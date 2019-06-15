 Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Сагача було призначено на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Сагача було призначено на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.
Выступает в ООН посол Израиля:
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда он вышел из воды, его одежды не было. Скорее всего, подумал он, ее украли арабы!
Представитель Палестины вскакивает:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!
Посол Израиля:
- Вот! Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
мінстець на усіх гілках буде цей пурген вішати..?
Администрация не резиновая, а евреев в Украине много!
нации нет,разрушен генетический код
Все понятно. В Швеции штаб-квартира НАТО
Имитации закончились, пора реально сближаться
Всех увольнять, никого не назначать!
- Все знает только идиот.
Видно кто-то из окружения Кактуса любит скандинавский климат
Не понимал посол моих шуточных обещаний, - сказал зеробеня, - надо пробивать Швецию для Квартала!
вот за этот слив и уволили посла...
это должно было оставаться в секрете. кошелек путина купил зелю