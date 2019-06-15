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Все про:Дніпропетровськ (1045) фестиваль (75) блогер (51)

 У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів "Дніпровський пост"

У Дніпрі 14 червня стартував Всеукраїнський фестиваль блогерів "Дніпровський пост".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", нинішнє зібрання власників думок у соцмережах буде наймасштабнішим. Протягом трьох днів фестивалю на трьох різних локаціях з'являться близько сотні учасників.

Нинішній "Дніпровський пост" також істотно змінив формат: крім популярних авторів у мережі Facebook запросили також затребуваних користувачів мережі Instagram і відеохостингу Youtube. Вони працюватимуть на різних локаціях. Фестиваль є частиною програми "Культурна столиця".

Водночас для організації залучили суто приватні інвестиції. За словами представників команди мера Дніпра Бориса Філатова, деякі блогери мають протилежні погляди на життя, тому протягом фестивалю очікують не лише обговорення гострих суспільно-політичних тем, а й так зване протистояння соцмереж, під час якого блогери "різних світів" відчують себе в амплуа один одного.

"Коли люди живуть, пишуть і самореалізуються, то ідея збирати їх у прекрасному місті буде живою завжди. Завтра пролунає гімн, який, я сподіваюся, буде об'єднувати цю тусовку. Вища мета фестивалю: всі люди, які хочуть вплинуть на світ у віртуалі, мають зустрітися в реалі", - сказав співзасновник фестивалю, голова Мистецької ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.

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"Наскрізною" темою третього "Дніпровського поста" буде чорне і біле як символ поляризації суспільства не лише щодо політики, а й інших сфер життя. Протягом трьох днів вхід на всі локації буде вільним. Найрозлогішою є платформа мережі Facebook. Всі три дні вона працюватиме в Музеї українського живопису (площа Троїцька, 5-А). Тут обговорюватимуть останні зміни в політичній площині, події на сході України, інформаційну війну, а також аналізуватимуть реформи в країні.

У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів Дніпровський пост 02



У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів Дніпровський пост 03

У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів Дніпровський пост 04

У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів Дніпровський пост 05

У Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів Дніпровський пост 06

Уже завтра, 15 червня, усіх охочих запрошують у клуб Bartolomeo (вул. Набережна Перемоги, 9-Б).

"Я вперше на фестивалі блогерів. Чула про нього всі три роки. І вперше в Дніпрі. Тут моя аудиторія. Вони прийшли, зі мною спілкуються. Дізналися. Я анонсувала, повідомляла, де мене шукати. Люблю, коли є можливість поспілкуватися з аудиторією. І почала вірити в те, що треба переходити в офлайн. Я приїхала, бо мені важливо ділитися своїми думками, слухати думку інших. Багато спікерів, яких мені цікаво буде послухати", - зазначила автор блогу "Рагу.лі" Таня Микитенко.

Вона також повідомила, що другий майданчик - Lifestyle. Тут можна буде почути про тенденції подорожей, моди, красаи і харчування тощо. В останній день фестивалю, 16 червня, в центрі Дніпра (площа Героїв Майдану) облаштують майданчик Citystage. Серед тем тут - сім'я і здоровий спосіб життя. Стежити за вікендом фестивалю блогерів можна на Youtube. Другий день https://www.youtube.com/watch? v = 8Imy5mSC-lE. Третій день https://www.youtube.com/watch? v = HklD1CBxw9k

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132551
 
 
 Топ коментарі
 
Лозунг сходки- Петя я стараюсь . В Днепре стартовал третий фестиваль блогеров "Днепровский пост" - Цензор.НЕТ 9573
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сплошные новости Днепра - цензор признал Днепр городом №1 сейчас в Украине - но еще бы - родина босса нового призЕдента Украины)))))))
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сплошные новости Днепра - цензор признал Днепр городом №1 сейчас в Украине - но еще бы - родина босса нового призЕдента Украины)))))))
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скорее - Нью-Йорк или на крайняк Делавер )))))
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Я знаю другой фестиваль.. "Днепровский мост". Утром асфальт полОжут, вечером сымают. И так три года с криками что поселковые общины не хотят отстёгивать в общак , пардон, бюджет города.
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Також розпочався аукціон з продажу порошенківської ботоферми та блохерів медведчуку
https://youtu.be/Zhssi8ObDdo
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собирать их в прекрасном городе Источник: https://censor.net.ua/n3132551\\\\\\\

(собирает бабо на новый Айфон и стоматолога) - да, прекрасно у вас все...

Дедюхин? В Днепре стартовал третий фестиваль блогеров "Днепровский пост" - Цензор.НЕТ 2144
Да это поп шо высрал: "Бок дал нам мобильную связь".

Горького как раз и искал - он там недалеко служит. Очень патриотичный - любит Петка.
Писал шо не умеет даже ездить на машине(!)
но парень норм. Правда еще писал шото шо всех моделей("наших"?) Порнхаба знает лично(приблизительно так писал)
А другие наверное тоже нормальные, еще бы Вольнова пригласили то.
Но факт того что все как-то "забывают" недостатки своих кумиров.
Кроме Дедюхина. Там проще. Если тебе упала на голову сосулька = маловерил. Если не упала - "Бобдал шо не упала".
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Собрать всех блогеров и на пробежку
Потом душ и уж тогда дискуссии на плэнере
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)) из всех блогеров, наиболее интересны те, хто бложит, но не выкладывает всё своё набложенное на показ. встречи с такими, чисто случайны и единичны, там на неведомых дорожках.
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Один нормальный независимый блогер журналист Ростислав Шапошников и того выжили порохошлюхи из Украины , остальные порохоботые, да, есть и ********** дубинский
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ Дніпрі стартував третій фестиваль блогерів "Дніпровський пост"
 
 
 
 
 
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