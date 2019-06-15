 Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив механізм одержання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я.
Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара в розмірі 1 тис. доларів.
Вирішується питання про оголошення хабарнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу.