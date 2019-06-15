 Колишній найманець РФ здався поліції на Донеччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Департаменті комунікації поліції Донецької області.

"Колишній бойовик із міста Часів Яр здався поліцейським... Він вирішив зізнатися у протизаконній діяльності, за що отримав гарантовану державою можливість уникнути кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2014 році цей 35-річний громадянин із вогнепальною зброєю чергував на блокпості в Бахмутському районі. Обов'язком озброєного чергового був огляд автомобілів і перевірка водіїв у нічний час. Також чоловік кілька разів патрулював місто.

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Через півтора місяця після свого призначення він зрозумів, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями, тому покинув лави терористів і почав вести прихований спосіб життя.

Із засобів масової інформації він дізнався про можливість уникнути відповідальності і скористався цим шансом. Чоловік дав свідчення про свою протиправну діяльність, які зараз перевіряють слідчі.

Якщо буде встановлено, що на час перебування в лавах терористичної організації "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України його звільнять від кримінальної відповідальності.

У поліції констатували, що загалом від початку року 13 колишніх бойовиків із Бахмута і Бахмутського району здалися поліції. За всіма фактами проводиться досудове розслідування.

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