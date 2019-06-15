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Все про:аварія (262) шахтарі (113) Донецька область (2248) ДСНС (1907) Торецьк (67)

 Унаслідок аварії на шахті "Торецьквугілля" на Донеччині загинув один шахтар, - ДСНС

У Донецькій області унаслідок аварії на шахті "Центральна" поблизу Торецька загинув робітник, інший врятувався самостійно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"14 червня о 20:56 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Торецьк у шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 м на ділянці №42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на аварійній ділянці перебували два гірники, один врятувався самостійно. У ніч на 15 червня близько 3:15 рятувальники знайшли тіло другого гірника (1983 р.н.).

"Заглом у шахті працювало 119 гірників. Роботу шахти припинено, гірників підняли на поверхню", - зазначили рятувальники.

До рятувальних робіт залучалося чотири гірничо-рятувальні відділення Міненерговугілля.

Читайте також: Двоє гірників загинули на шахті в Донецькій області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132540
 
 
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Кто хозяин шахты ? Точнее,кто ее украл и нихера не делал для безопасности ?
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відповідати за це повинен власник В результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1448
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А в Гугле посмотреть что религия не позволяет? Это государственная шахта...
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Значит виновато государство.За последние пять лет правления ))
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Да ты шо? А ты что думаешь что после пяти лет правления зебобика на шахтвх перстанут гибнуть люди? Ты такой от рождения или потом заболел?
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Даже при выполнении всех противовыбросных мероприятий исклбюбчить внезапный выброс на все 100 процентов нельзя...потому он и внезапный выброс...
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Это ты телкам будешь рассказывать,когда воздух испортишь ))
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Это реальность...а не влажные мечты зебобиков которые о шахте знают только то что покажут по телевизору...
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Важка праця, лише людей, які гинуть жалко. Колись Тетчер наважилася закрити шахти, її критикували сильно, але зараз навіть Німеччина визнала, що відновлювані джерела е/е кращі за вугілля
У 2018 році відновлювані джерела в Німеччині вперше виробили більше електроенергії, ніж вугільні ТЕС
https://ecotown.com.ua/news/U-2018-rotsi-vidnovlyuvani-dzherela-v-Nimechchyni-vpershe-vyrobyly-bilshe-***************-nizh-vuhil/
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Нас чекає цікава історія, коли родичі загиблих гірників будуть подавати до суду про компенсацію відшкодування загиблого годувальника, як це роблять у світі В результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4872
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всё прописано в трудовом законодательстве. в случае гибели на производстве, семья погибшего получает 100 средних заработков единовременно, и назначается пенсия на иждивенцев.
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Есть повод для чувака с ксивой презЕдента сделать фото с лыбой на всю харю и надкушеной шаурмой...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок аварії на шахті "Торецьквугілля" на Донеччині загинув один шахтар, - ДСНС
 
 
 
 
 
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