 На станції метро "Харківська" у Києві затримано чоловіка з пістолетом, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Інцидент стався на станції метро "Харківська". Поліцейський, який ніс службу в підземці, звернув увагу на підозрілого чоловіка, який помітно нервував. Його зупинили і запросили в кімнату поліції.

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила в сумці чоловіка пістолет і набої.

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"Ми вирішили провести невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника. Унаслідок процесуальної дії в його квартирі в Шевченківському районі столиці вилучили ще один пістолет і 50 набоїв", - розповів начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов.

Правоохоронці встановили, що зловмисник - 33-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом. За його словами, зброю і боєприпаси він купив через інтернет.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.