 У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів "Дніпровський пост"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", нинішнє зібрання власників думок у соцмережах буде наймасштабнішим. Протягом трьох днів фестивалю на трьох різних локаціях з'являться близько сотні учасників.

Нинішній "Дніпровський пост" також істотно змінив формат: крім популярних авторів у мережі Facebook запросили також затребуваних користувачів мережі Instagram і відеохостингу Youtube. Вони працюватимуть на різних локаціях. Фестиваль є частиною програми "Культурна столиця".

Водночас для організації залучили суто приватні інвестиції. За словами представників команди мера Дніпра Бориса Філатова, деякі блогери мають протилежні погляди на життя, тому протягом фестивалю очікують не лише обговорення гострих суспільно-політичних тем, а й так зване протистояння соцмереж, під час якого блогери "різних світів" відчують себе в амплуа один одного.

"Коли люди живуть, пишуть і самореалізуються, то ідея збирати їх у прекрасному місті буде живою завжди. Завтра пролунає гімн, який, я сподіваюся, буде об'єднувати цю тусовку. Вища мета фестивалю: всі люди, які хочуть вплинуть на світ у віртуалі, мають зустрітися в реалі", - сказав співзасновник фестивалю, голова Мистецької ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.

"Наскрізною" темою третього "Дніпровського поста" буде чорне і біле як символ поляризації суспільства не лише щодо політики, а й інших сфер життя. Протягом трьох днів вхід на всі локації буде вільним. Найрозлогішою є платформа мережі Facebook. Всі три дні вона працюватиме в Музеї українського живопису (площа Троїцька, 5-А). Тут обговорюватимуть останні зміни в політичній площині, події на сході України, інформаційну війну, а також аналізуватимуть реформи в країні.











Уже завтра, 15 червня, усіх охочих запрошують у клуб Bartolomeo (вул. Набережна Перемоги, 9-Б).

"Я вперше на фестивалі блогерів. Чула про нього всі три роки. І вперше в Дніпрі. Тут моя аудиторія. Вони прийшли, зі мною спілкуються. Дізналися. Я анонсувала, повідомляла, де мене шукати. Люблю, коли є можливість поспілкуватися з аудиторією. І почала вірити в те, що треба переходити в офлайн. Я приїхала, бо мені важливо ділитися своїми думками, слухати думку інших. Багато спікерів, яких мені цікаво буде послухати", - зазначила автор блогу "Рагу.лі" Таня Микитенко.

Вона також повідомила, що другий майданчик - Lifestyle. Тут можна буде почути про тенденції подорожей, моди, красаи і харчування тощо. В останній день фестивалю, 16 червня, в центрі Дніпра (площа Героїв Майдану) облаштують майданчик Citystage. Серед тем тут - сім'я і здоровий спосіб життя. Стежити за вікендом фестивалю блогерів можна на Youtube. Другий день https://www.youtube.com/watch? v = 8Imy5mSC-lE. Третій день https://www.youtube.com/watch? v = HklD1CBxw9k