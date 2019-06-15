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 На станції метро "Харківська" у Києві затримано чоловіка з пістолетом, - Нацполіція. ФОТО

Поліція затримала киянина, який у метро перевозив пістолет і боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Інцидент стався на станції метро "Харківська". Поліцейський, який ніс службу в підземці, звернув увагу на підозрілого чоловіка, який помітно нервував. Його зупинили і запросили в кімнату поліції.

На станції метро Харківська у Києві затримано чоловіка з пістолетом, - Нацполіція 01

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила в сумці чоловіка пістолет і набої.

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"Ми вирішили провести невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника. Унаслідок процесуальної дії в його квартирі в Шевченківському районі столиці вилучили ще один пістолет і 50 набоїв", - розповів начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов.

Правоохоронці встановили, що зловмисник - 33-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом. За його словами, зброю і боєприпаси він купив через інтернет.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132552
 
 
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"На станции метро "Харьковская" в Киеве ТРАДИЦИОННО задержан мужчина с пистолетом"
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Може це диверсант хотів вбити шмарклю?
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супераскрытие вэка .вот что если пестик газовый и документы имеются .к кустарным пистолетам кейсы не делают .продолжение истории плиз

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Чергова страшилка про "вааружоннава мужьчіну среді абичьних людєй". ЦН - вам за ці гівно-статті доплачує авакян? За те, що смерди відбирають у доблесних мєнтів монополію на носіння зброї"
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проблема комплексна..щоб побудувати дійсно міцну ліберальну державу, треба повністю знести прогнилу стару напівсовкову систему..
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Как нажить себе проблем, инструкция: купить в интернете пистолет, поехать на метро и заметно там нервничать, всё, у вас проблемы 😂👍
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на снимке травмат с БК травматическим...если разрешение отсутствует, тогда токо через "занос" мзды...
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Валерий Андреев 761***** Читайте до конца: купил через интернет. Какая "мзда"? Резинострелы в тырнете нормально продаются.
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На фото стартовый пистолет(оружием не является,продается свободно в том же Эпицентре) и турецкие холостые патроны Ozkursan.
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вроде "старт" - там пробки идут. В школе чувачек резко кедом наступил на такую - оглушило всех знатно На станції метро "Харківська" у Києві затримано чоловіка з пістолетом, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2155
пробка - реально по толщине как от вина, а тут не то походу.
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Решается просто.
"Нервничающий" с лотком яиц попадается к ментам, возмущается размахивает "авоськами" На станції метро "Харківська" у Києві затримано чоловіка з пістолетом, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9719
А его кореш в то же время(не нервничает) и проносит то шо нужно.

А лохи которые что-то там купили - пусть сидят. При том что купили легально.
Вон, пишут шо даже Парубий(уважаю) имеет "справку" - а тут простой гражданин. полусовочек с прапорами Евросоюза. На нас так и смотрят европейцы.
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стартовый пистолет, на фото даже затерли модель, которая выбита на стволе, вероятно, захотели у парня отнять игрушку, тот не дал, теперь повозят в отделение
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа станції метро "Харківська" у Києві затримано чоловіка з пістолетом, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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