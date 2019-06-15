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Все про:бунт (42) злодій у законі (120) в'язниця (199) Аброськін (410)

 За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін

За надзвичайними подіями у виправних установах стоять прихильники злодійських традицій, які створили злочинну організацію з метою протидії державним інститутам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Він повідомив, що днями під головуванням Генерального прокурора України Юрія Луценка відбулася нарада, в якій взяли участь керівництво Національної поліції, СБУ, Державної кримінально-виконавчої служби України. На ній розглядалися питання про останні негативні події, що мали місце в державних виправних установах, розташованих в Одеській, Черкаській, Дніпропетровській областях.

За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін 01

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"Наразі, на жаль, у кожній області країни є "положенці", які за узгодженням зі злодіями в законі в місцях позбавлення волі обирають так званих "смотрящих", діяльність яких насаперед спрямована на послаблення режиму утримання за принципом:  "підтримуєш злодійській рух - живеш комфортно, отримуєш "грів" та привілеї", - написав Аброськін.

За його словами, головною метою діяльності так званих злодіїв у законі є особисте збагачення і наповнення різних "общаків", які і є фінансовим підґрунтям для подальшої злочинної діяльності та поширення "злодійської ідеології".

"Наразі підконтрольна злодіям лише одна установа переказує до "злодійського общака" до 500 тисяч гривен щомісяця, до речі, зараз в Україні функціонують 138 установ виконання покарань", - зазначив Аброськін.

За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін 02

Він також зазначив, що за частину цих грошей створено і діють різні підконтрольні злодіям у законі громадські організації, окремі псевдоактівісти, наймаються адвокати, а також корумпуються співробітники правоохоронних органів і судді.

"Останнім часом злодії в законі активно використовують деяких журналістів, правозахисні групи. Мета одна: послаблення режиму утримання у виправних установах, дискредитація керівників різного рівня правоохоронних органів, які займають принципову позицію", - додав він.

"Якщо у нас, правоохоронців, не буде відповідного інструмента, як-от відповідного закону для видалення з організму нашої країни ракової пухлини під назвою злодії в законі, вона буде поширюватися на весь організм, на всі сфери життєдіяльності нашої країни", - підсумував Аброськін.

