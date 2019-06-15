 На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, 9 червня 2019 року військовослужбовець однієї з військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок. Це призвело до несанкціонованого пострілу і вогнепального поранення іншого військовослужбовця, який після отриманої травми помер у Яворівській районній лікарні.

Слідчі теруправління ДБР повідомили солдатові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального Кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

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11 червня 2019 року ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 10 років.

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