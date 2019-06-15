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Все про:кордон (1306) Яценюк (1289) Народний фронт (558)

 Яценюк: Якщо на проекті "Стіна" хтось вкрав, нехай відповідає. Але кордон має бути збудовано

Лідер "Народного фронту", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що дискредитація проекту "Стіна" - це ще один унікальний приклад брехні проти нього і проти державного проекту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ, про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Яценюк зазначив, що питанням необлаштованості українсько-російського кордону він займався ще з 2007 року, коли був міністром закордонних справ: "Ми проводили демаркацію і делімітацію. Росія страшенно не хотіла, щоб був кордон. Страшенно".

"Ну як на кордоні між Україною і Росією немає жодних споруд? Взагалі немає державного кордону. А чим тоді займається Державна прикордонна служба, що вона охороняє?" - додав експрем’єр.

"Коли я став прем'єром, зрозумів, що треба терміново будувати кордон. Я показав, як це виглядає: це цілий комплекс інженерних і оборонних споруд, контрольні смуги, вали, загородження. Це фахівці, які володіють знаннями, розробили весь цей проект. Моє завдання було його здешевити. Я його здешевив на початковому варіанті вчетверо в доларовому еквіваленті", - нагадав він.

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Після цього, підкреслив експрем’єр, проти нього і проекту почалася дискредитаційна кампанія: "Сто разів вже показали, скільки збудовано, але люди до сьогодні говорять про те, що це фікція. Хтось собі намалював, що це буде Велика китайська стіна. В Ізраїлі система безпеки називається Iron Dome ("Залізний купол"). Але це ж не збудували над Ізраїлем залізний купол. Я за такою ж логікою назвав це "Стіна".

Коли почалася дискредитаційна кампанія проти проекту, певні правоохоронні органи почали на цьому піаритися: "Я сказав: якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть".

Яценюк ще раз нагадав, що доручення перевірити витрачання коштів на проект підписав він як глава уряду, і це доручення опубліковано в інтернеті.

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"Я дав команду перевіряти. А ви хочете заробити дешевий політичний рейтинг. Якщо там вкрали, будь ласка, посадіть їх у тюрму. Тільки нікого не посадили. Галасу купа, а ніхто не сидить. Так це що було? Кримінальне переслідування? Чи це була частина заробляння дешевих політичних дивідендів? Яценюка було ж популярно критикувати", - зазначив він.

Яценюк нагадав, що на місця облаштування кордону їздили десятки знімальних груп, народні депутати: "Державна прикордонна служба каже: "Супероб'єкт". Військові кажуть, що правильний об'єкт. Звичайно, він не захистить від танків. То це не було його метою. Це перша лінія оборони".

Він також наголосив, що за таким же проектом почали облаштовувати кордон із Росією європейські держави: "Країни Балтії будують за таким же проектом, як і ми. Тільки втричі дорожче".

"Стіну" мають добудувати. Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, нехай відповідають за політичну діяльність", - сказав Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132547
 
   
 Топ коментарі
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Какая "граница", о, могучий моджахед? Канава и сеточка для кроликов? ))
Граница с Ордой должна быть бетонной, пятнадцатиметоровой высоты, с километром минных полей вдоль всех границы. А то, что ты называешь "границей"- это.. э-э-э.. небольшое преувеличение, как, например, утверждение паРашного следкома, что ты - чеченский головорез...)))
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у тебя есть 50 млрд долл. на такой проэкт?
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Тут взошли как грибы после дождя "поливальщики " Яценюка. Но одно непонятно - вы против стены или против Яценюка? Сдается , против стены, потому что против Яценюка одни эмоции и ни единого факта
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Сеня, блин, ну не тупи!
Ну совсем НЕУДАЧНОЕ название "Стена". Да ещё и с большой буквы!
Назвал бы типа "Рубеж" - и нет вопросов!
При всём нашем уважении ты никогда не умел общаться с народом. Я и сам его не люблю, но тебя положение обязывает!
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Господи, Стена, Рубеж - это так важно? Вам шашечки или вам ехать? Важно, что наша граница для начала хоть как-то обозначена. Для меня важно, чтобы граница моего государства имела зримые рубежи - не хочу жить в проходном дворе.
Сеня начал - спасибо ему. Боюсь, что продолжать будет некому.
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Трофимыч, млин, я тоже за оборудование границы, млин! Но этот пиаршум вокруг "Стена" Сеня затеял неудачно!
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Яйценюх мразь твоё место на нарах рядом с Мародером
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Сєня. Звідки міліони "заробив"? Вагони розгружав по ночах бл...?
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Кто-то вагоны разгружает, а кто-то головой зарабатывает. Кто-то лицедейством
Или вы считаете, что миллионы можно заработать исключительно разгрузкой вагонов?
Сеня виноват лишь в том, что Бог дал ему зарабатывать умом.
А что он "лично" украл никем не доказано, как и то, что он был чеченским боевиком.
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"Галавой" він не заробляв.В іншому випадку був би у бізнесі. А бути при посаді і обогатитись на міліони,то розуму багато не треба. Хто краде гусєй,хто люки від каналізацій,а Сєня крав будучи на посаді прем'єра у народа України. Звідки у нього взялись статки ? Невже випрошував в амерів і європєйців гроші ще на особисті потреби?
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А. Яценюк один из очень немногих. честных, порядочных, действительно умных украинских политиков бесконечно преданных Украине и украинскому народу. Они соль нашей земли,они наша надежда,что Украина выстоит и станет процветающим государством.
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Бла-бла не канає. Де докази що я соєвий? Або визнай що ти збрехав.
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Що не кажіть, а Сєня витіг країну з дефолту в 14 році.
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в революцию вдруг! Бух! ухнул Сенька Яйценюх...Он лох и не лопух, у него спортивный дух, он старается за трех, а питается за двух....
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Зимой фейсбук зачистил аккаунты лахтинских тварей . так только в моём небольшом городке их было свыше 3 000. сколько же этих тварей здесь пасётся ? дырявые вместе с дырявым поваром кремлёвским .
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Яценюка вижили як і міхо та інших одна і та сама людина! Тепер балотується в зраду, якщо будуть "підозри" є магічна клітчаста ковдра, застава, закон савченко! Не сци-тє!
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Навколо Спарти стін не було!!!! Ще ніхто не сховався від ворога за стіною або валом! Краще б роздали землю ветеранам АТО і дали кредити під 0%...…….
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ПаРашоїди із Зелебенськими гавкають на Яценюка, бо він розумний, освічений український елітарний політик!!!
А вони срань московська!!!
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Украинская политика - это не только коррупция, но и плагиат. Например, Яценюк - он успел побывать не только на всех должностях, но и стал кандидатом экономических наук. Модно, престижно, круто? Только его работа - это 70 страниц текстов без ссылок на первоисточники, как установила Татьяна Пархоменко и движение «Дисергейт».
https://goo.gl/aSxQ5Z