Читайте також: Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132535
 
 
 Топ коментарі
 
а какой вам нужен инструмент? каких Законов вам не хватает???
а если, прости юрик, просто соблюдать Законы и Конституцию, а не переделывать их под каждого Наполеона... может и сидельцы слегка гонор поубавят?
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Наші табори мають перетворюватись з сталінського ГУЛагу на місця ізоляції злочинців від суспільства. Інакше для чого ув'язнюють за злочин? Щоб людина переосмислила себе? Щоб змінила свій життєвий напрямок? Чи озлобилась і вийшла на волю мститись?
Ув'язнення має стати виключним явищем у системі покарань. І ув'язнення виключно в камері для одного. Треба спілкування? Є психолог, священник, пастор, який може відвідувати ув'язненого по графіку. Звісно треба камери спостереження.
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Іспокон вєков? Та зони появилися лише при совку. А при царях була каторга. Або заслання в Шушенське, чи на Мангишлак.
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Всё это затеяно что прикрыть то,что произошло в 51 колонии.На памяти ещё пару ЧП там же.В последнем случае не удалось скрыть "работу" персонала.Так законы и воры в законах не причём.
Так что" надо менять не кровати,а проституток." А то 90 % прошли аттестацию,а ещё 5%,то более восстановились по судам.Один из 19-20 новый(ещё неизвестно какой) никак не может поменять в этой системе.Так что реформа в МВД,как и в суде дутая.
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Испокон веков зоны держали воры в законе. И держать будут. Пока есть государство,есть и преступность со всеми вытекающими. О каких инструментах этот амброська глаголит? Хочет денег попилить на своих фантазиях?
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Іспокон вєков? Та зони появилися лише при совку. А при царях була каторга. Або заслання в Шушенське, чи на Мангишлак.
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Щось занадто буквально ти сприйняв те,що я написав.
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Слова повинні точно відповідати думці, яка озвучується.
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Та перестань. Не повірю,що ти ніколи не висловлювався образно чи метафорично.
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а какой вам нужен инструмент? каких Законов вам не хватает???
а если, прости юрик, просто соблюдать Законы и Конституцию, а не переделывать их под каждого Наполеона... может и сидельцы слегка гонор поубавят?
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може Аброськін має на увазі кримніалізацію самого звання "вор в законі", так як це зробили у Грузії, запровадивши у кримінальному кодексу окрему статтю щодо перебування у самому цьому статусі. Подейкують, що саме відсутність подібної статті в українському кримінальому законодавстві робить Україну привабливою країною перебування для тих же грузинських ворів у законі, яких за це переслідують на батьківщині, а в Україні ні. Тому ми щоразу читаємо новини, що той чи інший грузинський вор в законі вкотре затриманий в Україні та черговий раз зпроваджений додому.
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все може бути.
але якщо законна влада і каральні органи самі діють не завжиди законно (а інколи і зовсім не законно), якщо і на "волі" нема порядку, процвіта корупція, казнокрадство, хабарництво, рекет і здирництво, вакханалія в судах і підтасовка "фактів" в слідстві для бідноти...то й пасують перед "коронованими" бо самі продані і перекуплені по декілька разів...
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саме так, повністю згоден з Вами. Якщо немає політичної волі боротьби зпочатку з корупцією, з наведенням порядку в самій правоохоронній системі чи то у державі взагалі, то все законодавство стає неефективним яким би прогресивним та гарним воно б не було.
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майже жоден професійний кримінальний елемент не працює без криши. це навіть діти знають.
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Ха! Это просто,поставить Михо генпрокурором,или МВД,он имеет опыт борьбы с ворами. За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин - Цензор.НЕТ 672
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забудьте, Міхо назад повернули, щоби він був контрего Зе. Ну треба ж народу на комусь пар випускати. Міхо потрібно було прийняти простягнуту рукавичку Кличка.
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Все государство так устроено, что братва на гос. должностях раздает хранителям общаков - олигархам, лучшие куски народной собственности, а потом хранители их "греют", пока ребята сидят в казенных креслах с нищенскими окладами. Параллельно господа нанимают журналюг и активистов, которые помогают им смягчать режим по отношению к правящей братве, постепенно разрушая государственный порядок так же, как зеки разрушают быт собственной тюрьмы в ходе бунтов.
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А вы у Саакашвили попросите поделиться опытом . Воры в законе очень бояться посещать Грузию их там проста контачат и больше не вор.
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Типо, вор з законе рюкзаков, не при делах
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Все эти воры с погонами мусорскими,нет у нас никаких воров,всё контролируют мусора,мели ещё сепар отброскин
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За всей этой словесной шелухой, одна цель- убрать конкурента и перенаправить деньги себе в карман.
Донецкий Абр порожняк не гонит.
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Наші табори мають перетворюватись з сталінського ГУЛагу на місця ізоляції злочинців від суспільства. Інакше для чого ув'язнюють за злочин? Щоб людина переосмислила себе? Щоб змінила свій життєвий напрямок? Чи озлобилась і вийшла на волю мститись?
Ув'язнення має стати виключним явищем у системі покарань. І ув'язнення виключно в камері для одного. Треба спілкування? Є психолог, священник, пастор, який може відвідувати ув'язненого по графіку. Звісно треба камери спостереження.
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ну, одіночка... по желанію (заявлєнію), потому шо ето нє такойє уж счастьйє
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а вєртухаям, куда нанімаюца патологічєскійє садісти, прінціпіальна нада ужесточіть режім содєржанія, вот люді і бунтуют - у ніх по-закону огранічілі свободу, а нє отобралі достоінство
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Розтрілять усіх " по в@ров" буде каша, буде плов.
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Та інструмент є!! Що він базікає. Куля в потилицю вору в законе -ось і весь інструмент
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А чем аброськин и луценко отличаются от воров в законе? Те же цели и средства.
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Инструмент тот же, что и против депутатов! Даже легче - у Верховной рады не всегда надо спрашивать разрешение. Иногда хватит и "добро" Гинпрокурора...
Для вора в законе главное не спалится на "кармане" депутата...
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Это виновата не "воровская идеология", а ГНИЛОЕ ГОСУДАРСТВО!

Кому и зачем мы платим налоги?™©
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Какие там еще нужны инструменты?
Назвался ВОРОМ - 20 лет тюрьмы, на бутылку, или на осеменение быком производителем, и парашу мыть языком. В течении полугода понятие вор в законе исчезнет, как и не бывало. Останутся только лохи отсидевшие на бутылке и ожидающие окончание своего срока в 20-ть лет. За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8256
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"воров в законе"не следует содержать в общей колонии.Нужна отдельная зона,пущай друг дружкой управляют.
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В вашей стране завелись воры?Не беда.Уникальное средство"Волкодав"разработанный Михо решит вашу проблему.Звоните.
За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3593
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знайшли проблему як боротись з т.з. злодіями в законі, взвгалі якесь посміховисько, кинули їх в камеру до опущених, та й по всьому.
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Миша вам в помощь . Назвался вором - 10 лет и всех делов . Но для вас пиТарасов Миша . как ком в горле .
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Построїти нову зону для законников и проблема зникне
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Путин недавно объявил "воров" вне закона. Либералы объявили что тиран ущемляет права граждан, что они будут жаловаться куда надо. Так что советую дважды подумать прежде чем идти по пути кацапов.
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Каламбур. Объявил воров в законе вне закона.
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Выстрел в голову и рапорт о попытке побега, вот ваши инструменты. Штук 5 таких рапортов и все это гнилье само сдрыснет с территории Украины. Касается только так называемых "воров в законе".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін
 
 
 
 
 
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