеської ОДА Світлану Шаталову.
Другим указом т.в.о. голови Полтавської ОДА призначено першого заступника керівника Полтавської ОДА Олега Пругла.
В пресс-службе нового президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что к их большому удивлению на эту должность подавались не только опытные журналисты.
Так, среди соискателей на лакомую должность при новом президенте можно найти людей самого разного направления. Например, в когорте журналистов и бывших пресс-секретарей известных политиков есть несколько блогеров и телеведущих.
Захотели стать спикерами от имени Владимира Зеленского и несколько именитых актеров.«На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», - говорится в сообщении пресс-службы
При этом требования к спикеру не самые простые: спикер президента должен владеть как минимум тремя языками, а именно украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно и без выходных.
Ни рыги ни шоколадки в Раду не должны пройти
Мы хотим провести прозрачный конкурс на должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции, - заявили в пресс-службе Зеленского.
На каких конкурсах выбрали Шаталову и Кругло? Кто оценивал? Кто дал добро?
Таисия Повалий и Дольф Лундгрен (справа)
Из декларации за 2018
3 квартиры, будинок, 5 земельных дилянок , 8 автомобилей ( в том числе ВМW и Мерседес)
Заступник голови Полтавської ОДА забув вказати у декларації 9-й автомобіль і не став декларувати будинок, у якому живе
А главное молодое несистемное литсо
🤣🤣🤣