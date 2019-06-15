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Все про:бойовик (3055) Нацполіція (7706) Донецька область (2248)

 Колишній найманець РФ здався поліції на Донеччині

На Донеччині колишній найманець російсько-терористичних військ здався поліції. Як наслідок, отримав гарантовану державою можливість уникнути кримінальної відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Департаменті комунікації поліції Донецької області.

"Колишній бойовик із міста Часів Яр здався поліцейським... Він вирішив зізнатися у протизаконній діяльності, за що отримав гарантовану державою можливість уникнути кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2014 році цей 35-річний громадянин із вогнепальною зброєю чергував на блокпості в Бахмутському районі. Обов'язком озброєного чергового був огляд автомобілів і перевірка водіїв у нічний час. Також чоловік кілька разів патрулював місто.

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Через півтора місяця після свого призначення він зрозумів, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями, тому покинув лави терористів і почав вести прихований спосіб життя.

Із засобів масової інформації він дізнався про можливість уникнути відповідальності і скористався цим шансом. Чоловік дав свідчення про свою протиправну діяльність, які зараз перевіряють слідчі.

Якщо буде встановлено, що на час перебування в лавах терористичної організації "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України його звільнять від кримінальної відповідальності.

У поліції констатували, що загалом від початку року 13 колишніх бойовиків із Бахмута і Бахмутського району здалися поліції. За всіма фактами проводиться досудове розслідування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132539
 
   
 Топ коментарі
 
Всем говорить,что отпустили. А самим брать и утилизировать в тихую. Шо с ним делать ? Нахер он теперь нужен ?
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бывших наемников рф не бывает
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Как послушаешь сепаров, так непонятно кто вообще воюет. Все стояли на блокпостах ...
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Всем говорить,что отпустили. А самим брать и утилизировать в тихую. Шо с ним делать ? Нахер он теперь нужен ?
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утилизировать ты будешь, или у тебя диван не заводится?
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Ты. Или тогда нахер такой ник себе написал ))
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И.е. способен только звиздеть, и диван таки сломан. Так и запишем: на йух!
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Добре прилашувалися завдяки Петру сєпари. Стріляй, вбивай... Потім здався і ти вже вільний, захищений від кримінального переслідування за вчинені злочини.
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Якщо гарно прилаштовани,у тому е його приватний интерес.
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зебил, не звезди. Будет доказано тяжкое, пойдет парашу зубной щеткой чистить
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А при Зебілові сєпарам погано буде ? Он як кинулись збігатись в Україну, мабутьхочуть у тюрмах посидіти.
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если бы даже блокпостов небыло, их надо было бы придумать. а иначе, ну где может околачиваться всё это десятитысячное отребье?
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Как послушаешь сепаров, так непонятно кто вообще воюет. Все стояли на блокпостах ...
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А ты парашенко послушай )) У него рыги не друзья. При ахметове-партнере ))
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тебе гавно коромойский бьльше нравится? да, ты гурман
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Я ж не гавноед как ты, избирательный )) Мне все олигархи противны.А ты хаваешь ахметовское и хвастаешь. Долбень ))
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Я его с лета 14 года не слушаю, когда он приказал из Донецка в Пески выйти
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так он же больше не наемник, вазелин сказал: бунтарь
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хто таку херню придумав відпускати сепарів- вони будуть йти стріляти в нашу сторону і цим заробляти заробляти . а потім їх спокійно випускати.я думаю шо взяв взброю - злочинець.
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Лучше бы ,ну правда ,перестали писать эту херню ,про блокпост.Оправдывают убийц
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