🤑
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Як завше -ні стіни, ні винних, ні грошей. Де ще таке є ?
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Много стало кролика последние дни.
Кабы - возьмите меня!
Дык, ни одна приличная партия тебя не взмет!
Сразу просись в слугу урода, либо БЮТ!
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Діма ти краще запитай,чому їхня" патріотична "партія не бере участі в виборах в ВР?
Невже так покрались?
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спочатку аналогічно запитай і отримай відповідь в Валенси та в Бальцеровича за їх "Солідарність". Може, дійде. Хоча, як зебілу - навряд чи...
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Головна причина наших бід є знецінення українських інституцій та політиків, знецінення один одного шляхом поширення дифамаційних повідомлень
Про це сказав правозахисник, керівник адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров під час виступу на ІІ Міжнародному форумі Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2019, який проходить в смт Верховина на Івано-Франківщині, передає Еспресо.TV.
"Головна причина наших бід є знецінення українських інституцій та політиків, знецінення один одного шляхом поширення дифамаційних повідомлень, порушення сумнівних справ. Провідна роль тут належить різноманітним корисним ідіотам, антикорупційним активістам, які роздмухують недовіру до українських політиків, говорять про провали реформ. Лише до певної міри, деякі такі речі є правдивими. Хтось робить це свідомо за гроші, хтось від нерозуміння ситуації", - сказав Захаров.
За його словами, Українська Гельсінська спілка з прав людини проаналізувала декілька справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро. Аналіз показав, що ці кілька справ побудовані на «абсолютно порожніх даних». Натомість постійне поширення антикорупційними активістами таких повідомлень про нібито високий рівень корупції знищує довіру до влади.
"Мені здається, що треба припиняти колотнечу, розуміти, хто наш ворог і намагатися не дискредитовувати одне одного", - додав Захаров.
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Какой непризнанный гений Сеня взял и удешевил в 4 раза проект , ..Это специалисты, обладающие знаниями, разработали весь этот проектИсточник: https://censor.net.ua/n3132547..... а специалисты дилетанты Яценюк: Якщо на проекті "Стіна" хтось вкрав, нехай відповідає. Але кордон має бути збудовано - Цензор.НЕТ 1129
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Сеня забор бывает у крепости и дома , бывает и на клумбе , но лепить забор клумбы вместо забора дома или крепости кроме тебя никто не додумался Себил
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Самого кулявлоба готовность "Стены" мало беспокоит. А ведь это единственный проект, который мог бы показать хоть что-то из его способностей. Марні сподівання.
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А на х........ я о нем еще вспоминают, молча посадите и все.
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Яценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл - пусть отвечает

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Типа, если что, я стрелочника назначу
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сеня , чего ты помалкивал, когда педро о тебя ноги вытирал,
может надо с этого начинать к выборам готовиться ?
или рыло в пуху, мародёрил на пару с Порошенко ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯценюк: Якщо на проекті "Стіна" хтось вкрав, нехай відповідає. Але кордон має бути збудовано
 
 
 
 
 
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