 На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"15 червня о 2:40 у смт Димер Вишгородського району на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 3:52.
Жертв і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
😁
ПС ..До речі певний період на сайт не могли зайти .
😁
Boston Dynamics: New Robots Now Fight Back
😁
😁
10 "Бобданов" сгорело. Крайне любопытное явление.(одевает колпак)
.......(шуршит картами созвездий и таблицами планет)
..... да насрать, просто владелец отказался платить "крыше".