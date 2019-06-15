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Все про:Київська область (936) пожежа (1669) ДСНС (1907)

 На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС

У ніч на суботу, 15 червня, в смт. Димер Вишгородського району унаслідок пожежі на стоянці автотранспортного підприємства згоріло 10 маршрутних автобусів "Богдан".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 червня о 2:40 у смт Димер Вишгородського району на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 3:52.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132531
 
 
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..... з касабським ПРапорцем !?
ПС ..До речі певний період на сайт не могли зайти .
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)) нормальный такой постоянный стёб над петрыком построенный на обратных рефлексах его почитателей. узнаю руку. ))).
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Хух, а я уже подумал, что боГдан сгорел на работе На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1539
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Треба було шоколадному баризі так писати,коли він артсклади палив. Згоріло майна на мільярди. Та ти тоді мовчало і жерло шоколад.
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Бла-бла. Давай підтвердження своєму висновку.
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зрадота веселится...кто то немножко обеднел и приблизился к их уровню.
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Богдани випущені на заводах лаліти інколи загораюця самі,навіть на стоянці.Та й хіба щекаладник машину зробити може?Це не пальмовим маслом сою розбавляти! На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6019
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Бобдан - глава АП.
10 "Бобданов" сгорело. Крайне любопытное явление.(одевает колпак)

.......(шуршит картами созвездий и таблицами планет)

..... да насрать, просто владелец отказался платить "крыше".
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС
 
 
 
 
 
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