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Все про:Львівщина (885) смерть (3357) військовослужбовці (2425) ДБР (304)

 На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТО

У Львівській області унаслідок порушення правил поводження зі зброєю військовослужбовець смертельно поранив колегу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР 01

За попередньою інформацією, 9 червня 2019 року військовослужбовець однієї з військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок. Це призвело до несанкціонованого пострілу і вогнепального поранення іншого військовослужбовця, який після отриманої травми помер у Яворівській районній лікарні.

Слідчі теруправління ДБР повідомили солдатові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального Кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

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На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР 02

11 червня 2019 року ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132550
 
 
 Топ коментарі
 
А по теме есть что сказать? Замена АК на М4 не решит вопрос в голове олигофрена, решившего забить на правила обращения с оружием. Прописанное и переписанное кровью. Дураки были, есть и всегда будут. Поэтому, неоднократно говорил и говорю, для разрешения ношения короткоствола, необходимы жесткие правила получения и требования к будущему владельцу.
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Если срочник - отпустить.
Ну вот какого милого чел, которого "загребли", должен кого-то или что-то и чем-то защищать?
Амеры например полностью контрактные и за такое - разгильдяй полетит(полетел бы) в/на зону, так как сам по своей воле подписал контракт.
Против воли кого-то куда-то увезти - называется "похищение человека".

Самое главное это - свобода. А вторичное это визжать о войне, торгуя. Да и то пофиг если бы не было одной вещи: стоит Парашке прекратить поставлять нам нефть и ...... гррргрррггрррр(это так скажут наши танки, пытаясь запустить двигла с пустыми баками)
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военная часть по стандартам НАТО и оружие видно уже натовское ...потужни рехформы от диабетика были красивы только по 5аналу
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От врожденного дебилизма тоже Порошенко должен спасать?
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А по теме есть что сказать? Замена АК на М4 не решит вопрос в голове олигофрена, решившего забить на правила обращения с оружием. Прописанное и переписанное кровью. Дураки были, есть и всегда будут. Поэтому, неоднократно говорил и говорю, для разрешения ношения короткоствола, необходимы жесткие правила получения и требования к будущему владельцу.
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неосторожно нажал...а должен был как снайпер жать?
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Тобто застрелив, на предмет булінгу (дідовщина) провірте ато вийде як завжди
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дідівщини немає вже давно, як закінчився сисисир так і дідівщина в військах, бо кацапні не стало, ну на раші то вона залишилась,
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смотриш эти две фотки и разницы между 1995 годом не вижу ...а где вооружение по стандартам НАТО ворота в часть это вообще можно фильм снять как на тачке убегают и выносят ворота машиной .Ланосом например ..
а оно вот что получается современное орудие на вооружении мусоров сбу и прочих что б быдло в стойле стояло смирно а в путена хоть с рогатки стреляйте он же на Козин не нападает
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всё было продано хомчаком как "надлишкове майно ЗСУ"
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Где это во Львовской области есть необходимость ходить с оружием в патроном, досланным в патронник?
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Вот именно, что баловался, т.к. не знаю такого, чтобы в карауле разрешалось, что патрон в патроннике был постоянно даже на посту...
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прєдо чего? А, это ты, визжащий....
иди и не вопи На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР - Цензор.НЕТ 2416
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казлов, а що ти вже й свогопіджина козлячого не знаєш?
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Чудак, давай ви зара вип'є.те розсолу, а потім подвіжує.те спати, а потім не йди в церкву - бо відлучать за перегар На Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР - Цензор.НЕТ 257
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фотографии для зомбаков, которые на каждом углу орут, как Пеця усилил украинскую армию, и теперь она "успешно сдерживает рассейское наступление" ))))))
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Если срочник - отпустить.
Ну вот какого милого чел, которого "загребли", должен кого-то или что-то и чем-то защищать?
Амеры например полностью контрактные и за такое - разгильдяй полетит(полетел бы) в/на зону, так как сам по своей воле подписал контракт.
Против воли кого-то куда-то увезти - называется "похищение человека".

Самое главное это - свобода. А вторичное это визжать о войне, торгуя. Да и то пофиг если бы не было одной вещи: стоит Парашке прекратить поставлять нам нефть и ...... гррргрррггрррр(это так скажут наши танки, пытаясь запустить двигла с пустыми баками)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Львівщині унаслідок випадкового пострілу загинув військовослужбовець, - ДБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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