EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2159  124
Все про:Єфремов (246) опозиційний блок (230) Мураєв (77)

 Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради

Обвинувачений у державній зраді ексглава парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов посяде місце Володимира Пилипенка в першій десятці виборчого списку партії "Опозиційний блок" на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Олександр Сергійович (Єфремов. - Ред.) вже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими обвинуваченнями, які не мають доказової бази. Я дуже сподіваюся, що це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакодумців, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка (п'ятий президент України Петро Порошенко. - Ред.). Я б хотів, щоб на це звернув увагу Зеленський (чинний глава України Володимир Зеленський. - Ред.) і таки звільнив цих людей", - заявив Мураєв.

Він повідомив, що Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опозиційного блоку" замість Володимира Пилипенка, який вирішив не брати участі у виборчій кампанії.

Читайте також: На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов

"Володимир Пилипенко - заслужений юрист України. Я знаю його як дуже кваліфікованого юриста, який показав свій професіоналізм. Коли почався скандал, він сам ініціював зустріч. Ми дуже довго говорили, і, я вважаю, він ухвалив дуже зважене, тверезе політичне рішення - не брати участі у виборчій кампанії, а зосередитися на своїй професійній кар'єрі юриста", - розповів Мураєв.

Читайте також: "В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко

Нагадаємо, Олександра Єфремова обвинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст.  27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

Ексрегіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екснардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

Читайте також: СБУ закрила справу про фінансування тероризму щодо Ахметова, Єфремова та Королевської через відсутність складу злочину. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132545
 
 
 Топ коментарі
 
идиот это ты! сегодня мы расхлебываем "здобутки" твоего импотента пети, который за пять лет(!) так и не кого не посадил!
 показати весь коментар
 
единственный топовый рыг, который хоть как то пострадал при великом и лучезарном патриоте и рехформаторе Петре Лехсеече..но до суда дело так и не дошло..видно просто стоял с палкой на блок-посту..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Видимо этот краснощекий абрикос не захотел договариваться с Пэдрой, потому и сидит в СИЗО, а не гуляет-процветает, как Ахметов.
 показати весь коментар
 
 
Значит дальше будут грабить, если он попадет в парламент, инакомыслящие блин... не ужели это не понятно.
 показати весь коментар
 
Зеленский постарается,чтобы Жопоблок прошел. Прощайте свободные выборы и свободное волеизъявление!
 показати весь коментар
 
 
Не путать жопоблок ( с мураевско-православной су..й) где и будет 10 ефремов с жопоплатформой за "життя " (бойко-медведчуковско-рабиновической, тяжеловесами рыгами) на сегодняшний день социология первым дает 1.1 %, а значит, чтобы попасть в Раду им надо хорошо поднапрячься, но здесь есть то самое но- в списках еще есть керенес с трухановым, т.о. админ ресурс включая фальсификации в таких больших городах как Одесса, Харьков могут привести их к поставленной цели
 показати весь коментар
 
о...еще одно достойнейшее новое лицо, по версии 73%...
 показати весь коментар
 
 
тифозные вши "рускавамира" зашевелились, "воспряли духом" московские холуи, использующие теперь возможность, подаренную новым преЗЕдентом - перевыборы в Раду...
 показати весь коментар
 
 
Ахереть не встать. Вот вам и Петины рехвормы. Неужели за 5 лет ету тварь не могли посадить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эта тварь сидит.
Благодаря зе теперь может пройти в Раду.
Вы хотя бы читайте о чем речь, зебил
 показати весь коментар
 
 
А первым номером ,наверное , путина пропишут .
 показати весь коментар
 
****, у всех по спирали, а здесь строго по кругу. Как ослик на мельнице Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради - Цензор.НЕТ 4236
 показати весь коментар
 
ПОРОХОБОТЫ прикидываются дураками!?, или они НА самом деле такими ЯВЛЯЮТСЯ?. ПРИ чём тут ЗЕЛЕНСКИЙ когда при правлении Порошенка - последний ДАЛ возможность поднять свои головы Бойку, Медведчеку, Кернесу, Труханову, Вилкулу, А с Ахметовым был вообще ЗА пана- брата, ВОТ если бы Порошенко В своё время дал своё обдобря, ТО они все перечисленные ДАВНЫМ - ДАВНО сидели НА нарах, ПРИ том, что НА них было много чего и ЗА, что посадить НО Порошенко ЭТОГО не сделал.
 показати весь коментар
 
 
Толку, этого посадили, теперь при жабе вот оно как, выходит и прямо в Раду.
 показати весь коментар
 
а как-нибудь подтвердить тезис, что легко и законно можно было посадить?
 показати весь коментар
 
Украина созрела для Путина.Сожрет и не подавится,урод.
 показати весь коментар
 
в свободном доступе достаточно легко найти информацию о кацапских активах в Украине..рекомендую ознакомится..вы возможно удивитесь, но мы уже давно в брюхе кацапии..то есть сожраны..
 показати весь коментар
 
Дякуючи мародеру порошенку і його куму луценку в наступному парламенті буде повно сєпарні !
 показати весь коментар
 
 
СТРАННАЯ ВЕЩЬ - ПЯТЬ ЛЕТ У ПОРОХНЯВОЙ ШОБЛЫ НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО ВОПРОСА К ПОРОШЕНКЕ, ПО ПОВОДУ ПОЧЕМУ НЕТ ПРИГОВОРА СУДА ПО ЕФРЕМОВУ, ПО ШТЕПЕ(живет себе припеваючи НА СВОБОДЕ), ПО МЕДВЕДЧУКУ(утырок за российские деньги скоро скупит ВСЕ украинские информканалы) и тут такая "новость" - недобитый рыг идет в депутаты!
 показати весь коментар
 
 
Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь.
 показати весь коментар
 
 
Те, кто был не могут попасть опять во власть,которые ничерта не делали, так должно быть, иначе не будет ни будущего ни настоящего у Украины.
 показати весь коментар
 
1. Чому досі не саджають зрадників? (Коли війга їз взагалі просто розстрілюють).
2. Хто голрсує за ці жОппоблоки - це є %%% вати та потенційних зрадників України.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради
 
 
 
 
 
 вгору