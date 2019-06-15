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 Політика України
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Все про:посол (525) наказ (150) Швеція (131)

 Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України в Швеції.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Сагача було призначено на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.

Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132548
 
   
 Топ коментарі
 
Какого-нибудь фиму штунцеля..
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нужно место шурину подруги жены?
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Подх.....уйловник путинский, е.....бло оботри,прежде чем свое рыло на украинские сайты сунуть решил. Здесь бояру не подают. Что никак не можешь Дещицу простить, после того как он твоему кремлевскому 150 сантиметровому уе....бку в очередной раз напомнил, что оно х.....уйло.
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а шо такое?слишком близкие отношения со шведами?
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*** старый полуисторический анекдот Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції - Цензор.НЕТ 1960
Выступает в ООН посол Израиля:
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда он вышел из воды, его одежды не было. Скорее всего, подумал он, ее украли арабы!
Представитель Палестины вскакивает:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!
Посол Израиля:
- Вот! Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
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Очередная зрада. Почему? Потому что рояль и 4000 - вот такая логика у порохососов..
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наша пісня гарна нова..
мінстець на усіх гілках буде цей пурген вішати..?
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Велосипед и снижение тарифов забыл! А чего посла сняли?
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Потому что Швеция, а не Зимбабве какое-то.
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Дума Зе надо вначале на Зимбабве потренироваться.
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Офигенно важная должность, очевидно таки интересна какпй нибудь тётушке Саре для ее племянника.
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главное не трогать певца дещицу, надо его в вашингтон двигать, шобы он там пел, шо трамп х...о Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції - Цензор.НЕТ 2608
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Подх.....уйловник путинский, е.....бло оботри,прежде чем свое рыло на украинские сайты сунуть решил. Здесь бояру не подают. Что никак не можешь Дещицу простить, после того как он твоему кремлевскому 150 сантиметровому уе....бку в очередной раз напомнил, что оно х.....уйло.
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Шведы -наши друзья со времен Ивана Мазепы.Хоругвы там хранятся наши в сохранности от северного нашего супостата -живодёра.
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Гои, молчать!
Администрация не резиновая, а евреев в Украине много!
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Попы, если вам и это не нравится, то я уже даже не знаю...
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Вози, кого з бізнеспартнерів призначать? Ви в курсі?
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КалЗелений, а вам простачкам много не надо
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Сколько дней еще этой жалкой карлице нами руководить?
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не так обаятелен чем лучезарный пэпа..? не так строен и не такой крепкий хозяйственник как хам..? не настолько разбирается в пчеловодстве..? не был красным директором или партбоссом..? именно такие профессиональные политики за 28 лет построили тут цветущую почти Швейцарию..не..?
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а шо нам терять..? прекрасные профессиональные парни не смогли, может у не красивого аматора получится..это как антибиотик последней надежды..за ним или смерть или долгая счастливая жизнь..каждому из нас..
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логика наркомана суицидника
нации нет,разрушен генетический код
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и кто его разрушил..? зеля..? работали над этим долго и много..и кацы и комуняки..но нынешняя быдло-элита приложилась таки всласть..довести до африканского уровня потенциально богатейшую страну Европы - надо очень постараться..
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на руине нельзя построить руину..её можно либо сравнять с землёй и разбежаться..либо реставрировать дом..на зависть всем..посмотрим какой вариант будет..
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Чого ж ти з Руїни не поїхав, а жив і живеш, мабудь не бідуєшь. Скажи, ще що патріот...
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Те, що у нас дещо різні погляди на ******** стан країни, не робить когось більшим чи меншим патріотом..А не поїхав..сам знаєш чому..
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З 15 січня 2008[5] по 12 травня 2010[6] - Глава Місії України при НАТО

Все понятно. В Швеции штаб-квартира НАТО
Имитации закончились, пора реально сближаться
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Шо? Ви самі в це вірите? Судячи по тому, що робить команда презЕ, а відповідно сам зЕ, рухає він Україну в іншому напрямку, "тайожному"
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Швеция даже не член НАТО - учите МАТЧАСТЬ!
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В Швеции штаб-квартира НАТО??? Штаб-квартира НАТО находится в Швеции???
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Штаб-квартира НАТО в Швеции?Вас там на Мокшании хоть чему то учат?
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Вот она, знаменитая Линия Зеленского:
Всех увольнять, никого не назначать!
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Как гласит мудрость:
- Все знает только идиот.
Видно кто-то из окружения Кактуса любит скандинавский климат
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Шведские семья уже не актуально, ща в моде асексуализм.
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Все так следили за карьерой этого посла, так следили, так следили...
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Ждем назначение по горизонтали в нато в брюссель
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Да Кактус тоже следил, в свое время посол не пробил гастроли 95 в Стокгольм. Смишно.
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С формулировкой - "за отсутствие чувства юмора"
Не понимал посол моих шуточных обещаний, - сказал зеробеня, - надо пробивать Швецию для Квартала!
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"Студия "Квартал 95" не продавала права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.Источник: https://censor.net.ua/n3128711"
вот за этот слив и уволили посла...
это должно было оставаться в секрете. кошелек путина купил зелю
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