 На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, 9 червня 2019 року військовослужбовець однієї з військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок. Це призвело до несанкціонованого пострілу і вогнепального поранення іншого військовослужбовця, який після отриманої травми помер у Яворівській районній лікарні.
Слідчі теруправління ДБР повідомили солдатові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального Кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).
11 червня 2019 року ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 10 років.
а оно вот что получается современное орудие на вооружении мусоров сбу и прочих что б быдло в стойле стояло смирно а в путена хоть с рогатки стреляйте он же на Козин не нападает
иди и не вопи
Ну вот какого милого чел, которого "загребли", должен кого-то или что-то и чем-то защищать?
Амеры например полностью контрактные и за такое - разгильдяй полетит(полетел бы) в/на зону, так как сам по своей воле подписал контракт.
Против воли кого-то куда-то увезти - называется "похищение человека".
Самое главное это - свобода. А вторичное это визжать о войне, торгуя. Да и то пофиг если бы не было одной вещи: стоит Парашке прекратить поставлять нам нефть и ...... гррргрррггрррр(это так скажут наши танки, пытаясь запустить двигла с пустыми баками)