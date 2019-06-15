 Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Сагача було призначено на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.

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