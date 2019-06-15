 Унаслідок аварії на шахті "Торецьквугілля" на Донеччині загинув один шахтар, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"14 червня о 20:56 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Торецьк у шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 м на ділянці №42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на аварійній ділянці перебували два гірники, один врятувався самостійно. У ніч на 15 червня близько 3:15 рятувальники знайшли тіло другого гірника (1983 р.н.).
"Заглом у шахті працювало 119 гірників. Роботу шахти припинено, гірників підняли на поверхню", - зазначили рятувальники.
До рятувальних робіт залучалося чотири гірничо-рятувальні відділення Міненерговугілля.
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