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Все про:хабар (2644) Одеська область (1008) СБУ (4410) військкомат (87)

 Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу білого квитка призовнику, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив механізм одержання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара в розмірі 1 тис. доларів.

Дивіться також: Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу білого квитка призовнику, - СБУ 02

Вирішується питання про оголошення хабарнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132549
 
 
 Топ коментарі
 
пусть власти приведут пример когда посадили, а то задерживать они мастера
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Сука! Бачучи машину цієї гниди потрібно ще й додому поїхати, щоб зрозуміти, що це в нього не одноразова акіція.
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Так и делается с обыском домой.
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А що то за український воєнком, що хабарі не бере? Праця в них така.
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Свинарчукам было можно, а ему нельзя? Не было примера честности от пети.
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Шо за украинский призывник, который хабари не дае?
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Раніше білобілетників вважали людьми другого сорту.
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****! Бачучи машину цієї гниди потрібно ще й додому поїхати, щоб зрозуміти, що це в нього не одноразова акіція.
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та завидуют, шо гроши не за ними ходють, а бягуть мымо
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пусть власти приведут пример когда посадили, а то задерживать они мастера
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Должен был 50% отстегнуть Зе! Я это точно знаю. Офіцера військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ - Цензор.НЕТ 8733
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗаступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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